IBM® Db2 12.1.5 sekarang tersedia: Membawa AI ke tempat data sangat penting misi Anda sudah berada

Db2 12.1.5 menghadirkan pengindeksan vektor berbasis DiskANN, pemanggilan model AI native melalui SQL, kepatuhan terhadap FIPS 140-3, topologi HADR yang diperluas, serta berbagai peningkatan operasional.
Pada 25 Juni 2026, IBM® mengumumkan ketersediaan umum Db2 12.1.5 untuk Linux, UNIX, dan Windows. Mod pack terbaru ini dirancang untuk membantu organisasi mengembangkan aplikasi berbasis AI sekaligus mempertahankan kinerja, skalabilitas, ketersediaan, dan keamanan yang dibutuhkan untuk menjalankan beban kerja yang sangat penting.
Rilis ini dibangun di atas dasar AI Db2 12.1, yang memperkenalkan pengindeksan untuk data vektor, integrasi yang lebih dalam dengan model AI eksternal dan peningkatan luas di seluruh ketersediaan tinggi, keamanan, dan efisiensi operasional.
Db2 12.1.5 kini menyertakan GSKit 9, yang meningkatkan standar kepatuhan ke FIPS 140-3, sehingga memastikan modul kriptografi memenuhi persyaratan keamanan yang ketat untuk era quantum. GSKit 9 menyediakan dukungan penuh untuk mekanisme enkapsulasi kunci modern, termasuk penggunaan algoritma klasik dan algoritma yang aman dari quantum guna melindungi data Anda dari ancaman saat ini sekaligus memperkuat ketahanan terhadap risiko komputasi quantum di masa depan.
Peningkatan keamanan mencakup antarmuka ADMIN_GET_TLS_CERT baru yang memungkinkan pengguna mengambil informasi rantai sertifikat TLS sisi server dengan mudah melalui kueri SQL. Dengan kemampuan ini, pengguna dapat memantau masa berlaku sertifikat server serta memeliharanya agar koneksi ke server tetap dapat terus dilakukan tanpa gangguan. Sesuai dengan praktik terbaik keamanan modern dan persyaratan kepatuhan, pengambilan kunci secara online memungkinkan kunci validasi tanda tangan JWT (JSON Web Token) diperbarui tanpa waktu henti basis data, sehingga mengurangi upaya pengguna dalam mengelola keystore lokal. Izin file yang dibatasi juga telah diperluas untuk mencakup pengaturan file yang dapat dibaca dan dieksekusi secara global pada file Db2, sehingga memberikan administrator basis data kontrol yang lebih baik terhadap akses file. Selain itu, saat mendaftarkan server Db2 dan detail basis data di LDAP, pengguna kini dapat menentukan jalur klien untuk basis data kunci dan file stash, sehingga menyederhanakan konfigurasi klien.
Kemampuan ini membantu organisasi memenuhi persyaratan kepatuhan yang terus berkembang sekaligus mengurangi biaya administrasi.
Db2 12.1.5 memodernisasi kemampuan pencarian teks lengkap melalui integrasi dengan dua mesin pencari eksternal terbaik di kelasnya yang di-host secara mandiri, yaitu OpenSearch dan Elasticsearch. Integrasi ini tetap mempertahankan cara kerja yang sudah dikenal pengguna. Perintah dan metodenya tetap sama, baik pencarian dilakukan menggunakan mesin pencarian teks native, OpenSearch, maupun Elasticsearch. Hal ini memungkinkan pengguna memulai migrasi dari mesin pencarian teks native ke teknologi OpenSearch atau Elasticsearch yang lebih modern, sehingga memperoleh kinerja yang lebih baik, skalabilitas yang lebih tinggi, serta akses ke inovasi sumber terbuka yang terus berkembang. Pada rilis ini, pelanggan dapat menggunakan ketiga mesin pencari tersebut untuk menguji kinerja pengindeksan dan memigrasikan indeks secara bertahap.
Mesin Pencari Teks yang baru menghadirkan kemampuan pencarian lanjutan secara langsung, termasuk pencarian istilah sederhana, frasa yang tepat, wildcard, fuzzy, proximity, boolean, dan sinonim dan rilis ini juga memperkenalkan pencarian fonetik, sehingga kata seperti "Meyer", "Mayer", dan "Meier" akan dianggap sebagai kecocokan. Pengguna juga memperoleh pencocokan yang tidak peka terhadap huruf besar dan kecil (case-insensitive) secara default, pemrosesan linguistik untuk bahasa CJK dan bahasa lainnya, serta dukungan dokumen berformat kaya untuk file PDF, Word, Excel, dan ZIP melalui integrasi Apache Tika. Komunikasi HTTPS yang aman dengan autentikasi SSL menjadikannya siap digunakan di lingkungan perusahaan.
