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Kecerdasan Buatan Keamanan

IBM Consulting menyediakan Layanan Deteksi Ancaman Identitas dan Remediasi untuk solusi Keamanan Microsoft

IBM Consulting kini menyediakan layanan untuk platform keamanan komprehensif Microsoft dengan keahlian identitas IBM dan kemampuan layanan terkelola.

diterbitkan 15 Juni 2026

Serangan berbasis identitas telah menjadi vektor utama untuk pelanggaran. Namun banyak organisasi masih kekurangan cara yang konsisten untuk menghubungkan sinyal identitas di seluruh sistem, memprioritaskan apa yang penting, dan melaksanakan tindakan respons dengan tata kelola dan akuntabilitas. Perbedaannya jelas: beralih dari deteksi ke tindakan yang teratur.

IBM Consulting sekarang menyediakan layanan konsultasi untuk solusi Microsoft Security untuk alamat tantangan ini dengan membawa keahlian identitas dan kemampuan layanan terkelola yang diperlukan untuk mengoperasionalkan platform keamanan komprehensif Microsoft ke dalam remediasi skala perusahaan yang diatur. Hasilnya adalah solusi ITDR yang secara teknis kuat dan matang secara operasional.

IBM Consulting untuk solusi Keamanan Microsoft

Dasar: Microsoft Security

Microsoft menyediakan fondasi platform keamanan—memberikan telemetri, analitik, dan penegakan yang mendalam di seluruh siklus hidup identitas. Sinyal dari Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune dan Log Aktivitas Azure disatukan dan dianalisis dalam Microsoft Sentinel dan data lake Sentinel, menciptakan data fabric yang komprehensif dan Siap untuk AI.

Fondasi itu memungkinkan visibilitas lintas domain, sinyal identitas terkorelasi, dan analitik yang dapat diskalakan di seluruh data real-time dan historis. Dalam arsitektur ini, Microsoft berfungsi sebagai sistem deteksi, korelasi, dan penegakan.

Ekstensi: Layanan IBM Consulting ITDR

Layanan IBM Consulting ITDR dibangun di atas fondasi Microsoft ini untuk mengoperasionalkan program remediasi ancaman identitas di skala perusahaan, menghadirkan keahlian keamanan identitas IBM selama puluhan tahun dan kemampuan AI IBM yang telah terbukti. Ini menambahkan korelasi spesifik identitas dan manajemen kasus, rekomendasi remediasi berbasis AI yang selaras dengan kebijakan, alur kerja remediasi yang diatur dengan pengawasan manusia, dan pengiriman layanan terkelola pada skala perusahaan.

Dalam istilah sederhana: Microsoft deteksi dan memungkinkan penegakan; IBM mengambil tanggung jawab operasional untuk remediasi ancaman identitas yang diatur.

Cara kerja layanan IBM ITDR

Layanan IBM ITDR mengubah sinyal Microsoft menjadi tindakan melalui alur kerja yang terstruktur dan berfokus pada identitas:

  1. Korelasikan sinyal ke dalam kasus yang sadar identitas: IBM ITDR menggabungkan sinyal identitas di seluruh tumpukan Keamanan Microsoft dan sistem tambahan, membangun tampilan kontekstual dari setiap skenario risiko identitas.
  2. Kontekstualisasikan risiko dan jelaskan dampak: ModelAI menerjemahkan peringatan mentah ke narasi yang relevan dengan bisnis, termasuk skor risiko, tingkat kepercayaan, dan ringkasan bahasa sederhana.
  3. Merekomendasikan tindakan yang selaras dengan kebijakan: Layanan ini mengusulkan tindakan remediasi yang selaras dengan kebijakan keamanan dan kepatuhan, seperti pencabutan sesi, peningkatan MFA, pembatasan hak istimewa, dan rotasi kredensia—diinformasikan oleh pustaka buku pedoman IBM yang telah terbukti.
  4. Jalankan dengan tata kelola dan auditabilitas: Tindakan dieksekusi menggunakan kontrol penegakan Microsoft, dengan alur kerja persetujuan manusia-on-the-loop IBM, jejak audit penuh, dan pembelajaran berkelanjutan berdasarkan keputusan analis.

