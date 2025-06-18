Portofolio komputasi rahasia IBM diperluas ke ekosistem Red Hat

Komputasi rahasia adalah teknologi yang dirancang untuk melindungi data bahkan saat data sedang diproses. Hal ini dicapai dengan mengisolasi beban kerja dalam Trusted Execution Environments (TEE), yang dibangun untuk membantu mencegah akses tidak sah bahkan dari pengguna dengan hak istimewa sekalipun, termasuk penyedia cloud, administrator sistem, dan operator atau komponen pihak ketiga pada umumnya.

Di era AI dan Hybrid Cloud, komputasi rahasia memungkinkan pemrosesan dan analisis data yang aman, yang melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Hal ini sangat penting untuk aplikasi AI yang mengandalkan kumpulan data besar, termasuk data pribadi dan data milik eksklusif.

Menurut 360iResearch, pasar komputasi rahasia global diproyeksikan tumbuh dari 7,06 miliar USD pada tahun 2025 menjadi 14,94 miliar USD pada tahun 2030, yang mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 16,07%. Mereka mengamati bahwa “dengan memungkinkan data tetap dienkripsi bahkan selama pemrosesan, komputasi rahasia menumbuhkan kepercayaan digital, mengurangi biaya kepatuhan, dan mendukung contoh penggunaan yang muncul dalam AI dan analitik yang mengandalkan kolaborasi data yang menjaga privasi.” Menurut pendapat mereka, hal ini akan “memberikan dampak komputasi rahasia terhadap ekonomi dan katalis pertumbuhan”.

Di luar data yang diproses oleh model AI tertentu, IBM telah menemukan bahwa mungkin ada biaya tersembunyi untuk membangun model-model ini. Dalam banyak contoh penggunaan oleh perusahaan, model-model ini—terutama jika ditambah dan disesuaikan dengan data eksklusif—dapat menunjukkan nilai bisnis yang signifikan dan keunggulan pasar yang unik. Komputasi rahasia dirancang untuk melindungi model-model ini, kekayaan intelektual yang mendasarinya, dan tumpukan AI.

Selain tren yang memengaruhi bidang komputasi rahasia, ada faktor lain yang muncul: pada tahun 2028, diperkirakan 77% infrastruktur komputasi akan digunakan oleh penyedia layanan. Transformasi ini membawa peluang baru tetapi juga tantangan keamanan yang signifikan. Penyedia layanan sering kali mengelola beban kerja di seluruh lingkungan bersama, menghadapi tuntutan peraturan dan peningkatan pengawasan terkait privasi data.

Untuk industri di mana sensitivitas data sangat penting, seperti perawatan kesehatan, keuangan, dan pemerintah, komputasi rahasia mendukung organisasi dengan postur kepatuhan mereka sambil mempertahankan ketangkasan operasional. Dan bagi penyedia layanan, hal ini merupakan pembeda kompetitif, yang sering kali menghasilkan peningkatan kepercayaan, keamanan, dan privasi di dunia zero-trust, sambil memungkinkan diferensiasi melalui orkestrasi platform multi-tenant yang efisien.