Rilis ini memperkenalkan instalasi berbasis RPM (Red Hat Package Manager), sehingga memungkinkan penggunaan alat standar Linux untuk proses penerapan, pembaruan, dan pengelolaan dependensi.
Dukungan platform telah diperluas dengan dukungan PPCLE (Power Linux Little Endian) untuk tablespace jarak jauh dan Perangkat Lunak Datalake. Db2 12.1.5 juga memperkenalkan dukungan AWS SDK di AIX, yang memungkinkan penyimpanan jarak jauh untuk diberi alias dan diakses langsung dari Db2. Hal ini memungkinkan akses yang dioptimalkan ke penyimpanan objek AWS S3 dari AIX untuk operasi seperti penyerapan data, pemuatan, pencadangan, pengarsipan log, dan audit.
Dalam sistem gabungan, prosedur tersimpan yang bersumber kini mendukung nilai parameter default yang ditentukan pada basis data sumber. Hal ini mengurangi kebutuhan akan input parameter eksplisit, memastikan perilaku yang konsisten di seluruh lingkungan jarak jauh dan gabungan, serta meningkatkan kegunaan secara keseluruhan.
IBM Db2 12.1.5 memperkenalkan kemampuan baru untuk meningkatkan pengalaman administrator basis data di seluruh evolusi skema, kinerja, dan pemantauan:
Db2 12.1.5 menghadirkan peningkatan signifikan pada tabel data lake Iceberg native Db2, yang dibangun di atas kemampuan yang diperkenalkan pada versi 12.1.4. Pembaruan ini mencakup dukungan untuk katalog Iceberg REST tertanam dan penyimpanan Azure ADLS Gen2, sehingga memungkinkan integrasi yang mulus dengan ekosistem data lake modern serta penyimpanan native milik hyperscaler.
Organisasi kini dapat memperluas penerapan DPF tradisional untuk secara langsung mengakses data yang disimpan dalam format data terbuka dan format tabel terbuka Iceberg, sambil terus mendapatkan manfaat dari kepatuhan ACID dan kinerja kelas enterprise.
Db2 12.1.5 menghadirkan pengindeksan vektor berbasis DiskANN ke dalam mesin basis data, sehingga memungkinkan pencarian kesamaan yang cepat dan dapat diskalakan untuk contoh penggunaan AI seperti pencarian semantik, mesin rekomendasi, dan retrieval-augmented generation (RAG).
Untuk menyederhanakan alur kerja AI lebih lanjut, Db2 memungkinkan integrasi asli dengan model AI eksternal. Pengembang dapat mendaftarkan model dari watsonx.ai dan mesin yang kompatibel dengan OpenAI dan memanggilnya secara langsung menggunakan fungsi SQL seperti TO_EMBEDDING dan TEXT_GENERATION. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk menghasilkan menanamkan dan teks tanpa memindahkan data ke luar basis data—mengurangi latensi, kompleksitas, dan risiko keamanan.
Bersama-sama, kemampuan ini memosisikan Db2 sebagai platform data AI lengkap untuk beban kerja transaksional, analitis, dan AI tanpa memerlukan basis data vektor terpisah atau pipeline data yang kompleks.
Db2 12.1.5 menghadirkan fleksibilitas yang lebih besar untuk ketersediaan tinggi dan penerapan pemulihan bencana. Organisasi dapat menerapkan topologi pemulihan bencana yang lebih canggih dengan lebih dari tiga server cadangan di berbagai wilayah geografis, server cadangan khusus untuk beban kerja pelaporan, serta konfigurasi HADR bertingkat untuk implementasi global.
Pemangkasan log arsip otomatis untuk snapshot Db2 yang tidak terintegrasi mempermudah pengelolaan pencadangan dengan secara otomatis menghapus log arsip yang tidak lagi diperlukan untuk pemulihan, sehingga mengurangi penggunaan ruang penyimpanan dan beban operasional.
Rilis ini juga menghadirkan peningkatan signifikan pada otomatisasi Db2 High Availability berkat manajer klaster Pacemaker yang terintegrasi:
Db2 12.1.5 mencerminkan pergeseran yang jelas menuju penerapan kemampuan AI secara langsung pada data perusahaan, sehingga mengurangi kebutuhan akan arsitektur yang terfragmentasi dan alur data yang kompleks.
Dengan menggabungkan pencarian vektor terintegrasi, dukungan model eksternal, arsitektur data modern, dan ketahanan kelas enterprise, Db2 membantu organisasi mempercepat adopsi AI sekaligus mempertahankan kontrol atas beban kerja mereka yang paling penting.
IBM® Db2 12.1.5 akan tersedia pada 25 Juni 2026 sebagai paket mod untuk Db2 12.1 dan dapat diunduh dari Fix Central.
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