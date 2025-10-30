IBM meraih IDC 2025 SaaS CSAT Award untuk GRC Keuangan untuk tahun kedua berturut-turut

Survei IDC SaaS Path 2025 menilai lebih dari 2.900 organisasi di seluruh dunia, mengukur kepuasan di lebih dari 30 metrik. IBM sekali lagi ditempatkan di kelompok dengan skor tertinggi di antara vendor GRC Keuangan, dengan sorotan pelanggan pada:

Merek tepercaya dan penyampaian nilai keseluruhan

Kemudahan implementasi dan integrasi

Fitur dan fungsionalitas unggulan

Dukungan kelas perusahaan dan keamanan data yang tangguh

Kemampuan berbasis AI dan kemitraan ekosistem yang kuat

Seperti yang digambarkan dalam bagan radar kepuasan pelanggan IDC (Gambar 1, halaman 1 dalam laporan), IBM mengungguli rata-rata rekan di hampir setiap dimensi, terutama dalam keandalan produk, inovasi berbasis AI, dan keahlian industri.