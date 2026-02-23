Bagaimana Enterprise Advantage dari IBM® Consulting membuka era baru AI agen yang didukung oleh kemitraan Microsoft

Pada 19 Januari 2026, IBM® mengumumkan Enterprise Advantage, layanan konsultasi berbasis aset baru yang dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan AI agen yang aman, diatur, di seluruh operasi bisnis mereka tanpa mengharuskan mereka untuk merekayasa platform AI itu sendiri.

diterbitkan 23 Februari 2026

Ketika para pemimpin IBM® Consulting sangat terlibat dalam kerja klien bersama dengan Microsoft, kami melihat ini sebagai momen yang sangat penting — tidak hanya untuk kematangan AI perusahaan dan membangun Frontier Firm, tetapi juga untuk ekosistem Microsoft yang lebih luas yang dipercepat menuju transformasi agen.

Tonggak penting dalam kematangan AI perusahaan

Enterprise Advantage menyatukan

  1. Aset platform dasar IBM® Consulting Advantage (ICA) kami yang kuat yang dapat berjalan secara native di Azure
  2. Pasar digital aplikasi Agen untuk berbagai domain bisnis dan kemampuan fungsional, dan
  3. Layanan konsultasi bernilai tinggi untuk domain strategi, teknologi, dan industri dikombinasikan dengan 33.000 profesional bersertifikat Microsoft dari IBM® Consulting.

AI dan Microsoft Practices IBM® Consulting telah mendukung 150+ keterlibatan klien, menskalakan solusi agen untuk berbagai bidang seperti layanan pelanggan, hukum, pengadaan dan pemrosesan dokumen peraturan, SDM, pengembangan perangkat lunak, dan banyak lagi, sambil mendorong peningkatan besar dalam produktivitas, kecepatan, dan efisiensi biaya.

Perusahaan yang menjalankan sebagian besar harta mereka di Azure—termasuk di industri yang diatur—dapat dengan percaya diri menskalakan AI sambil mempertahankan data, operasi, dan investasi keamanan Microsoft yang ada.

Mengurangi kesenjangan eksekusi AI

Riset IBM menunjukkan bahwa sementara 79% eksekutif mengharapkan AI memberikan nilai besar pada tahun 2030, hanya 24% yang percaya organisasi mereka siap untuk mencapainya. “Kesenjangan eksekusi” ini dirasakan secara akut oleh klien Microsoft yang mempercepat investasi di Azure, Copilot, dan skenario AI khusus domain tetapi berjuang dengan operasionalisasi dalam skala besar.

Enterprise Advantage secara langsung mengatasi tantangan ini dengan memberikan organisasi:

  • Pendekatan terstruktur, diatur, dirancang dengan baik, namun modular untuk membangun platform AI
  • Aplikasi agen siap pakai
  • Fleksibilitas multi-cloud, multi-vendor yang melindungi komitmen mereka yang ada
  • Tata kelola kelas Enterprise selaras dengan kerangka kerja AI yang bertanggung jawab dari Microsoft

Kombinasi ini memungkinkan perusahaan untuk memodernisasi proses, menegakkan kontrol, dan menskalakan AI dengan aman—terutama di lingkungan yang sangat diatur di mana arsitektur Microsoft Azure sudah dipercaya.

Dampak dunia nyata: Dipercepat melalui fleksibilitas Azure

Pengumuman tersebut memberikan contoh klien nyata yang menunjukkan skalabilitas layanan:

  • Pearson, penyedia layanan pembelajaran global, menggunakan Enterprise Advantage untuk membangun platform kustom yang didukung AI yang memadukan keahlian manusia dengan asisten agentic guna mendukung pengambilan keputusan dan menghadirkan solusi pembelajaran yang lebih personal.
  • Seorang klien besar di sektor manufaktur telah menggunakan layanan ini untuk mengidentifikasi contoh penggunaan bernilai tinggi, melakukan uji coba solusi AI generatif, serta mulai menerapkan asisten AI multi-teknologi dalam lingkungan yang aman, terkelola, dan dirancang untuk skala perusahaan.

