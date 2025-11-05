IBM Db2 12.1.3 sekarang tersedia secara umum: Memajukan AI untuk manajemen data perusahaan

Kami bangga dapat mengumumkan Ketersediaan Umum (GA) IBM Db2 12.1.2, dirilis pada 5 November 2025.
Dibangun untuk beban kerja sangat penting, padat data, Db2 12.1.3 menghadirkan integrasi AI yang lebih dalam, skalabilitas kelas perusahaan, dan ketersediaan yang ditingkatkan — semuanya sekaligus mengurangi kompleksitas operasional dan mengoptimalkan kinerja di seluruh lingkungan hybrid dan cloud.
Db2 12.1.3 memperkenalkan empat kemajuan utama yang mempercepat pengembangan aplikasi AI, memperkuat skalabilitas perusahaan, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan keamanan dan integrasi di seluruh lingkungan hybrid.
Db2 12.1.3 memperluas kemampuan vektor dan memperdalam integrasi dengan kerangka kerja AI terdepan — membuatnya lebih cepat dan lebih mudah untuk membangun aplikasi AI generatif langsung di dalam Db2:
Inovasi ini membawa AI lebih dekat ke data, memberdayakan tim untuk membangun dan menerapkan aplikasi berbasis AI dengan kecepatan, kesederhanaan, dan kepercayaan.
Db2 terus memberikan keandalan dan ketersediaan yang tak tertandingi untuk perusahaan yang menjalankan sistem transaksi volume tinggi sangat penting yang menuntut waktu aktif 24/7 dan nol kehilangan data. Peningkatan terbaru untuk Db2 pureScale semakin memperkuat ketahanan dan skalabilitasnya:
Kemampuan ini memperkuat Db2 sebagai basis data perusahaan yang paling tangguh untuk operasi 24x7 di lingkungan apa pun.
Db2 12.1.3 memperkenalkan peningkatan kinerja dan ketersediaan yang memaksimalkan waktu aktif dan mengurangi penyetelan manual:
Peningkatan ini mengurangi waktu henti dan biaya operasional sekaligus memastikan kinerja yang optimal untuk beban kerja bervolume tinggi.
Db2 12.1.3 melanjutkan komitmen IBM terhadap manajemen data tepercaya dengan kemampuan baru yang menyederhanakan kepatuhan dan memperluas integrasi di lingkungan yang beragam:
Bersama-sama, semua fitur ini memberikan tata kelola yang lebih kuat, audit yang lebih mudah, dan fleksibilitas yang lebih besar di seluruh ekosistem data hybrid.
Db2 12.1.3 memperluas fondasi didukung AI yang diperkenalkan dengan 12.1.2, membawa AI lebih dalam ke lapisan basis data sekaligus menjaga kepercayaan, kinerja, dan ketersediaan yang diandalkan oleh perusahaan.
Dengan rilis ini, Db2 terus meningkatkan standar untuk apa yang dapat diharapkan perusahaan dari basis data modern: keandalan yang selalu aktif, kinerja siap AI, dan keamanan tepercaya dalam skala besar.
Unduh Db2 Community Edition secara gratis untuk memulai hari ini
Jelajahi dokumentasi 12.1.3 terbaru
Bergabunglah dengan komunitas Db2 TechXchange
* Ini berdasarkan perbandingan dengan versi 12.1.2 sebelumnya.