Dibangun di atas platform Microsoft Sentinel.  Dengan pencatatan yang tidak dapat diubah dan penyimpanan jangka panjang, IBM ITDR menambahkan alur kerja remediasi berbasis kebijakan, manajemen kasus konteks bisnis, dan pelaporan siap kepatuhan yang selaras dengan kerangka kerja seperti NIST, ISO, SOC 2, dan GDPR—dengan lapisan tata kelola di atas penegakan Microsoft, memastikan setiap tindakan dapat dijelaskan, diaudit, dan dipertanggungjawabkan.

Memanfaatkan Microsoft Sentinel dan Data Lake Sentinel

Data lake Sentinel berfungsi sebagai landasan data pusat untuk ITDR, memungkinkan IBM ITDR beroperasi dalam skala besar. IBM ITDR meningkatkan fondasi ini dalam tiga cara utama:

  • Korelasi identitas terpadu: Menggabungkan sinyal identitas di Entra, Defender, Intune, Purview, dan log Azure ke dalam skenario ancaman yang koheren.
  • Analisis real-time dan historis: Mendorong remediasi yang terkendali secara langsung sekaligus memungkinkan penyelidikan mendalam terhadap pola perilaku jangka panjang.
  • Model AI yang berfokus pada identitas: Menerapkan machine learning khusus yang dilatih pada pola serangan identitas untuk mengurangi positif palsu dan memprioritaskan ancaman asli.

7 kasus penggunaan ancaman identitas

IBM ITDR mengoperasionalkan sinyal Microsoft di seluruh skenario ancaman identitas utama, termasuk:

  1. Akun eksekutif yang diretas: Mengkorelasikan login anomali, aktivitas sesi, dan akses data untuk mendorong pengamanan akun yang terkontrol.
  2. Pergerakan lateral melalui akun layanan: Menghubungkan perilaku identitas dengan perubahan hak istimewa dan sinyal infrastruktur untuk mendeteksi dan mengurangi rantai serangan.
  3. Risiko orang dalam dan eksfiltrasi data: Menggabungkan identitas, sinyal SDM, dan aktivitas data untuk memicu pembatasan akses yang diatur.
  4. Kelelahan MFA dan pengeboman dorong: Deteksi penyalahgunaan otentikasi berulang dan memberlakukan otentikasi ulang yang tahan phishing.
  5. Peningkatan hak akses dan aktivitas admin bayangan: Mengidentifikasi peningkatan akses yang tidak sah dan memicu alur kerja tata kelola.
  6. Pencurian token dan pemutaran ulang sesi: Mendeteksi perilaku sesi yang tidak normal dan memberlakukan otentikasi ulang yang aman.
  7. Kampanye serangan identitas terkoordinasi: Menautkan aktivitas di beberapa identitas ke dalam rencana remediasi terpadu.

Setiap contoh penggunaan menunjukkan prinsip yang sama: Microsoft menyediakan landasan sinyal dan penegakan, sementara IBM mendorong remediasi yang terkoordinasi dan sadar identitas dengan keahlian operasional yang terbukti.

Membawa pengalaman 30 tahun ke keamanan identitas perusahaan

IBM Consulting menghadirkan keahlian keamanan identitas selama lebih dari 30 tahun di seluruh IGA, PAM, dan manajemen akses, disempurnakan melalui ribuan keterlibatan perusahaan di industri yang diatur dan industri lainnya. Keahlian IBM tertanam dalam pedoman remediasi berbasis AI, model tata kelola, dan pola kepatuhan khusus industri. Disampaikan sebagai layanan terkelola, IBM ITDR menyediakan operasi 24x7, skala pengiriman global, dan eksekusi perusahaan yang terbukti. Inilah yang mengubah sinyal menjadi keputusan yang dapat dipercaya dan dipertahankan organisasi. 

Serangan identitas akan terus berkembang, tetapi respons tidak harus ketinggalan. Layanan IBM Consulting ITDR, dibangun di atas Microsoft Security, memungkinkan organisasi untuk pindah dari sinyal terfragmentasi ke kasus identitas terpadu, transisi dari peringatan ke tindakan yang diatur, dan mengoperasionalkan keamanan identitas dalam skala besar.

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Penulis

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

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