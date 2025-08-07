7 Agustus 2025
Untuk membantu bisnis mempersiapkan masa depan berbasis quantum, IBM Consulting dan InfoSec Global, perusahaan Keyfactor dan penyedia manajemen postur kriptografi, bermitra untuk memberikan solusi penemuan dan inventaris kriptografi canggih di semua industri dan wilayah.
Kemajuan pesat komputasi quantum menimbulkan ancaman yang semakin besar terhadap keamanan kriptografi bagi organisasi di seluruh dunia. Komputer quantum akan mampu memecahkan kriptografi tradisional, mengekspos kerentanan di semua lapisan operasi digital. Setiap data, identitas, komunikasi, transaksi, atau infrastruktur yang belum dilindungi oleh kriptografi yang aman dari quantum harus dianggap berisiko saat ini atau dalam waktu dekat.
Di seluruh yurisdiksi, peraturan menyatu pada satu harapan umum: aset kriptografi harus diinventarisasi, dinilai, dan dimodernisasi sekarang. Organisasi seperti Grup Kerja Sama Sistem Jaringan dan Informasi (NIS) Komisi Eropa, Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST) Departemen Perdagangan Amerika Serikat, dan Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris (NCSC)Inggris Raya telah menguraikan persyaratan dan jadwal yang aman dari quantum. Namun, banyak organisasi yang masih tidak yakin cara menyusun strategi, menilai, memodernisasi, dan mengatur perjalanan quantum transformasi mereka.
Kombinasi jaringan pengiriman global IBM Consulting dan keahlian keamanan yang aman dari quantum dengan platform AgileSec dari InfoSec Global dirancang untuk mempercepat transisi pelanggan ke kriptografi pasca-quantum dan memungkinkan transformasi berbasis risiko menuju ketangkasan kepatuhan kriptografi di seluruh perusahaan.
Menurut salah satu pendiri InfoSec Global dan Chief Business Officer Keyfactor saat ini, Nagi Moustafa, pentingnya bekerja sama dengan para pemimpin industri untuk membantu klien memahami dan mengamankan organisasi mereka dalam era quantum sangat penting dan mengatakan: "Membangun ketangkasan kripto dan mempersiapkan era pasca-quantum membutuhkan ekosistem mitra yang canggih." Ia menambahkan, "Bersama IBM Consulting, tujuan kami adalah memberikan visibilitas dan kontrol yang komprehensif kepada berbagai organisasi atas aset kriptografi mereka—baik di lingkungan lama maupun modern—yang membantu mereka untuk memungkinkan pendekatan berbasis standar pada modernisasi kriptografi dan transisi ke kriptografi pasca-quantum."
Manfaat klien dari kemitraan IBM Consulting dan InfoSec Global dapat mencakup:
Antti Ropponen, Executive Partner, Layanan Keamanan Siber IBM Consulting, mengakui perlunya membantu klien memodernisasi dan melindungi infrastruktur kriptografi mereka untuk mengantisipasi ancaman quantum.
Ropponen berkomentar bahwa, “Sebagai tambahan pada Layanan Transformasi Aman Dari Quantum kami yang luas, jaringan global konsultan keamanan siber IBM Consulting sekarang akan memiliki akses ke platform InfoSec Global yang terbukti untuk penemuan, inventaris, dan kontrol kriptografi, yang akan membantu klien mengatasi tantangan kepercayaan digital saat ini, bersama dengan ancaman quantum masa depan.”
Platform AgileSec dibangun untuk memungkinkan penemuan, klasifikasi, dan manajemen siklus hidup aset kriptografi di seluruh lingkungan hybrid dan terdistribusi. IBM Consulting, mitra integrator sistem global pertama untuk platform AgileSec, akan menawarkan solusi ini sebagai bagian dari layanan konsultasinya, membantu konsultan bekerja berdampingan dengan klien untuk menilai dan memantau aset kriptografi mereka dan menentukan praktik terbaik remediasi berkelanjutan.
Pada masa mendatang, kemitraan ini akan memungkinkan IBM Consulting dan InfoSec Global untuk bersama-sama mengembangkan, memasarkan, dan memberikan solusi manajemen postur kriptografi dengan terus mengintegrasikan platform AgileSec dengan layanan keamanan siber IBM Consulting. Kami berharap dapat berbagi inovasi masa depan yang akan membantu klien bersama kami mengatasi tantangan aman dari quantum yang paling kompleks.
Tenaga ahli keamanan quantum dari IBM Consulting dapat membantu meningkatkan dialog organisasi Anda tentang aman dari quantum menjadi keharusan bisnis jangka panjang yang strategis. Pelajari lebih lanjut tentang layanan aman dari quantum IBM Consulting atau jadwalkan lokakarya penyusunan risiko aman dari quantum.
Pelajari lebih lanjut layanan yang Aman dari Quantum