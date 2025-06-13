IBM Data Gate for watsonx 1.2 dan Data Gate for z/OS 3.2

IBM Data Gate for z/OS 3.2 dan IBM Data Gate untuk watsonx 1.2 sekarang tersedia secara umum dengan kemampuan dan fitur tambahan yang ditingkatkan.

Sejak peluncuran IBM Data Gate untuk watsonx, alat ini telah sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam berbagai cara:

Memungkinkan pelanggan kami untuk menyinkronkan data mainframe mereka dengan lancar di watsonx.data, satu-satunya data lakehouse hybrid yang terbuka untuk AI dan analitik perusahaan.

Menyampaikan pendekatan yang sangat efisien untuk menggunakan data Z terbaru untuk analitik dan beban kerja AI, yang menyebarkan data mainframe melalui protokol sinkronisasi terintegrasi, latensi rendah, dan throughput tinggi.

Menyinkronkan sumber data IBM Z utama termasuk Db2 for z/OS, VSAM, dan IMS ke format tabel data Iceberg sumber terbuka untuk akses oleh watsonx.data.

IBM Data Gate for watsonx 1.2 adalah kemajuan yang signifikan dalam misi kami untuk meningkatkan akses hybrid cloud dan mengintegrasikan data IBM Z dengan teknologi mutakhir di dalam desain aplikasi modern. Alat ini membawa sejumlah fitur dan peningkatan baru yang dirancang untuk mendorong data Z dan sinergi AI.

Data Gate for z/OS 3.2 yang baru merupakan layanan inti, menyediakan data IBM Z, Db2 for z/OS, VSAM, dan IMS ke Data Gate for watsonx. Perangkat lunak ini juga menyediakan data yang disinkronkan dari Db2 for z/OS ke target Db2 yang dioptimalkan pada IBM Cloud Pak for Data. Akses berkecepatan tinggi ke data terintegrasi dari Db2 for z/OS membawa banyak manfaat seperti peningkatan akses hybrid cloud, analitik yang dipercepat, dan AI dengan biaya dan upaya yang lebih rendah.