IBM Db2 Genius Hub sekarang mendukung Google Vertex AI dan Intel Gaudi untuk inferensi AI

Hari ini, kami sangat antusias untuk mengambil langkah selanjutnya dalam misi kami untuk memberikan fleksibilitas dan kinerja yang tak tertandingi dengan secara resmi memperkenalkan dukungan untuk akselerator AI Google Vertex dan Intel® Gaudi® AI.
Di IBM, kami selalu percaya bahwa data Anda seharusnya tidak hanya berada di silo; itu harus menjadi mesin yang menggerakkan kecerdasan perusahaan Anda. Itulah sebabnya kami meluncurkan IBM Db2 Genius Hub: lapisan operasi AI agen terpadu yang dirancang untuk mengubah cara Anda mengelola dan mengoptimalkan lingkungan Db2 Anda, memberikan Pengalaman.
Sejak hari pertama, Genius Hub dibangun untuk menangani beban kerja AI yang paling menuntut, menawarkan dukungan asli untuk Amazon Bedrock, akselerator AMD Instinct™, dan GPU NVIDIA H100 Tensor Core untuk memperkuat pengalaman AI agen.
Hari ini, kami sangat antusias untuk mengambil langkah selanjutnya dalam misi kami untuk memberikan fleksibilitas dan kinerja yang tak tertandingi dengan secara resmi memperkenalkan dukungan untuk akselerator AI Google Vertex dan Intel® Gaudi® AI.
Dalam lingkungan AI generatif yang berkembang pesat, “satu ukuran cocok untuk semua” adalah mitos. Perusahaan membutuhkan kemampuan untuk memilih perangkat keras dan ekosistem cloud yang paling sesuai dengan persyaratan latensi spesifik mereka, struktur biaya, dan kebutuhan kedaulatan data.
Dengan memperluas dukungan kami ke Google Vertex AI dan Intel Gaudi, kami memberi pelanggan Db2 kebebasan untuk membangun dan menskalakan kesimpulan AI persis seperti yang mereka inginkan:
Kami memahami bahwa meskipun cloud menawarkan kelincahan, banyak pelanggan kami—terutama mereka yang berada di industri yang sangat diatur seperti keuangan dan perawatan kesehatan—memerlukan keamanan on premises.
Db2 Genius Hub dirancang untuk era Hybrid Cloud. Baik Anda menyimpan data Anda di balik firewall Anda sendiri atau menskalakan secara global di cloud, kami siap membantu Anda.
Bagi mereka yang memprioritaskan kontrol absolut dan gravitasi data, Db2 Genius Hub mendukung perangkat keras berkinerja tinggi dalam pusat data Anda sendiri. Anda dapat memanfaatkan kekuatan:
Jika strategi Anda berbasis cloud, Db2 memastikan kompatibilitas “like-for-like” di seluruh penyedia utama, memungkinkan Anda untuk pindah beban kerja tanpa menulis ulang aplikasi:
Transisi dari “mengobrol dengan data” ke “AI agen” —di mana AI dapat bernalar, merencanakan, dan melaksanakan tugas—membutuhkan infrastruktur yang kuat. Dengan mendukung beragam chip dan platform cloud, IBM Db2 Genius Hub memastikan bahwa database Anda bukan hanya tempat penyimpanan, tetapi juga launchpad berkecepatan tinggi untuk agen AI generasi berikutnya.
Siap untuk memodernisasi? Pelanggan Db2 saat ini dapat berdagang hingga Db2 AI Editions untuk mendapatkan akses penuh ke Genius Hub dan kemampuan inferensi baru ini hari ini.