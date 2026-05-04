Db2 Genius Hub menambahkan kemampuan otonom generasi berikutnya

Langkah terbesar ke depan adalah eksekusi. Dengan rilis ini, agen AI di Db2 Genius Hub dapat mengusulkan dan menjalankan operasi database dengan persetujuan pengguna. Itu berarti tim dapat pindah lebih langsung dari diagnosis ke tindakan tanpa melepaskan kendali atas apa yang terjadi dalam produksi.

Bagian paling lambat dari banyak insiden adalah tidak menemukan masalah. Ini menerjemahkan rekomendasi ke langkah yang tepat, memvalidasinya dan mengeksekusinya dengan aman. Tindakan yang disetujui menutup kesenjangan itu tanpa menghilangkan peran manusia.

Misalnya, agen mungkin mengusulkan langkah operasional tertentu seperti memperbarui konfigurasi atau membuat indeks, lalu menunggu DBA untuk ulasan dan menyetujuinya sebelum dieksekusi. Genius Hub tidak lagi terbatas untuk menjelaskan apa yang terjadi dan menyarankan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang dapat membantu melaksanakan langkah selanjutnya.