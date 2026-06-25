IBM® Db2 12.1.5 sekarang tersedia: Membawa AI ke tempat data sangat penting misi Anda sudah berada

Db2 12.1.5 kini menyertakan GSKit 9, yang meningkatkan standar kepatuhan ke FIPS 140-3, sehingga memastikan modul kriptografi memenuhi persyaratan keamanan yang ketat untuk era quantum. GSKit 9 menyediakan dukungan penuh untuk mekanisme enkapsulasi kunci modern, termasuk penggunaan algoritma klasik dan algoritma yang aman dari quantum guna melindungi data Anda dari ancaman saat ini sekaligus memperkuat ketahanan terhadap risiko komputasi quantum di masa depan.

Peningkatan keamanan mencakup antarmuka ADMIN_GET_TLS_CERT baru yang memungkinkan pengguna mengambil informasi rantai sertifikat TLS sisi server dengan mudah melalui kueri SQL. Dengan kemampuan ini, pengguna dapat memantau masa berlaku sertifikat server serta memeliharanya agar koneksi ke server tetap dapat terus dilakukan tanpa gangguan. Sesuai dengan praktik terbaik keamanan modern dan persyaratan kepatuhan, pengambilan kunci secara online memungkinkan kunci validasi tanda tangan JWT (JSON Web Token) diperbarui tanpa waktu henti basis data, sehingga mengurangi upaya pengguna dalam mengelola keystore lokal. Izin file yang dibatasi juga telah diperluas untuk mencakup pengaturan file yang dapat dibaca dan dieksekusi secara global pada file Db2, sehingga memberikan administrator basis data kontrol yang lebih baik terhadap akses file. Selain itu, saat mendaftarkan server Db2 dan detail basis data di LDAP, pengguna kini dapat menentukan jalur klien untuk basis data kunci dan file stash, sehingga menyederhanakan konfigurasi klien.

Kemampuan ini membantu organisasi memenuhi persyaratan kepatuhan yang terus berkembang sekaligus mengurangi biaya administrasi.