Bagaimana Enterprise Advantage dari IBM® Consulting membuka era baru AI agen yang didukung oleh kemitraan Microsoft

Pada 19 Januari 2026, IBM® mengumumkan Enterprise Advantage, layanan konsultasi berbasis aset baru yang dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan AI agen yang aman, diatur, di seluruh operasi bisnis mereka tanpa mengharuskan mereka untuk merekayasa platform AI itu sendiri.
Ketika para pemimpin IBM® Consulting sangat terlibat dalam kerja klien bersama dengan Microsoft, kami melihat ini sebagai momen yang sangat penting — tidak hanya untuk kematangan AI perusahaan dan membangun Frontier Firm, tetapi juga untuk ekosistem Microsoft yang lebih luas yang dipercepat menuju transformasi agen.
Enterprise Advantage menyatukan
AI dan Microsoft Practices IBM® Consulting telah mendukung 150+ keterlibatan klien, menskalakan solusi agen untuk berbagai bidang seperti layanan pelanggan, hukum, pengadaan dan pemrosesan dokumen peraturan, SDM, pengembangan perangkat lunak, dan banyak lagi, sambil mendorong peningkatan besar dalam produktivitas, kecepatan, dan efisiensi biaya.
Perusahaan yang menjalankan sebagian besar harta mereka di Azure—termasuk di industri yang diatur—dapat dengan percaya diri menskalakan AI sambil mempertahankan data, operasi, dan investasi keamanan Microsoft yang ada.
Riset IBM menunjukkan bahwa sementara 79% eksekutif mengharapkan AI memberikan nilai besar pada tahun 2030, hanya 24% yang percaya organisasi mereka siap untuk mencapainya. “Kesenjangan eksekusi” ini dirasakan secara akut oleh klien Microsoft yang mempercepat investasi di Azure, Copilot, dan skenario AI khusus domain tetapi berjuang dengan operasionalisasi dalam skala besar.
Enterprise Advantage secara langsung mengatasi tantangan ini dengan memberikan organisasi:
Kombinasi ini memungkinkan perusahaan untuk memodernisasi proses, menegakkan kontrol, dan menskalakan AI dengan aman—terutama di lingkungan yang sangat diatur di mana arsitektur Microsoft Azure sudah dipercaya.
Pengumuman tersebut memberikan contoh klien nyata yang menunjukkan skalabilitas layanan:
Kedua skenario tersebut sangat selaras dengan kekuatan Azure dalam penerapan hybrid, AI yang bertanggung jawab, dan keamanan kelas enterprise—dan kami berharap banyak klien yang berpusat pada Microsoft akan mengadopsi pola serupa saat Enterprise Advantage tersedia secara luas.
Sementara para klien menyukai kemudahan penggunaan dan kesederhanaan Copilot sebagai UI mereka untuk AI, mereka juga menyadari bahwa transformasi proses bisnis yang kompleks memerlukan konteks data yang canggih, orkestrasi agen dan proses, tata kelola, dan pagar pembatas.
ICA menyatukan semuanya sebagai platform kuat yang disajikan di Azure, App Studio untuk memungkinkan pengguna menentukan agen dan orkestrasi no-code atau kode pro, koneksi A2A (Agen 2 Agen), lapisan Context Studio dan Manajemen Konteks untuk menentukan skema dan grafik pengetahuan, gateway MCP untuk menghubungkan dan mengelola akses alat dan akhirnya observabilitas dan keterlacakan.
Fleksibilitas ICA memungkinkan klien untuk memanfaatkan dan melengkapi kemampuan inti Microsoft dari Microsoft Foundry, data Azure dan layanan AI, kerangka kerja, IQ (Fabric, Foundry, dan Work IQ), Agent 365 dan beberapa alat dan layanan Microsoft terbaru lainnya.
Sinergi ini bukanlah sesuatu yang abstrak. Faktanya, platform IBM® Consulting Advantage, yang mendukung Enterprise Advantage, sendiri terintegrasi dengan aplikasi Microsoft 365 pada tahun 2024—memberikan bantuan yang didukung AI kepada konsultan IBM di Word, Excel, PowerPoint, Teams, dan Outlook.
Dari kerja sama kami pada AI dan modernisasi hybrid cloud hingga solusi Azure khusus industri, Microsoft dan IBM® telah lama memungkinkan klien untuk membuka kunci modernisasi dalam skala besar. Enterprise Advantage merupakan perpanjangan alami dari kemitraan itu ke era AI agen.
Untuk perusahaan yang selaras dengan Microsoft, penawaran ini menyediakan:
Sebagai pemimpin yang bekerja di persimpangan ekosistem Microsoft dan inovasi AI IBM® Consulting, kami percaya Enterprise Advantage datang pada saat yang tepat. Adopsi AI dipercepat dengan cepat, tetapi operasionalisasi sistem agen membutuhkan keahlian yang mendalam, tata kelola yang kuat, dan platform yang mampu menjembatani lingkungan perusahaan yang heterogen.
Platform Microsoft menyediakan fondasi. Enterprise Advantage menyediakan akselerator.
Bersama-sama, mereka memberdayakan organisasi untuk menskalakan AI secara bertanggung jawab dan mewujudkan dampak terukur lebih cepat dari sebelumnya.
