IBM Db2 12.1.3 sekarang tersedia secara umum: Memajukan AI untuk manajemen data perusahaan

diterbitkan 05 November 2025
By Siji Daniel and Satya Krishnaswamy

Kami bangga dapat mengumumkan Ketersediaan Umum (GA) IBM Db2 12.1.3, dirilis pada 5 November 2025.

Dibangun untuk beban kerja sangat penting, padat data, Db2 12.1.3 menghadirkan integrasi AI yang lebih dalam, skalabilitas kelas perusahaan, dan ketersediaan yang ditingkatkan — semuanya sekaligus mengurangi kompleksitas operasional dan mengoptimalkan kinerja di seluruh lingkungan hybrid dan cloud.

Apa yang baru di Db2 12.1.3

Db2 12.1.3 memperkenalkan empat kemajuan utama yang mempercepat pengembangan aplikasi AI, memperkuat skalabilitas perusahaan, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan keamanan dan integrasi di seluruh lingkungan hybrid.

1. Mempercepat pengembangan aplikasi AI

Db2 12.1.3 memperluas kemampuan vektor dan memperdalam integrasi dengan kerangka kerja AI terdepan — membuatnya lebih cepat dan lebih mudah untuk membangun aplikasi AI generatif langsung di dalam Db2:

  • Db2 memperluas kemampuan di seluruh utilitas, tabel eksternal dan routine, memungkinkan AI dan analitik berkinerja tinggi pada data terstruktur dan tidak terstruktur.
  • Konektor asli untuk kerangka kerja Python, LangChain dan LlamaIndex memungkinkan pengembang untuk dengan cepat membangun aplikasi retrieval-augmented generation (RAG), seperti chatbot dan sistem pengambilan pengetahuan, tanpa perpindahan data.

Inovasi ini membawa AI lebih dekat ke data, memberdayakan tim untuk membangun dan menerapkan aplikasi berbasis AI dengan kecepatan, kesederhanaan, dan kepercayaan.

2. Memperkuat skalabilitas dan ketahanan perusahaan

Db2 terus memberikan keandalan dan ketersediaan yang tak tertandingi untuk perusahaan yang menjalankan sistem transaksi volume tinggi sangat penting yang menuntut waktu aktif 24/7 dan nol kehilangan data. Peningkatan terbaru untuk Db2 pureScale semakin memperkuat ketahanan dan skalabilitasnya:

  • Dukungan topologi campuran untuk PureScale dengan HADR memastikan pemulihan bencana yang kuat bahkan ketika konfigurasi primer dan siaga tidak identik, meminimalkan waktu henti.
  • Tingkatkan atau pulihkan menggunakan gambar cadangan tingkat bawah menyederhanakan migrasi, sehingga DBA dapat mengembangkan sistem dengan percaya diri.
  • Peningkatan AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) memberikan peningkatan kinerja hingga 40%, mempercepat beban kerja padat data. *
  • Klaster PureScale (GDPC) yang tersebar secara geografis dengan Pacemaker sekarang didukung untuk penerapan di lokasi. GDPC dengan pureScale juga dapat memungkinkan penerapan aktif-aktif multi-AZ di AWS dan Azure untuk operasi global dengan latensi minimal.

Kemampuan ini memperkuat Db2 sebagai basis data perusahaan yang paling tangguh untuk operasi 24x7 di lingkungan apa pun.

3. Meningkatkan kinerja dan ketersediaan

Db2 12.1.3 memperkenalkan peningkatan kinerja dan ketersediaan yang memaksimalkan waktu aktif dan mengurangi penyetelan manual:

  • Penyusunan ulang online dari tabel yang dipartisi rentang dengan indeks global memungkinkan ketersediaan berkelanjutan selama pemeliharaan dan perubahan skema.
  • Pembuatan profil pernyataan SQL otomatis menghilangkan kebutuhan DBA untuk membuat profil pengoptimalan secara manual, menyederhanakan penyetelan kueri, dan meningkatkan kinerja.

Peningkatan ini mengurangi waktu henti dan biaya operasional sekaligus memastikan kinerja yang optimal untuk beban kerja bervolume tinggi.

4. Meningkatkan keamanan dan integrasi

Db2 12.1.3 melanjutkan komitmen IBM terhadap manajemen data tepercaya dengan kemampuan baru yang menyederhanakan kepatuhan dan memperluas integrasi di lingkungan yang beragam:

  • Pencatatan audit yang ramah cloud mengekspor log audit dalam format CSV untuk integrasi yang mudah dengan alat SIEM dan platform analitik, memungkinkan analisis peristiwa keamanan yang lebih cepat.
  • Fungsi pembuatan UUID bawaan menyederhanakan pembuatan ID yang aman untuk aplikasi terdistribusi.
  • Fungsi diagnostik dan pemantauan db2dart yang ditingkatkan memberikan insight yang lebih besar tentang kesehatan dan kinerja sistem untuk manajemen proaktif.
  • Gabungan Apache Cassandra melalui pembungkus JDBC memungkinkan kueri berbasis SQL pada data Cassandra, menyatukan akses data hybrid.

Bersama-sama, semua fitur ini memberikan tata kelola yang lebih kuat, audit yang lebih mudah, dan fleksibilitas yang lebih besar di seluruh ekosistem data hybrid.

Dibangun untuk beban kerja yang sangat penting di dunia

Db2 12.1.3 memperluas fondasi didukung AI yang diperkenalkan dengan 12.1.2, membawa AI lebih dalam ke lapisan basis data sekaligus menjaga kepercayaan, kinerja, dan ketersediaan yang diandalkan oleh perusahaan.

Dengan rilis ini, Db2 terus meningkatkan standar untuk apa yang dapat diharapkan perusahaan dari basis data modern: keandalan yang selalu aktif, kinerja siap AI, dan keamanan tepercaya dalam skala besar.

* Ini berdasarkan perbandingan dengan versi 12.1.2 sebelumnya.

