IBM Data Gate for watsonx 1.2 dan Data Gate for z/OS 3.2

13 Juni 2025
IBM Data Gate for z/OS 3.2 dan IBM Data Gate untuk watsonx 1.2 sekarang tersedia secara umum dengan kemampuan dan fitur tambahan yang ditingkatkan.
Sejak peluncuran IBM Data Gate untuk watsonx, alat ini telah sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam berbagai cara:
IBM Data Gate for watsonx 1.2 adalah kemajuan yang signifikan dalam misi kami untuk meningkatkan akses hybrid cloud dan mengintegrasikan data IBM Z dengan teknologi mutakhir di dalam desain aplikasi modern. Alat ini membawa sejumlah fitur dan peningkatan baru yang dirancang untuk mendorong data Z dan sinergi AI.
Data Gate for z/OS 3.2 yang baru merupakan layanan inti, menyediakan data IBM Z, Db2 for z/OS, VSAM, dan IMS ke Data Gate for watsonx. Perangkat lunak ini juga menyediakan data yang disinkronkan dari Db2 for z/OS ke target Db2 yang dioptimalkan pada IBM Cloud Pak for Data. Akses berkecepatan tinggi ke data terintegrasi dari Db2 for z/OS membawa banyak manfaat seperti peningkatan akses hybrid cloud, analitik yang dipercepat, dan AI dengan biaya dan upaya yang lebih rendah.
Data Gate for watsonx 1.2 menghadirkan kemampuan dan fitur tambahan yang ditingkatkan:
IBM Data Gate for z/OS 3.2 juga menyertakan autentikasi berbasis sertifikat untuk Db2 for z/OS sebagai fitur penting. Perangkat lunak ini membawa manfaat bagi klien kami seperti peningkatan akses hybrid cloud, analitik yang dipercepat, dan AI dengan biaya dan upaya yang lebih rendah.
IBM Data Gate for watsonx 1.2 dan IBM Data Gate for z/OS 3.2 mewakili evolusi substansial dalam strategi hybrid cloud IBM. Dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan kinerja, perangkat lunak ini mendukung integrasi data Z dengan watsonx.data yang lancar.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi fitur-fitur baru ini dan menantikan masukan Anda saat kami terus berinovasi dan memberdayakan perjalanan berbasis data Anda.