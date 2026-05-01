Memajukan AI perusahaan dan operasi tangguh dengan IBM Db2 12.1.5

Db2 12.1.5 menghadirkan indeksasi vektor yang didukung DiskANN ke mesin basis data, sehingga memungkinkan pencarian kesamaan yang cepat dan dapat diskalakan untuk berbagai penerapan AI seperti pencarian semantik, mesin rekomendasi, dan retrieval-augmented generation (RAG).

Untuk menyederhanakan alur kerja AI lebih lanjut, Db2 memungkinkan integrasi asli dengan model AI eksternal. Pengembang dapat mendaftarkan model dari watsonx.ai dan mesin yang kompatibel dengan OpenAI dan memanggilnya secara langsung menggunakan fungsi SQL seperti TO_EMBEDDING dan TEXT_GENERATION. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk menghasilkan menanamkan dan teks tanpa memindahkan data ke luar basis data—mengurangi latensi, kompleksitas, dan risiko keamanan.

Bersama-sama, kemampuan ini memosisikan Db2 sebagai platform data AI lengkap untuk beban kerja transaksional, analitis, dan AI tanpa memerlukan basis data vektor terpisah atau pipeline data yang kompleks.