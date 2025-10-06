IBM meningkatkan kemampuan observabilitasnya untuk membantu tim operasi TI memastikan kinerja, ketahanan, dan pengeluaran yang optimal di seluruh lingkungan yang kompleks.
Menjulangnya biaya, meningkatnya risiko siber, lingkungan hybrid yang luas, dan perubahan cepat akibat adopsi AI telah mengubah operasi TI menjadi tindakan menyeimbangkan kecepatan, ketahanan, dan efisiensi.
Perusahaan sekarang menyeimbangkan ribuan aplikasi di seluruh hybrid cloud dan beban kerja AI. Bagi banyak tim, skala kompleksitas ini tidak mungkin dikelola hanya dengan upaya manual. AI telah beralih dari sangat membantu menjadi sangat diperlukan. Ketika dibangun langsung ke dalam alat yang diandalkan tim, alat ini dapat memecah silo di seluruh data, orang, dan alur kerja untuk memberikan visibilitas yang lancar tentang kinerja, biaya, risiko, dan kepatuhan—sehingga mereka dapat menyederhanakan operasi, beralih lebih cepat, dan mengurangi risiko.
Inti strategi peningkatan kemampuan observabilitas ini adalah pengalaman observabilitas cerdas terintegrasi di IBM Instana, Turbonomic, Concert, dan banyak lagi.
Pengalaman bersama ini bersifat modular: organisasi dapat mengadopsi apa yang mereka butuhkan saat ini dan mengembangkannya seiring dengan perkembangan kebutuhan mereka. Dengan menyatukan observabilitas, optimalisasi sumber daya, kepatuhan, dan otomatisasi menjadi satu pengalaman yang terhubung, IBM membantu tim beralih dari memadamkan masalah yang bersifat reaktif ke inovasi proaktif, memastikan aplikasi tetap tangguh, efisien, dan selaras dengan tujuan bisnis.
Kemampuan utama dari pengalaman bersama meliputi:
Risiko untuk operasi TI meningkat. Forrester melaporkan bahwa 77% pengambil keputusan teknologi di AS menemukan tingkat penyebaran teknologi "sedang hingga luas" yang menyebabkan biaya tidak berkelanjutan, pengiriman lebih lambat, dan peningkatan risiko keamanan (Forrester, 2024). Dan waktu henti dapat merugikan perusahaan lebih dari USD 1 juta per jam (ITIC, 2024).
Organisasi membutuhkan lebih dari alat yang hanya memiliki satu fungsi—mereka membutuhkan pengalaman yang terhubung di seluruh kemampuan observabilitas, optimalisasi, dan ketahanan. Dengan menanamkan AI ke dalam operasi sehari-hari, IBM memungkinkan TI untuk mengurangi kerja keras, mengelola biaya, mengotomatiskan ketahanan, dan mempercepat inovasi.
IBM Observability tampil beda dengan memberikan:
Bersama-sama, semua kemampuan ini menyederhanakan operasi dan membantu TI mendorong nilai bisnis yang terukur—tidak hanya sekadar mempertahankan operasi mendasar.
Ini lebih dari sekadar operasi TI. Ini adalah kecerdasan operasional didukung AI yang disediakan melalui pengalaman observabilitas cerdas terintegrasi yang mencakup Instana, Turbonomic, Concert, dan banyak lagi—memberikan dukungan di setiap langkah.
Jelajahi bagaimana IBM Observability dapat membantu organisasi Anda menyederhanakan kompleksitas dan meningkatkan ketahanan, atau hubungi perwakilan penjualan IBM Anda untuk memulai.