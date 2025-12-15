IBM® Consulting rangkaian aplikasi Manajemen: Mendorong transformasi SAP yang cerdas

Dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat saat ini—dibentuk oleh pergeseran pasar, ekspektasi pelanggan yang berkembang, dan kemajuan teknologi yang pesat—ketangkasan tidak lagi opsional. Konsolidasi adopsi S/4HANA, RISE with SAP, dan Joule (AI Agen) telah menambah kompleksitas upaya modernisasi, sehingga transformasi menjadi tantangan strategis bagi perusahaan.

Bagi banyak organisasi, transformasi SAP merupakan proses menjaga keseimbangan—antara inovasi dan stabilitas, kecepatan dan kontrol, serta biaya dan nilai. Meskipun S/4HANA menawarkan potensi yang besar, kemajuannya sering terhambat oleh kompleksitas sistem lama, proses yang terfragmentasi, serta operasi yang memakan banyak sumber daya.

Menurut ASUG (Grup Pengguna SAP Amerika), hanya 45% responden yang hidup menggunakan S/4HANA, dan 77% menyebut laju teknologi baru sebagai penghalang utama. Sementara itu, agen AI diharapkan dapat mengurangi waktu penyelesaian tugas sebesar 25% dan meningkatkan kualitas kerja hingga 40%.