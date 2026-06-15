Serangan berbasis identitas telah menjadi vektor utama untuk pelanggaran. Namun banyak organisasi masih kekurangan cara yang konsisten untuk menghubungkan sinyal identitas di seluruh sistem, memprioritaskan apa yang penting, dan melaksanakan tindakan respons dengan tata kelola dan akuntabilitas. Perbedaannya jelas: beralih dari deteksi ke tindakan yang teratur.

IBM Consulting sekarang menyediakan layanan konsultasi untuk solusi Microsoft Security untuk alamat tantangan ini dengan membawa keahlian identitas dan kemampuan layanan terkelola yang diperlukan untuk mengoperasionalkan platform keamanan komprehensif Microsoft ke dalam remediasi skala perusahaan yang diatur. Hasilnya adalah solusi ITDR yang secara teknis kuat dan matang secara operasional.