IBM Consulting menghadirkan platform AI agen skala perusahaan pertama di industri yang terintegrasi secara native dengan AWS

IBM Consulting dan Amazon Web Services (AWS) melanjutkan memperdalam kolaborasi strategis jangka panjang mereka dan membantu klien bersama memberikan kemampuan AI agen di mana infrastruktur perusahaan pilihan mereka sudah ada.

diterbitkan 4 Mei 2026

Pada 19 Januari 2026, IBM mengumumkan Enterprise Advantage, layanan konsultasi berbasis aset baru yang dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan AI agen yang aman dan diatur di seluruh operasi bisnis mereka tanpa mengharuskan mereka untuk merekayasa platform AI sendiri.

Bersama-sama, organisasi mempercepat pindah menuju transformasi agen dengan ketersediaan umum IBM Enterprise Advantage di AWS, model baru untuk transformasi yang dipimpin AI yang memperluas layanan konsultasi berbasis aset unggulan IBM ke organisasiyang berjalan di AWS.

Dengan sebagian besar perusahaan dunia yang memilih AWS sebagai cloud publik utama mereka, Enterprise Advantage sekarang berjalan di lingkungan AWS klien yang siap beroperasi dalam skala besar.

Menutup kesenjangan antara ambisi AI dan realitas operasional

Adopsi AI telah melonjak, namun sebagian besar organisasi berjuang untuk mengubah eksperimen menjadi dampak yang terukur. Nilai bisnis yang berkelanjutan membutuhkan arsitektur ulang seluruh alur kerja yang mengintegrasikan AI dengan data, sistem, dan tata kelola dari ujung ke ujung.

Riset IBM menempatkan tantangan dalam istilah yang jelas: 79% eksekutif mengharapkan AI menghasilkan nilai bisnis yang signifikan pada tahun 2030, tetapi kurang dari satu dari empat percaya organisasi mereka siap untuk mencapai itu. Bagian yang hilang adalah platform Kelas Enterprise yang mampu Orchestrate® agen, mengelola alur kerja, dan menegakkan kontrol dalam skala besar, mengubah ambisi dan investasi menjadi hasil yang menumbuhkan bisnis.

Enterprise Advantage di AWS mengatasi kesenjangan tersebut dengan menyediakan platform siap produksi yang terstruktur, dirancang dengan baik, yang menyematkan AI agen ke dalam Operasi Enterprise, dengan kemampuan manajemen konteks bawaan, orkestrasi dan kontrol. Organisasi dapat pindah dari inisiatif yang terfragmentasi ke program kohesif, di seluruh perusahaan, selaras dengan hasil bisnis nyata.

Selain itu, ia memiliki aplikasi yang siap digunakan, fleksibilitas multi-cloud yang melindungi komitmen yang ada, dan kelas Enterprise yang dibangun untuk lingkungan yang diatur yang paling menuntut. Kombinasi ini memungkinkan perusahaan untuk memodernisasi proses, menegakkan kontrol, dan menskalakan AI dengan aman.

Tonggak penting dalam kematangan AI perusahaan

Enterprise Advantage adalah pendekatan platform skala Enterprise yang dipimpin konsultasi pertama yang dirancang khusus untuk membangun, mengatur, dan mengatur alur kerja berbasis agen secara native di AWS. Penawaran ini ditambatkan oleh tiga komponen terintegrasi:

