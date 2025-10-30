IBM meraih IDC 2025 SaaS CSAT Award untuk GRC Keuangan untuk tahun kedua berturut-turut

Menurut temuan IDC, lebih dari 50% perusahaan global berencana untuk meningkatkan pengeluaran mereka pada aplikasi GRC Keuangan berbasis SaaS dalam 12 bulan ke depan, menekankan bidang-bidang seperti analitik yang didukung AI/ML, pelaporan lanjutan, dan integrasi ekosistem yang lebih dalam. IBM terus berinvestasi secara strategis di bidang ini—menggabungkan otomatisasi, arsitektur cloud native, dan intelijen risiko untuk membantu klien mempercepat kepatuhan dan meningkatkan pengambilan keputusan
Seperti yang dicatat IDC, pelanggan IBM menilai perusahaan di atas rata-rata di setiap kategori utama, dengan catatan yang sangat kuat untuk kemampuan berbasis AI, kemudahan integrasi, dan kinerja manajemen data. Keunggulan yang berlanjut ini menunjukkan komitmen tanpa henti kami untuk menyelaraskan inovasi teknologi dengan hasil yang diinginkan pelanggan.