Kedua skenario tersebut sangat selaras dengan kekuatan Azure dalam penerapan hybrid, AI yang bertanggung jawab, dan keamanan kelas enterprise—dan kami berharap banyak klien yang berpusat pada Microsoft akan mengadopsi pola serupa saat Enterprise Advantage tersedia secara luas.

Membantu klien beroperasi dengan mudah dan fleksibel

Sementara para klien menyukai kemudahan penggunaan dan kesederhanaan Copilot sebagai UI mereka untuk AI, mereka juga menyadari bahwa transformasi proses bisnis yang kompleks memerlukan konteks data yang canggih, orkestrasi agen dan proses, tata kelola, dan pagar pembatas.

ICA menyatukan semuanya sebagai platform kuat yang disajikan di Azure, App Studio untuk memungkinkan pengguna menentukan agen dan orkestrasi no-code atau kode pro, koneksi A2A (Agen 2 Agen), lapisan Context Studio dan Manajemen Konteks untuk menentukan skema dan grafik pengetahuan, gateway MCP untuk menghubungkan dan mengelola akses alat dan akhirnya observabilitas dan keterlacakan.

Fleksibilitas ICA memungkinkan klien untuk memanfaatkan dan melengkapi kemampuan inti Microsoft dari Microsoft Foundry, data Azure dan layanan AI, kerangka kerja, IQ (Fabric, Foundry, dan Work IQ), Agent 365 dan beberapa alat dan layanan Microsoft terbaru lainnya.

Sinergi ini bukanlah sesuatu yang abstrak. Faktanya, platform IBM® Consulting Advantage, yang mendukung Enterprise Advantage, sendiri terintegrasi dengan aplikasi Microsoft 365 pada tahun 2024—memberikan bantuan yang didukung AI kepada konsultan IBM di Word, Excel, PowerPoint, Teams, dan Outlook.

Bab baru untuk kerja kemitraan IBM®-Microsoft

Dari kerja sama kami pada AI dan modernisasi hybrid cloud hingga solusi Azure khusus industri, Microsoft dan IBM® telah lama memungkinkan klien untuk membuka kunci modernisasi dalam skala besar. Enterprise Advantage merupakan perpanjangan alami dari kemitraan itu ke era AI agen.

Untuk perusahaan yang selaras dengan Microsoft, penawaran ini menyediakan:

  • Jalur untuk menyatukan pilot AI yang terfragmentasi di bawah satu model arsitektur
  • Kerangka kerja tata kelola yang melengkapi Agen 365, Kebijakan Azure, Defender for Cloud, dan Purview
  • Agen terlatih di industri dan mesin alur kerja yang dapat diperpanjang atau dilayani melalui pengalaman Microsoft Copilot
  • Jalan untuk mempercepat inovasi di cloud Azure tepercaya

Cetak biru ramah Microsoft untuk menskalakan AI dengan percaya diri

Sebagai pemimpin yang bekerja di persimpangan ekosistem Microsoft dan inovasi AI IBM® Consulting, kami percaya Enterprise Advantage datang pada saat yang tepat. Adopsi AI dipercepat dengan cepat, tetapi operasionalisasi sistem agen membutuhkan keahlian yang mendalam, tata kelola yang kuat, dan platform yang mampu menjembatani lingkungan perusahaan yang heterogen.

Platform Microsoft menyediakan fondasi. Enterprise Advantage menyediakan akselerator.

Bersama-sama, mereka memberdayakan organisasi untuk menskalakan AI secara bertanggung jawab dan mewujudkan dampak terukur lebih cepat dari sebelumnya.

Chris McGuire

General Manager

Global Microsoft Strategic Partnership Consulting

Francesco Brenna

VP & Senior Partner - Global Leader AI Integration Services