  • Advantage Platform adalah platform AI agen dasar IBM Consulting, dapat diterapkan secara native di AWS dan dirancang untuk beroperasi dengan lancar dengan Amazon Bedrock, termasuk Bedrock AgentCore. Advantage Platform menyediakan lingkungan ujung ke ujung untuk membangun, mengatur, dan mengoperasikan solusi AI agen di skala perusahaan. Platform ini memberikan orkestrasi agen dan proses, Studio Konteks dengan grafik pengetahuan, akses alat yang aman melalui gateway MCP, manajemen siklus hidup agen, dan pengamatan penuh, semuanya dalam satu bidang kontrol terintegrasi. Dengan memanfaatkan Bedrock AgentCore untuk waktu proses agen terkelola dan akses model dasar dan memperluasnya dengan konteks perusahaan Advantage Platform, tata kelola, dan kemampuan, klien dapat melampaui agen mandiri untuk menerapkan alur kerja berbasis agen yang siap produksi dan dapat dikomposisi.
  • Advantage Marketplace adalah pasar digital aplikasi agen khusus domain yang mencakup layanan pelanggan, keuangan, pengadaan, pemrosesan dokumen hukum dan peraturan, SDM, SDLC, dan contoh penggunaan khusus industri, siap produksi untuk beban kerja perusahaan dan dibangun di atas pola operasional yang dibuktikan melalui penerapan internal IBM sendiri.
  • Advantage Services adalah layanan konsultasi bernilai tinggi yang menggabungkan Strategi IBM Consulting, metode terstruktur dan keahlian domain industri dengan kedalaman komunitas praktisi bersertifikasi AWS (dengan 25.000 sertifikasi) dan Pengalaman ratusan proyek AI agen di seluruh dunia; Enterprise Advantage mengemas pengalaman tersebut ke dalam model penerapan yang terstruktur dan dapat diulang.

Dalam praktiknya: Pesawat kontrol kelas Enterprise

Dalam konteks Enterprise Advantage di AWS, tata kelola Kelas Enterprise diberikan melalui empat kemampuan yang secara historis organisasi harus bangun atau beli secara terpisah:

  • Koordinasi agen yang diatur: App Studio Advantage Platform memungkinkan klien untuk menentukan agen dan alur kerja multi-agen dalam mode no-code, low-code dan pro-code, di mana setiap tindakan agen dicatat, dapat diaudit, dan dapat dilacak kembali ke kebijakan akses atau peraturan.
  • Konteks yang melintasi batas: Context Studio dari Advantage Platform memberi agen tampilan bersama yang diatur oleh skema dari basis data terstruktur perusahaan, repositori dokumen, dan streaming acara waktu nyata tanpa memerlukan program konsolidasi data sebagai prasyarat.
  • Akses alat terkontrol dalam skala besar: Gateway MCP Advantage Platform mengelola cara agen terhubung ke sistem perusahaan, menegakkan kontrol akses dan batas tarif untuk memuaskan tim keamanan dan agen yang bekerja melaluinya.
  • Observabilitas seluruh tumpukan: Setiap keputusan agen, panggilan alat, dan eskalasi ditangkap melalui lapisan pemantauan yang terintegrasi dengan Amazon CloudWatch dan kemampuan AIOps dari IBM. Ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam alur kerja multi-agen yang kompleks, tim operasi memiliki konteks untuk memahami dengan tepat mengapa.

Dampak nyata di dunia nyata: Dipercepat melalui AWS

IBM telah menerapkan Advantage Platform di seluruh operasi globalnya sendiri sebagai “Client Zero,” menerapkan platform untuk mengubah alur kerja inti di seluruh fungsi bisnis dan TI. Pola operasional, model tata kelola, dan metode pengiriman yang berasal dari pengalaman itu sekarang tertanam dalam Enterprise Advantage di AWS, membantu klien mengadopsi AI agen lebih cepat dan lebih aman.

IBM Consulting telah menyelesaikan keterlibatan dengan klien di bidang jasa keuangan dan ilmu kehidupan, memberikan Enterprise Advantage di AWS dengan hasil yang terukur di seluruh otomatisasi pengadaan, transformasi layanan pelanggan, dan pemrosesan dokumen peraturan. Program tambahan sedang diterapkan di seluruh perawatan kesehatan, telekomunikasi, dan sektor publik, vertikal di mana infrastruktur AWS mapan dan di mana persyaratan tata kelola secara historis memperlambat adopsi AI di bawah potensinya.

Dibuat untuk AWS, tanpa mengunci klien

Layanan Enterprise Advantage dirancang untuk memperluas kemampuan asli AWS, bukan mengatasinya, dengan Advantage Platform (platform teknologi Enterprise Advantage), yang terintegrasi di seluruh stack AWS AI.

