IBM Consulting menghadirkan platform AI agen skala perusahaan pertama di industri yang terintegrasi secara native dengan AWS

Adopsi AI telah melonjak, namun sebagian besar organisasi berjuang untuk mengubah eksperimen menjadi dampak yang terukur. Nilai bisnis yang berkelanjutan membutuhkan arsitektur ulang seluruh alur kerja yang mengintegrasikan AI dengan data, sistem, dan tata kelola dari ujung ke ujung.

Riset IBM menempatkan tantangan dalam istilah yang jelas: 79% eksekutif mengharapkan AI menghasilkan nilai bisnis yang signifikan pada tahun 2030, tetapi kurang dari satu dari empat percaya organisasi mereka siap untuk mencapai itu. Bagian yang hilang adalah platform Kelas Enterprise yang mampu Orchestrate® agen, mengelola alur kerja, dan menegakkan kontrol dalam skala besar, mengubah ambisi dan investasi menjadi hasil yang menumbuhkan bisnis.

Enterprise Advantage di AWS mengatasi kesenjangan tersebut dengan menyediakan platform siap produksi yang terstruktur, dirancang dengan baik, yang menyematkan AI agen ke dalam Operasi Enterprise, dengan kemampuan manajemen konteks bawaan, orkestrasi dan kontrol. Organisasi dapat pindah dari inisiatif yang terfragmentasi ke program kohesif, di seluruh perusahaan, selaras dengan hasil bisnis nyata.

Selain itu, ia memiliki aplikasi yang siap digunakan, fleksibilitas multi-cloud yang melindungi komitmen yang ada, dan kelas Enterprise yang dibangun untuk lingkungan yang diatur yang paling menuntut. Kombinasi ini memungkinkan perusahaan untuk memodernisasi proses, menegakkan kontrol, dan menskalakan AI dengan aman.