IBM Digital Asset Haven: Membuka operasi aset digital aman yang dapat diskalakan

Pergeseran dari sistem tradisional ke berbasis blockchain semakin cepat. Dengan meningkatnya adopsi aset tokenisasi dan stablecoin, institusi perlu berkembang.

Namun, banyak organisasi menghadapi tantangan seperti sistem yang terbagi-bagi, integrasi yang buruk dengan alur kerja perusahaan, kematangan keamanan yang terbatas, dan persyaratan peraturan yang kompleks. Banyak juga yang kesulitan mengoordinasikan lintas unit bisnis dan menemukan mitra teknologi jangka panjang dengan skala dan kredibilitas untuk mendukung strategi mereka.

IBM Digital Asset Haven dirancang untuk mengatasi hambatan ini dengan menawarkan lapisan orkestrasi keseluruhan lapisan yang terintegrasi dengan proses perusahaan, menyatukan sistem yang terbagi-bagi dan memberikan ketahanan operasional jangka panjang yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan yang diatur.