IBM® Consulting rangkaian aplikasi Manajemen: Mendorong transformasi SAP yang cerdas

diterbitkan 15 Desember 2025
IBM® Consulting rangkaian manajemen aplikasi untuk SAP (ICAMS) menata ulang manajemen aplikasi SAP melalui AI generatif dan AI agen. Mulai dari implementasi hingga pengelolaan berkelanjutan, ICAMS menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan operasi SAP, membantu organisasi beralih dari sekadar pemeliharaan menuju inovasi.

Tantangan transformasi SAP

Dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat saat ini—dibentuk oleh pergeseran pasar, ekspektasi pelanggan yang berkembang, dan kemajuan teknologi yang pesat—ketangkasan tidak lagi opsional. Konsolidasi adopsi S/4HANA, RISE with SAP, dan Joule (AI Agen) telah menambah kompleksitas upaya modernisasi, sehingga transformasi menjadi tantangan strategis bagi perusahaan.

Bagi banyak organisasi, transformasi SAP merupakan proses menjaga keseimbangan—antara inovasi dan stabilitas, kecepatan dan kontrol, serta biaya dan nilai. Meskipun S/4HANA menawarkan potensi yang besar, kemajuannya sering terhambat oleh kompleksitas sistem lama, proses yang terfragmentasi, serta operasi yang memakan banyak sumber daya.

Menurut ASUG (Grup Pengguna SAP Amerika), hanya 45% responden yang hidup menggunakan S/4HANA, dan 77% menyebut laju teknologi baru sebagai penghalang utama. Sementara itu, agen AI diharapkan dapat mengurangi waktu penyelesaian tugas sebesar 25% dan meningkatkan kualitas kerja hingga 40%.

Jalan ke depan yang lebih cerdas

Perusahaan membutuhkan solusi yang beroperasi dengan lancar—sebelum, selama, dan sesudah transformasi—di seluruh lingkungan ECC dan S/4HANA—sebelum, selama, dan setelah transformasi; memberikan respons yang dipersonalisasi dan berbasis konteks berdasarkan data klien; dan meminimalkan risiko regresi dan memastikan ketepatan dalam pelaksanaan.

6 kemampuan utama ICAMS

Di bawah ini adalah ikhtisar singkat tentang berbagai kemampuan yang disediakan ICAMS untuk mendorong manfaat produktivitas sebagai bagian dari pengiriman global kami:

  1. Pembuatan kode delta: Buat perubahan kode yang ditargetkan selaras dengan standar klien, didukung oleh 40+ pemeriksaan otomatis untuk kualitas dan kesiapan.
  2. Dokumentasi otomatis dan terjemahan kueri: Ringkas penyesuaian dan konversi kueri bahasa alami menjadi SQL untuk insight konfigurasi.
  3. Pembuatan data sintetis: Menghasilkan data master spesifik konteks untuk pengujian regresi dan mengotomatiskan konfigurasi data massa.
  4. Rekayasa balik alur proses: Memetakan ketergantungan untuk analisis dampak dan pengendalian perubahan.
  5. Analisis dampak komprehensif: Menilai permintaan perubahan di seluruh siklus rilis dan merekomendasikan objek WRICEF yang optimal.
  6. Pemantauan proaktif: Mendeteksi masalah dalam rantai proses dan antarmuka, dengan remediasi berbasis AI dan analisis akar penyebab untuk mengurangi Mean Time to Resolve (MTTR).

Rangkaian ini juga memiliki berbagai kemampuan menarik lainnya, seperti pembuatan cerita pengguna, pembuatan skrip pengujian, pembuatan spesifikasi teknis, dan spesifikasi fungsional, serta pengembangan materi pelatihan dan elemen pendukung lainnya untuk membantu proses implementasi SAP S/4HANA maupun pengelolaan cerdas bagi para klien.

Apa yang membedakan ICAMS

ICAMS lebih dari sekadar alat efisiensi; itu adalah enabler strategis. Terintegrasi dengan IBM® Consulting Advantage, solusi ini memastikan skalabilitas, evolusi berkelanjutan, serta keselarasan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Hal ini menjadikan ICAMS bukan hanya solusi untuk hari ini, tetapi platform yang siap untuk masa depan untuk transformasi SAP.

Jalan ke depan yang terjamin di masa depan

Jika kompleksitas SAP memperlambat transformasi Anda, ICAMS menawarkan jalan ke depan yang cerdas, praktis, dan tahan masa depan. Ini sudah memberikan peningkatan produktivitas yang terukur dan time to value yang lebih cepat untuk perusahaan terdepan—dan siap menjadi hal besar berikutnya dalam manajemen aplikasi perusahaan.

Dharma Atluri

Global CTO–SAP Manage Services

RISE with SAP & ManagePlus | AOT Member| IBM Senior Inventor, Consulting