Kombinasi jaringan pengiriman global IBM Consulting dan keahlian keamanan yang aman dari quantum dengan platform AgileSec dari InfoSec Global dirancang untuk mempercepat transisi pelanggan ke kriptografi pasca-quantum dan memungkinkan transformasi berbasis risiko menuju ketangkasan kepatuhan kriptografi di seluruh perusahaan.

Menurut salah satu pendiri InfoSec Global dan Chief Business Officer Keyfactor saat ini, Nagi Moustafa, pentingnya bekerja sama dengan para pemimpin industri untuk membantu klien memahami dan mengamankan organisasi mereka dalam era quantum sangat penting dan mengatakan: "Membangun ketangkasan kripto dan mempersiapkan era pasca-quantum membutuhkan ekosistem mitra yang canggih." Ia menambahkan, "Bersama IBM Consulting, tujuan kami adalah memberikan visibilitas dan kontrol yang komprehensif kepada berbagai organisasi atas aset kriptografi mereka—baik di lingkungan lama maupun modern—yang membantu mereka untuk memungkinkan pendekatan berbasis standar pada modernisasi kriptografi dan transisi ke kriptografi pasca-quantum."

Manfaat klien dari kemitraan IBM Consulting dan InfoSec Global dapat mencakup:

Mengatasi risiko titik buta kriptografi dan mendukung kepatuhan terhadap kerangka kerja kepatuhan dari NIST , Dewan Pemeriksaan Lembaga Keuangan Federal (FFIEC) , dan ekspektasi dari peraturan;

, Dewan Pemeriksaan Lembaga Keuangan Federal (FFIEC) , dan ekspektasi dari peraturan; Mempercepat modernisasi tanpa perpindahan platform yang mahal untuk ketangkasan kripto yang siap; dan

Menciptakan arsitektur yang siap untuk masa depan serta aman dari quantum dan dapat diskalakan dengan laba atas investasi yang terukur.

Antti Ropponen, Executive Partner, Layanan Keamanan Siber IBM Consulting, mengakui perlunya membantu klien memodernisasi dan melindungi infrastruktur kriptografi mereka untuk mengantisipasi ancaman quantum.

Ropponen berkomentar bahwa, “Sebagai tambahan pada Layanan Transformasi Aman Dari Quantum kami yang luas, jaringan global konsultan keamanan siber IBM Consulting sekarang akan memiliki akses ke platform InfoSec Global yang terbukti untuk penemuan, inventaris, dan kontrol kriptografi, yang akan membantu klien mengatasi tantangan kepercayaan digital saat ini, bersama dengan ancaman quantum masa depan.”