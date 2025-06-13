IBM Data Gate for watsonx 1.2 dan Data Gate for z/OS 3.2

13 Juni 2025

IBM Data Gate for z/OS 3.2 dan IBM Data Gate untuk watsonx 1.2 sekarang tersedia secara umum dengan kemampuan dan fitur tambahan yang ditingkatkan.

Sejak peluncuran IBM Data Gate untuk watsonx, alat ini telah sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam berbagai cara:

  • Memungkinkan pelanggan kami untuk menyinkronkan data mainframe mereka dengan lancar di watsonx.data, satu-satunya data lakehouse hybrid yang terbuka untuk AI dan analitik perusahaan.
  • Menyampaikan pendekatan yang sangat efisien untuk menggunakan data Z terbaru untuk analitik dan beban kerja AI, yang menyebarkan data mainframe melalui protokol sinkronisasi terintegrasi, latensi rendah, dan throughput tinggi.
  • Menyinkronkan sumber data IBM Z utama termasuk Db2 for z/OS, VSAM, dan IMS ke format tabel data Iceberg sumber terbuka untuk akses oleh watsonx.data.

IBM Data Gate for watsonx 1.2 adalah kemajuan yang signifikan dalam misi kami untuk meningkatkan akses hybrid cloud dan mengintegrasikan data IBM Z dengan teknologi mutakhir di dalam desain aplikasi modern. Alat ini membawa sejumlah fitur dan peningkatan baru yang dirancang untuk mendorong data Z dan sinergi AI.

Data Gate for z/OS 3.2 yang baru merupakan layanan inti, menyediakan data IBM Z, Db2 for z/OS, VSAM, dan IMS ke Data Gate for watsonx. Perangkat lunak ini juga menyediakan data yang disinkronkan dari Db2 for z/OS ke target Db2 yang dioptimalkan pada IBM Cloud Pak for Data. Akses berkecepatan tinggi ke data terintegrasi dari Db2 for z/OS membawa banyak manfaat seperti peningkatan akses hybrid cloud, analitik yang dipercepat, dan AI dengan biaya dan upaya yang lebih rendah.

Apa yang baru dalam pembaruan terbaru? 

Data Gate for watsonx 1.2 menghadirkan kemampuan dan fitur tambahan yang ditingkatkan:

  • Konektivitas dan Keamanan yang Ditingkatkan: IBM Data Gate for watsonx 1.2 menyediakan dukungan AWS Assume Role With Web Identity, yang memungkinkan penulisan data IBM Z secara aman ke bucket AWS S3. Fitur ini memperkuat komitmen IBM terhadap keamanan dan fleksibilitas yang kuat di lingkungan cloud. IBM juga telah memperluas dukungan untuk memasukkan penulisan data IBM Z ke Azure Data Lake Storage Gen 2 Containers, yang melayani beragam kebutuhan klien global kami.
  • Autentikasi berbasis sertifikat: Autentikasi berbasis sertifikat untuk koneksi sumber Db2 for z/OS telah diimplementasikan dengan peluncuran ini. Peningkatan ini memperkuat keamanan data dan menyederhanakan proses autentikasi, yang selaras dengan praktik terbaik di industri.
  • Peningkatan Kinerja dan Skalabilitas: Beberapa peningkatan telah diterapkan dengan peluncuran ini untuk meningkatkan kinerja beban dan memastikan penanganan data yang efisien pada beban kerja yang berat. Peningkatan ini mencakup: a) manajemen memori yang ditingkatkan untuk konversi data gunung es yang efisien, bahkan pada beban kerja yang berat; dan b) caching manajemen transaksi yang sering digunakan dan fungsi konversi data gunung es untuk meningkatkan kinerja penulisan penyimpanan objek.

IBM Data Gate for z/OS 3.2 juga menyertakan autentikasi berbasis sertifikat untuk Db2 for z/OS sebagai fitur penting. Perangkat lunak ini membawa manfaat bagi klien kami seperti peningkatan akses hybrid cloud, analitik yang dipercepat, dan AI dengan biaya dan upaya yang lebih rendah.

Bawa data IBM Z ke AI

IBM Data Gate for watsonx 1.2 dan IBM Data Gate for z/OS 3.2 mewakili evolusi substansial dalam strategi hybrid cloud IBM. Dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan kinerja, perangkat lunak ini mendukung integrasi data Z dengan watsonx.data yang lancar.

Kami mengundang Anda untuk menjelajahi fitur-fitur baru ini dan menantikan masukan Anda saat kami terus berinovasi dan memberdayakan perjalanan berbasis data Anda.

