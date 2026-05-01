Memajukan AI perusahaan dan operasi tangguh dengan IBM Db2 12.1.5

Db2 12.1.5 untuk Linux, UNIX dan Windows akan dirilis pada 9 Juni 2026. Paket modifikasi terbaru ini dirancang untuk membantu organisasi mengembangkan aplikasi berbasis AI sekaligus tetap menjaga kinerja, ketersediaan, dan keamanan yang diperlukan untuk beban kerja yang sangat penting.
Rilis ini dibangun di atas dasar AI Db2 12.1, yang memperkenalkan pengindeksan untuk data vektor, integrasi yang lebih dalam dengan model AI eksternal dan peningkatan luas di seluruh ketersediaan tinggi, keamanan, dan efisiensi operasional.
Db2 12.1.5 menghadirkan indeksasi vektor yang didukung DiskANN ke mesin basis data, sehingga memungkinkan pencarian kesamaan yang cepat dan dapat diskalakan untuk berbagai penerapan AI seperti pencarian semantik, mesin rekomendasi, dan retrieval-augmented generation (RAG).
Untuk menyederhanakan alur kerja AI lebih lanjut, Db2 memungkinkan integrasi asli dengan model AI eksternal. Pengembang dapat mendaftarkan model dari watsonx.ai dan mesin yang kompatibel dengan OpenAI dan memanggilnya secara langsung menggunakan fungsi SQL seperti TO_EMBEDDING dan TEXT_GENERATION. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk menghasilkan menanamkan dan teks tanpa memindahkan data ke luar basis data—mengurangi latensi, kompleksitas, dan risiko keamanan.
Bersama-sama, kemampuan ini memosisikan Db2 sebagai platform data AI lengkap untuk beban kerja transaksional, analitis, dan AI tanpa memerlukan basis data vektor terpisah atau pipeline data yang kompleks.
Db2 12.1.5 menghadirkan fleksibilitas yang lebih besar untuk ketersediaan tinggi dan penerapan pemulihan bencana. Organisasi dapat menerapkan topologi pemulihan bencana yang lebih canggih dengan lebih dari tiga server cadangan di berbagai wilayah geografis, server cadangan khusus untuk beban kerja pelaporan, serta konfigurasi HADR bertingkat untuk implementasi global.
Pemangkasan log arsip otomatis untuk snapshot Db2 yang tidak terintegrasi mempermudah pengelolaan pencadangan dengan secara otomatis menghapus log arsip yang tidak lagi diperlukan untuk pemulihan, sehingga mengurangi penggunaan ruang penyimpanan dan beban operasional.
Rilis ini juga menghadirkan peningkatan signifikan pada otomatisasi Db2 High Availability berkat manajer klaster Pacemaker yang terintegrasi:
Db2 12.1.5 kini termasuk GSKit 9, yang meningkatkan standar kepatuhan ke FIPS 140-3, memastikan modul kriptografi memenuhi persyaratan keamanan yang ketat. GSKit 9 memiliki dukungan penuh untuk mekanisme enkapsulasi kunci modern, mendukung penggunaan algoritma klasik dan algoritma yang aman dari quantum untuk melindungi data Anda dari ancaman langsung dan memperkuat pertahanan terhadap risiko kuantum di masa depan.
Peningkatan keamanan termasuk antarmuka ADMIN_GET_TLS_CERT baru untuk mengambil informasi rantai sertifikat TLS sisi server dengan mudah menggunakan SQL Query. Pengguna dapat dengan mudah memantau sertifikat server untuk mengetahui batas waktu kedaluwarsa dan menjaganya sehingga pengguna dapat tetap terhubung ke server. Sesuai dengan praktik terbaik keamanan modern dan persyaratan kepatuhan, pengambilan kunci secara online memungkinkan kunci validasi tanda tangan JWT (JSON Web Token) diperbarui tanpa waktu henti database, sehingga mengurangi upaya pengguna untuk mengelola penyimpanan kunci lokal. Izin file terbatas telah diperluas untuk mencakup pengaturan yang dapat dibaca dan dijalankan oleh semua pengguna pada file Db2, memberikan kontrol pada administrator basis data atas akses file. Saat mendaftarkan detail server dan basis data Db2 di LDAP, pengguna kini dapat menentukan jalur klien untuk basis data utama dan file stash, sehingga menyederhanakan konfigurasi klien.
