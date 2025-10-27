IBM Digital Asset Haven: Membuka operasi aset digital aman yang dapat diskalakan

IBM Digital Asset Haven adalah platform terpadu yang dibangun untuk institusi yang perlu mengelola aset digital dengan aman dan efisien di berbagai blockchain
Seiring dengan aset digital yang terus merombak keuangan global, institusi menghadapi keharusan yang berkembang: memberikan layanan yang aman dan dapat diskalakan dengan kemampuan kepatuhan untuk memenuhi harapan pengguna modern dan regulasi.
IBM Digital Asset Haven mengatasi tantangan ini secara langsung dengan menyatukan alat yang diperlukan untuk menyimpan, mengontrol, memindahkan, dan menyelesaikan aset, sekaligus bertindak sebagai sentra untuk mengintegrasikan layanan aset digital pihak ketiga dan internal.
Pergeseran dari sistem tradisional ke berbasis blockchain semakin cepat. Dengan meningkatnya adopsi aset tokenisasi dan stablecoin, institusi perlu berkembang.
Namun, banyak organisasi menghadapi tantangan seperti sistem yang terbagi-bagi, integrasi yang buruk dengan alur kerja perusahaan, kematangan keamanan yang terbatas, dan persyaratan peraturan yang kompleks. Banyak juga yang kesulitan mengoordinasikan lintas unit bisnis dan menemukan mitra teknologi jangka panjang dengan skala dan kredibilitas untuk mendukung strategi mereka.
IBM Digital Asset Haven dirancang untuk mengatasi hambatan ini dengan menawarkan lapisan orkestrasi keseluruhan lapisan yang terintegrasi dengan proses perusahaan, menyatukan sistem yang terbagi-bagi dan memberikan ketahanan operasional jangka panjang yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan yang diatur.
IBM Digital Asset Haven adalah platform komprehensif untuk operasi aset digital yang memungkinkan institusi untuk menerapkan dompet dan transaksi yang aman dan berbasis kebijakan dengan cepat, mengintegrasikan layanan pihak ketiga, menyelaraskan tata kelola berbasis kebijakan dengan alur kerja perusahaan, dan secara fleksibel mengelola kunci kriptografi di seluruh yurisdiksi dan contoh penggunaan.
Memungkinkan institusi meluncurkan dompet digital dengan cepat dan efisien. Melalui API dan SDK, perusahaan dapat mengotomatiskan pembuatan dompet, menyematkan dompet ke dalam aplikasi, dan mendukung operasi multirantai dengan pengindeksan penuh standar token.
Aktifkan operasi aset digital yang efisien dengan alur transaksi otomatis yang digerakkan oleh kebijakan. Platform ini mendukung eksekusi kontrak cerdas, penandatanganan khusus, dan perutean dinamis — dan transaksi visibilitas penuh.
Membawa kemampuan tata kelola berbasis kebijakan yang dapat diprogram ke operasi aset digital Anda. Institusi dapat menentukan peran, izin, dan kebijakan transaksi yang sesuai dengan rantai persetujuan internal mereka.
Dirancang untuk mempercepat penerapan dengan layanan yang sudah terintegrasi untuk verifikasi identitas (KYC), pencegahan kejahatan keuangan (AML), perolehan hasil, dan banyak lagi. Perluas kemampuan melalui API terbuka dan hubungkan langsung ke sistem perbankan inti, kekayaan, dan pembayaran—mengurangi kompleksitas vendor dan overhead integrasi.
Menggabungkan model penandatanganan dalam satu platform yang memungkinkan klien untuk memilih dan mencampur pendekatan yang diinginkan per aset, per contoh penggunaan, atau per persyaratan yurisdiksi:
Ini memastikan bahwa institusi dapat menyesuaikan strategi manajemen kunci mereka di seluruh tingkatan operasional “panas,” “hangat”, dan “dingin”, sekaligus memprioritaskan kontrol, pemulihan, atau postur regulasi.
Keamanan adalah dasar untuk setiap operasi aset digital, terutama ketika lembaga mengelola dompet, kunci, dan transaksi dalam skala besar.
Kemampuan komputasi rahasia IBM— yang ditambatkan oleh IBM Secure Execution for Linux (SEL) dan Hyper Protect Virtual Servers (HPVS)—formasi dasar dari pendekatannya terhadap perlindungan waktu proses untuk operasi aset digital. Teknologi ini dirancang untuk menyediakan isolasi yang tertanam di perangkat keras, sehingga proses sensitif seperti pembuatan kunci, penandatanganan transaksi, dan kontrol akses tetap terlindungi dari administrator yang memiliki hak istimewa sekalipun.
Hal ini memungkinkan lembaga untuk mempertahankan kontrol atas infrastruktur aset digital mereka, sekaligus membantu memastikan bahwa operasi penting tetap bersifat pribadi dan tahan rusak. Perlindungan ini sangat berharga bagi industri yang diatur, di mana menjaga kerahasiaan dan integritas operasional sangat penting.
IBM Digital Asset Haven lebih dari sekadar solusi teknis, tetapi juga merupakan pemberdaya strategis bagi institusi yang memasuki ranah aset digital. Dengan menggabungkan kecepatan, kontrol, keamanan, dan ketahanan, IBM memberdayakan perusahaan untuk membangun layanan tepercaya dan dapat diskalakan yang memenuhi tuntutan ekosistem keuangan masa depan.
