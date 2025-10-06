Inti strategi peningkatan kemampuan observabilitas ini adalah pengalaman observabilitas cerdas terintegrasi di IBM Instana, Turbonomic, Concert, dan banyak lagi.

Pengalaman bersama ini bersifat modular: organisasi dapat mengadopsi apa yang mereka butuhkan saat ini dan mengembangkannya seiring dengan perkembangan kebutuhan mereka. Dengan menyatukan observabilitas, optimalisasi sumber daya, kepatuhan, dan otomatisasi menjadi satu pengalaman yang terhubung, IBM membantu tim beralih dari memadamkan masalah yang bersifat reaktif ke inovasi proaktif, memastikan aplikasi tetap tangguh, efisien, dan selaras dengan tujuan bisnis.

Kemampuan utama dari pengalaman bersama meliputi:

Intelijen dan integrasi bersama : Lapisan data terpadu, navigasi dan UI masuk tunggal yang mulus, serta alur kerja konsisten yang menghubungkan tim di seluruh alat.

: Lapisan data terpadu, navigasi dan UI masuk tunggal yang mulus, serta alur kerja konsisten yang menghubungkan tim di seluruh alat. Observabilitas menyeluruh : TI memperoleh visibilitas mendalam di seluruh layanan terdistribusi, aplikasi berbasis AI, infrastruktur, dan jaringan untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat.

: TI memperoleh visibilitas mendalam di seluruh layanan terdistribusi, aplikasi berbasis AI, infrastruktur, dan jaringan untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Jaminan kinerja selaras dengan biaya : Organisasi menyeimbangkan kinerja dan efisiensi, memastikan aplikasi bisnis memenuhi KPI tanpa pengeluaran berlebihan.

: Organisasi menyeimbangkan kinerja dan efisiensi, memastikan aplikasi bisnis memenuhi KPI tanpa pengeluaran berlebihan. Ketahanan, risiko, dan kepatuhan : Tim mendapat manfaat dari perlindungan proaktif dan otomatisasi cerdas, mengurangi risiko sekaligus menyederhanakan kepatuhan.

: Tim mendapat manfaat dari perlindungan proaktif dan otomatisasi cerdas, mengurangi risiko sekaligus menyederhanakan kepatuhan. AI Agen dalam operasi : AI Agen memberikan insight kontekstual, deteksi proaktif, dan remediasi otomatis dalam skala besar.

: AI Agen memberikan insight kontekstual, deteksi proaktif, dan remediasi otomatis dalam skala besar. Bantuan AI: Fitur berbasis AI yang tertanam di seluruh alat untuk menampilkan panduan kontekstual, menyarankan langkah selanjutnya yang optimal, dan merampingkan resolusi dalam skala besar.

Risiko untuk operasi TI meningkat. Forrester melaporkan bahwa 77% pengambil keputusan teknologi di AS menemukan tingkat penyebaran teknologi "sedang hingga luas" yang menyebabkan biaya tidak berkelanjutan, pengiriman lebih lambat, dan peningkatan risiko keamanan (Forrester, 2024). Dan waktu henti dapat merugikan perusahaan lebih dari USD 1 juta per jam (ITIC, 2024).

Organisasi membutuhkan lebih dari alat yang hanya memiliki satu fungsi—mereka membutuhkan pengalaman yang terhubung di seluruh kemampuan observabilitas, optimalisasi, dan ketahanan. Dengan menanamkan AI ke dalam operasi sehari-hari, IBM memungkinkan TI untuk mengurangi kerja keras, mengelola biaya, mengotomatiskan ketahanan, dan mempercepat inovasi.