Kemampuan ini membantu organisasi memenuhi persyaratan kepatuhan yang terus berkembang sekaligus mengurangi biaya administrasi.
Db2 12.1.5 memodernisasi kemampuan pencarian teks lengkap melalui integrasi dengan dua mesin pencari eksternal yang dihosting sendiri dan terbaik di kelasnya: OpenSearch dan Elasticsearch. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memulai migrasi dari mesin ECMTS (Enterprise Content Management Text Search) ke teknologi OpenSearch/Elasticsearch modern, yang memberikan kinerja yang lebih baik, peningkatan skalabilitas, dan akses ke inovasi sumber terbuka yang terus berkembang.
Dalam rilis ini, pelanggan akan dapat menggunakan ketiga mesin pencari tersebut untuk menguji kinerja pengindeksan dan memigrasikan indeks dari waktu ke waktu. Fitur pencarian teks Db2 yang menggunakan ECMTS tidak digunakan lagi dengan rilis ini dan akan dihentikan pada rilis berikutnya.
Rilis ini memperkenalkan instalasi berbasis RPM (Red Hat Package Manager), memungkinkan penggunaan alat Linux standar untuk penerapan, pembaruan, dan manajemen ketergantungan.
Dukungan platform telah diperluas dengan dukungan PPCLE (Power Linux Little Endian) untuk tablespace jarak jauh dan Perangkat Lunak Datalake. Db2 12.1.5 juga memperkenalkan dukungan AWS SDK di AIX, yang memungkinkan penyimpanan jarak jauh untuk diberi alias dan diakses langsung dari Db2. Hal ini memungkinkan akses yang dioptimalkan ke penyimpanan objek AWS S3 dari AIX untuk operasi seperti penyerapan data, pemuatan, pencadangan, pengarsipan log, dan audit.
Dalam sistem gabungan, prosedur tersimpan yang bersumber kini mendukung nilai parameter default yang ditentukan pada basis data sumber. Hal ini mengurangi kebutuhan akan input parameter eksplisit, memastikan perilaku yang konsisten di seluruh lingkungan jarak jauh dan gabungan, serta meningkatkan kegunaan secara keseluruhan.
IBM Db2 12.1.5 memperkenalkan kemampuan baru untuk meningkatkan pengalaman administrator basis data di seluruh evolusi skema, kinerja, dan pemantauan:
Db2 12.1.5 memperkenalkan peningkatan yang signifikan pada tabel Datalake, berdasarkan kemampuan yang ditambahkan di versi 12.1.4. Pembaruan ini mencakup dukungan untuk katalog Iceberg REST tertanam dan penyimpanan Azure ADLS Gen2, memungkinkan integrasi tanpa hambatan dengan ekosistem data lake modern.
Organisasi kini dapat memperluas penerapan DPF tradisional untuk secara langsung mengakses data yang disimpan dalam format data terbuka dan format tabel terbuka Iceberg, sambil terus mendapatkan manfaat dari kepatuhan ACID dan kinerja kelas enterprise.
Db2 12.1.5 mencerminkan pergeseran yang jelas menuju penerapan kemampuan AI secara langsung ke data perusahaan, mengurangi kebutuhan akan arsitektur yang terfragmentasi dan pipeline data yang kompleks.
Dengan menggabungkan pencarian vektor terintegrasi, dukungan model eksternal, arsitektur data modern, dan ketahanan kelas enterprise, Db2 membantu organisasi mempercepat adopsi AI sekaligus mempertahankan kontrol atas beban kerja mereka yang paling penting.
IBM Db2 12.1.5 akan tersedia pada tanggal 9 Juni 2026 sebagai paket mod untuk Db2 12.1 dan dapat diunduh dari Fix Central.
