Db2 Genius Hub menambahkan kemampuan otonom generasi berikutnya

Sebelumnya pada tahun 2026, kami memperkenalkan pengalaman database otonom Db2 baru, didukung oleh Db2 Genius Hub. Dibangun di atas jaringan agen AI, Db2 Genius Hub dirancang untuk menambah administrator database di tiga area inti: pemeliharaan agen, penyembuhan agen, dan respons agen.
Di Think 2026, kami memperkenalkan tahap berikutnya dalam evolusi otonom: kami mengambil Db2 Genius Hub dari AI yang merekomendasikan ke AI yang bertindak, di bawah pengawasan manusia dan dalam batas yang ditentukan. Hingga saat ini, Db2 Genius Hub didesain untuk menjadi penasihat, membantu tim menganalisis telemetri, menunjukkan kemungkinan akar masalah, dan mengatasi masalah operasional.
Sekarang, Db2 Genius Hub mulai menutup kesenjangan antara insight dan eksekusi.
Langkah terbesar ke depan adalah eksekusi. Dengan rilis ini, agen AI di Db2 Genius Hub dapat mengusulkan dan menjalankan operasi database dengan persetujuan pengguna. Itu berarti tim dapat pindah lebih langsung dari diagnosis ke tindakan tanpa melepaskan kendali atas apa yang terjadi dalam produksi.
Bagian paling lambat dari banyak insiden adalah tidak menemukan masalah. Ini menerjemahkan rekomendasi ke langkah yang tepat, memvalidasinya dan mengeksekusinya dengan aman. Tindakan yang disetujui menutup kesenjangan itu tanpa menghilangkan peran manusia.
Misalnya, agen mungkin mengusulkan langkah operasional tertentu seperti memperbarui konfigurasi atau membuat indeks, lalu menunggu DBA untuk ulasan dan menyetujuinya sebelum dieksekusi. Genius Hub tidak lagi terbatas untuk menjelaskan apa yang terjadi dan menyarankan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang dapat membantu melaksanakan langkah selanjutnya.
Kami membuat Db2 Genius Hub lebih mudah digunakan dari alat yang sudah digunakan tim.
Dengan akses MCP untuk agen Genius Hub, klien MCP dapat terhubung ke Db2 Genius Hub dan menggunakan kemampuannya secara langsung dalam alur kerja yang ada. MCP adalah standar terbuka untuk menghubungkan aplikasi AI ke alat dan sistem eksternal, yang menjadikannya cara praktis untuk membawa Genius Hub ke dalam rangkaian alat yang lebih luas yang sudah digunakan tim. (Model Context Protocol (Protokol Konteks Model))
Protokol ini membantu memperluas Db2 Genius Hub melampaui konsol mandiri dan ke lingkungan operasional yang lebih luas.
Beberapa masalah tidak dapat didiagnosis dari telemetri database saja. Dibutuhkan sinyal tingkat yang lebih rendah dari server host, di mana CPU, memori, penyimpanan, dan kondisi sistem operasi sering menjelaskan apa yang sebenarnya mendorong perilaku. Dengan akses tingkat host aman yang disediakan oleh Db2 Genius Hub Remote yang baru, AI kami dapat menggabungkan konteks tingkat host ke dalam dasbor dan alur kerja analisisnya, memberi tim jalur yang lebih dalam untuk penentuan masalah dan rute yang lebih langsung dari gejala ke akar penyebab hingga penyelesaian.
Kami menambahkan dukungan untuk Otomatisasi Tugas AI. Db2 Genius Hub bergerak melampaui interaksi point-in-time dan menjadi bagian dari ritme operasi yang sedang berlangsung dari tim database.
Dengan penjadwalan bahasa alami berbasis AI, DBA sekarang dapat meminta Genius Hub untuk menangani pekerjaan berulang dalam bahasa Inggris biasa. Seorang DBA dapat mengatakan, “Jalankan cadangan setiap pagi jam 8 pagi,” dan mengubah maksud operasional rutin menjadi tindakan terjadwal tanpa menyatukan skrip, kalender, dan pengingat.
Hal ini mengubah peran Genius Hub. Itu tidak lagi hanya ada ketika sesuatu rusak. Ini menjadi bagian dari bagaimana pekerjaan database rutin dilakukan.
Kami memperluas di mana dan bagaimana Genius Hub berjalan. Awal tahun ini, kami meluncurkan dukungan inferensi AI untuk Db2 Genius Hub di Amazon Bedrock, IBM watsonx.ai, dan chipset AMD MI300s (untuk penerapan on premises).
Dengan rilis ini, memperluas rangkaian platform yang dapat digunakan pelanggan untuk inferensi AI ke Microsoft AI Foundry, Google Vertex AI, dan chip Intel Gaudi untuk penerapan on premises. Ini memberi pelanggan kebebasan untuk menerapkan kemampuan otonom Db2, didukung oleh Genius Hub, di mana pun basis data mereka berada: on premises atau cloud.
Kami memperkenalkan Db2 Genius Hub sebagai penawaran layanan cloud, memberikan pelanggan opsi terkelola yang menghilangkan kebutuhan untuk menerapkan dan mengoperasikan konsol itu sendiri.
Untuk tim yang menginginkan jalur tercepat menuju nilai, Db2 Genius Hub SaaS menawarkan cara yang lebih sederhana untuk memulai. Ini memberi pelanggan SaaS Db2, serta pelanggan Db2 yang lebih suka model terkelola, akses ke Genius Hub tanpa overhead penerapan konsol mereka sendiri.
Db2 Genius Hub dimulai sebagai AI yang dapat memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan. Sekarang, AI ini akan melakukannya untuk Anda. Itulah pergeseran di balik rilis ini. Tidak hanya lebih banyak fitur, tetapi tahap baru dalam perjalanan dari bantuan cerdas ke operasi otonom yang diawasi.
Kemampuan ini direncanakan akan diluncurkan mulai Juni 2026.