Integrasi itu mencakup hosting model dasar dan orkestrasi agen di Amazon Bedrock dan Bedrock AgentCore, hingga Otomatisasi alur kerja melalui Strands Agents SDK, dan Amazon Kiro, lingkungan pengembangan terintegrasi AI agen dan Antarmuka Baris Perintah (CLI). Ini juga mencakup agen perbatasan yang dibuat khusus untuk keamanan dan DevOps, dan infrastruktur identitas kelas enterprise dan machine learning melalui layanan keamanan AWS dan Amazon SageMaker AI. Amazon Quick menyediakan lapisan analitik, memberikan visibilitas tim ke dalam kinerja agen dan hasil bisnis.

Pada saat yang sama, arsitektur multi-cloud, multi-model Advantage Platform mempertahankan opsionalitas. Organisasi dengan beban kerja yang mencakup AWS, infrastruktur on premises, dan lingkungan cloud lainnya dapat mengoperasikan lapisan tata kelola dan pengamatan terpadu di semuanya. Organisasi yang telah berinvestasi dalam layanan ini tidak memulai dari awal, mereka mendapatkan lapisan tata kelola dan orkestrasi di atas, yang dirancang khusus untuk lingkungan produksi.

"Organisasi membutuhkan agen yang dapat bekerja pada alur kerja bisnis nyata dengan keamanan dan tata kelola bawaan sejak awal. Itulah yang telah dibangun AWS dan IBM bersama. Enterprise Advantage IBM menghadirkan kemampuan AI agen siap produksi dengan orkestrasi, tata kelola, dan manajemen siklus hidup yang sudah ada. Organisasi yang menerapkan agen AI pada alur kerja penting mereka hari ini akan memimpin industri mereka—dan Enterprise Advantage di AWS memberi mereka jalur tercepat untuk mencapainya."

— Greg Pearson, Vice President of Global Sales, Amazon Web Services

Bab baru untuk kemitraan IBM-AWS

Dari kerja sama pada AI dan modernisasi hybrid cloud hingga solusi cloud khusus industri, AWS dan IBM telah lama memungkinkan klien untuk membuka kunci modernisasi dalam skala besar. Enterprise Advantage merupakan perpanjangan alami dari kemitraan itu ke era AI agen

Untuk perusahaan yang selaras dengan AWS, penawaran ini menyediakan:

  • Jalur untuk menyatukan pilot AI yang terfragmentasi di bawah satu model arsitektur
  • Kerangka kerja tata kelola yang melengkapi layanan keamanan, identitas, dan kepatuhan asli AWS
  • Agen terlatih di industri dan mesin alur kerja yang memperluas investasi AWS yang ada
  • Avenue untuk mempercepat inovasi pada infrastruktur cloud AWS tepercaya

Cetak biru siap AWS untuk menskalakan AI dengan percaya diri

Sebagai pemimpin yang bekerja di persimpangan jaringan mitra global AWS dan inovasi AI IBM Consulting, kami percaya Enterprise Advantage tiba pada saat yang tepat. Adopsi AI dipercepat dengan cepat, tetapi operasionalisasi sistem agentic membutuhkan keahlian yang mendalam, tata kelola yang kuat, dan platform yang mampu menjembatani lingkungan perusahaan yang heterogen.

Untuk industri termasuk jasa keuangan, perawatan kesehatan, telekomunikasi, energi, dan pemerintah, kombinasi kepercayaan pada infrastruktur AWS dan kedalaman tata kelola perusahaan IBM bukanlah insidental, itu adalah kondisi yang membuat AI agen layak dalam produksi.

Infrastruktur AWS menyediakan fondasinya. Enterprise Advantage menyediakan akselerator. Bersama-sama, mereka memberdayakan organisasi untuk menskalakan AI secara bertanggung jawab dan mewujudkan dampak terukur lebih cepat dari sebelumnya.

Memulai

IBM Enterprise Advantage on AWS sekarang tersedia melalui tim keterlibatan IBM Consulting dan anggota AWS Partner Network (APN) tertentu. Program penerapan 90 hari terstruktur dirancang untuk membawa organisasi dari penilaian awal hingga alur kerja berbasis agen siap produksi dalam beberapa minggu.

Dan Kusel

AWS Global Managing Partner, General Manager, and Global Practice Leader

IBM Consulting

Francesco Brenna

VP & Senior Partner - Global Leader AI Integration Services

IBM Consulting