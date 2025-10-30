Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM meraih IDC 2025 SaaS CSAT Award untuk GRC Keuangan untuk tahun kedua berturut-turut

IBM telah dianugerahi penghargaan IDC 2025 SaaS Customer Satisfaction (CSAT) Award untuk Tata Kelola Keuangan, Risiko dan Kepatuhan (GRC), menandai pengakuan dua tahun berturut-turut untuk penghargaan ini.

diterbitkan 10/30/2025
Ilustrasi digital bank atau gedung pemerintah dengan grafik batang dan diagram alir yang di bagian depan

Pengakuan ini mengikuti IDC 2024 SaaS CSAT Award tahun lalu, yang kami yakini menegaskan kembali kemampuan IBM yang konsisten dalam memberikan solusi SaaS yang tepercaya, berbasis AI, dan mengamankan data, yang memberdayakan organisasi untuk mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan secara efektif dalam lingkungan keuangan yang semakin kompleks.

Baca tentang pengakuan 2024 di sini.

IDC 2025: Kepuasan pelanggan tertinggi di seluruh kemampuan inti GRC

Survei IDC SaaS Path 2025 menilai lebih dari 2.900 organisasi di seluruh dunia, mengukur kepuasan di lebih dari 30 metrik. IBM sekali lagi ditempatkan di kelompok dengan skor tertinggi di antara vendor GRC Keuangan, dengan sorotan pelanggan pada:

  • Merek tepercaya dan penyampaian nilai keseluruhan
  • Kemudahan implementasi dan integrasi
  • Fitur dan fungsionalitas unggulan
  • Dukungan kelas perusahaan dan keamanan data yang tangguh
  • Kemampuan berbasis AI dan kemitraan ekosistem yang kuat

Seperti yang digambarkan dalam bagan radar kepuasan pelanggan IDC (Gambar 1, halaman 1 dalam laporan), IBM mengungguli rata-rata rekan di hampir setiap dimensi, terutama dalam keandalan produk, inovasi berbasis AI, dan keahlian industri.

Mendorong inovasi dan nilai dalam GRC Keuangan

Menurut temuan IDC, lebih dari 50% perusahaan global berencana untuk meningkatkan pengeluaran mereka pada aplikasi GRC Keuangan berbasis SaaS dalam 12 bulan ke depan, menekankan bidang-bidang seperti analitik yang didukung AI/ML, pelaporan lanjutan, dan integrasi ekosistem yang lebih dalam. IBM terus berinvestasi secara strategis di bidang ini—menggabungkan otomatisasi, arsitektur cloud native, dan intelijen risiko untuk membantu klien mempercepat kepatuhan dan meningkatkan pengambilan keputusan

Seperti yang dicatat IDC, pelanggan IBM menilai perusahaan di atas rata-rata di setiap kategori utama, dengan catatan yang sangat kuat untuk kemampuan berbasis AI, kemudahan integrasi, dan kinerja manajemen data. Keunggulan yang berlanjut ini menunjukkan komitmen tanpa henti kami untuk menyelaraskan inovasi teknologi dengan hasil yang diinginkan pelanggan.

Diakui sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape 2025 untuk Perangkat Lunak GRC

Pengakuan ini mengikuti pengakuan sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape: Penilaian Vendor Perangkat Lunak GRC Seluruh Dunia 2025.

Menurut laporan tersebut, “OpenPages dari IBM menyediakan kemampuan GRC lintas organisasi yang komprehensif dengan semua fitur yang dapat digunakan oleh organisasi GRC yang matang.” Bersama-sama, kami percaya pengakuan dari IDC ini menekankan kepemimpinan menyeluruh IBM—baik dalam kepuasan pelanggan maupun kemampuan—di seluruh lingkungan perangkat lunak GRC Keuangan.

Kesuksesan bersama klien kami

Di IBM, penghargaan ini bukan hanya cerminan teknologi kami, tetapi kepercayaan dan kolaborasi yang kami bagikan dengan klien kami di seluruh dunia. Setiap implementasi, setiap pengoptimalan, dan setiap peningkatan berbasis AI dirancang untuk membantu organisasi melampaui kepatuhan—mengubah tata kelola dan manajemen risiko menjadi keuntungan strategis.

Kami berterima kasih kepada para pelanggan kami atas kepercayaan dan kemitraan yang berkelanjutan, dan IDC yang telah mengakui komitmen kami yang tak tergoyahkan terhadap keunggulan.

Tentang Penghargaan IDC SaaS CSAT

IDC SaaS CSAT Award memberikan penghargaan kepada vendor perangkat lunak sebagai layanan terkemuka dengan peringkat kepuasan pelanggan tertinggi di setiap pasar, berdasarkan tanggapan dari lebih dari 2.900 organisasi di seluruh dunia. Peringkat mencakup lebih dari 30 metrik kinerja di seluruh dimensi penggunaan produk, implementasi, dan hubungan vendor—termasuk kepercayaan, kegunaan, inovasi, dukungan, dan realisasi nilai.

Baca laporannya 

Pelajari lebih lanjut Baca laporan