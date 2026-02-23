Bagaimana Enterprise Advantage dari IBM® Consulting membuka era baru AI agen yang didukung oleh kemitraan Microsoft

Sementara para klien menyukai kemudahan penggunaan dan kesederhanaan Copilot sebagai UI mereka untuk AI, mereka juga menyadari bahwa transformasi proses bisnis yang kompleks memerlukan konteks data yang canggih, orkestrasi agen dan proses, tata kelola, dan pagar pembatas.

ICA menyatukan semuanya sebagai platform kuat yang disajikan di Azure, App Studio untuk memungkinkan pengguna menentukan agen dan orkestrasi no-code atau kode pro, koneksi A2A (Agen 2 Agen), lapisan Context Studio dan Manajemen Konteks untuk menentukan skema dan grafik pengetahuan, gateway MCP untuk menghubungkan dan mengelola akses alat dan akhirnya observabilitas dan keterlacakan.

Fleksibilitas ICA memungkinkan klien untuk memanfaatkan dan melengkapi kemampuan inti Microsoft dari Microsoft Foundry, data Azure dan layanan AI, kerangka kerja, IQ (Fabric, Foundry, dan Work IQ), Agent 365 dan beberapa alat dan layanan Microsoft terbaru lainnya.

Sinergi ini bukanlah sesuatu yang abstrak. Faktanya, platform IBM® Consulting Advantage, yang mendukung Enterprise Advantage, sendiri terintegrasi dengan aplikasi Microsoft 365 pada tahun 2024—memberikan bantuan yang didukung AI kepada konsultan IBM di Word, Excel, PowerPoint, Teams, dan Outlook.