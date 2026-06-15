IBM Consulting kini menyediakan layanan untuk platform keamanan komprehensif Microsoft dengan keahlian identitas IBM dan kemampuan layanan terkelola.
Serangan berbasis identitas telah menjadi vektor utama untuk pelanggaran. Namun banyak organisasi masih kekurangan cara yang konsisten untuk menghubungkan sinyal identitas di seluruh sistem, memprioritaskan apa yang penting, dan melaksanakan tindakan respons dengan tata kelola dan akuntabilitas. Perbedaannya jelas: beralih dari deteksi ke tindakan yang teratur.
IBM Consulting sekarang menyediakan layanan konsultasi untuk solusi Microsoft Security untuk alamat tantangan ini dengan membawa keahlian identitas dan kemampuan layanan terkelola yang diperlukan untuk mengoperasionalkan platform keamanan komprehensif Microsoft ke dalam remediasi skala perusahaan yang diatur. Hasilnya adalah solusi ITDR yang secara teknis kuat dan matang secara operasional.
Microsoft menyediakan fondasi platform keamanan—memberikan telemetri, analitik, dan penegakan yang mendalam di seluruh siklus hidup identitas. Sinyal dari Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune dan Log Aktivitas Azure disatukan dan dianalisis dalam Microsoft Sentinel dan data lake Sentinel, menciptakan data fabric yang komprehensif dan Siap untuk AI.
Fondasi itu memungkinkan visibilitas lintas domain, sinyal identitas terkorelasi, dan analitik yang dapat diskalakan di seluruh data real-time dan historis. Dalam arsitektur ini, Microsoft berfungsi sebagai sistem deteksi, korelasi, dan penegakan.
Layanan IBM Consulting ITDR dibangun di atas fondasi Microsoft ini untuk mengoperasionalkan program remediasi ancaman identitas di skala perusahaan, menghadirkan keahlian keamanan identitas IBM selama puluhan tahun dan kemampuan AI IBM yang telah terbukti. Ini menambahkan korelasi spesifik identitas dan manajemen kasus, rekomendasi remediasi berbasis AI yang selaras dengan kebijakan, alur kerja remediasi yang diatur dengan pengawasan manusia, dan pengiriman layanan terkelola pada skala perusahaan.
Dalam istilah sederhana: Microsoft deteksi dan memungkinkan penegakan; IBM mengambil tanggung jawab operasional untuk remediasi ancaman identitas yang diatur.
Layanan IBM ITDR mengubah sinyal Microsoft menjadi tindakan melalui alur kerja yang terstruktur dan berfokus pada identitas:
Dibangun di atas platform Microsoft Sentinel. Dengan pencatatan yang tidak dapat diubah dan penyimpanan jangka panjang, IBM ITDR menambahkan alur kerja remediasi berbasis kebijakan, manajemen kasus konteks bisnis, dan pelaporan siap kepatuhan yang selaras dengan kerangka kerja seperti NIST, ISO, SOC 2, dan GDPR—dengan lapisan tata kelola di atas penegakan Microsoft, memastikan setiap tindakan dapat dijelaskan, diaudit, dan dipertanggungjawabkan.
Data lake Sentinel berfungsi sebagai landasan data pusat untuk ITDR, memungkinkan IBM ITDR beroperasi dalam skala besar. IBM ITDR meningkatkan fondasi ini dalam tiga cara utama:
IBM ITDR mengoperasionalkan sinyal Microsoft di seluruh skenario ancaman identitas utama, termasuk:
Setiap contoh penggunaan menunjukkan prinsip yang sama: Microsoft menyediakan landasan sinyal dan penegakan, sementara IBM mendorong remediasi yang terkoordinasi dan sadar identitas dengan keahlian operasional yang terbukti.
IBM Consulting menghadirkan keahlian keamanan identitas selama lebih dari 30 tahun di seluruh IGA, PAM, dan manajemen akses, disempurnakan melalui ribuan keterlibatan perusahaan di industri yang diatur dan industri lainnya. Keahlian IBM tertanam dalam pedoman remediasi berbasis AI, model tata kelola, dan pola kepatuhan khusus industri. Disampaikan sebagai layanan terkelola, IBM ITDR menyediakan operasi 24x7, skala pengiriman global, dan eksekusi perusahaan yang terbukti. Inilah yang mengubah sinyal menjadi keputusan yang dapat dipercaya dan dipertahankan organisasi.
Serangan identitas akan terus berkembang, tetapi respons tidak harus ketinggalan. Layanan IBM Consulting ITDR, dibangun di atas Microsoft Security, memungkinkan organisasi untuk pindah dari sinyal terfragmentasi ke kasus identitas terpadu, transisi dari peringatan ke tindakan yang diatur, dan mengoperasionalkan keamanan identitas dalam skala besar.
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