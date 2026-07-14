IBM® Concert Protect memperkenalkan bukti baru kemampuan eksploitabilitas untuk membantu tim keamanan fokus pada hal yang paling penting

IBM® Concert dirancang untuk menyediakan konteks itu dengan menghubungkan aplikasi, infrastruktur, waktu proses, identitas, jaringan, dan informasi bisnis ke dalam tampilan operasional terpadu.
Hari ini, IBM® memperkenalkan kemampuan IBM® Concert Protect baru—yang saat ini tersedia di Tech Preview—yang membantu organisasi pindah melampaui prioritas kerentanan tradisional dengan memberikan bukti eksploitabilitas. Alih-alih hanya mengandalkan skor keparahan atau prediksi eksploitabilitas, kemampuan terus mengkorelasikan aplikasi, infrastruktur, waktu proses, identitas, jaringan, dan konteks bisnis untuk memvalidasi apakah kerentanan benar-benar dapat dieksploitasi dalam lingkungan pelanggan.
Kemampuan baru ini dibangun di atas konteks operasional terpadu platform IBM® Concert, memungkinkan tim keamanan, pengembangan, dan operasi untuk fokus pada kerentanan yang mewakili risiko bisnis nyata, mempercepat remediasi, dan meningkatkan akurasi dan efisiensi operasi keamanan yang berbasis AI.
AI secara fundamental mengubah manajemen kerentanan.
Kemajuan terbaru dalam AI, termasuk kerja IBM® Research dengan Mythos, menunjukkan seberapa cepat kerentanan perangkat lunak sekarang dapat ditemukan. Meskipun ini merupakan kemajuan yang signifikan bagi para pembela, ini juga menciptakan tantangan operasional baru. Setiap peningkatan dalam penemuan meningkatkan jumlah kerentanan yang harus diselidiki, memprioritaskan, dan memperbaiki organisasi.
Platform keamanan modern telah merespons dengan meningkatkan prioritas. Mereka menggabungkan sinyal seperti kritisitas bisnis, CVSS, EPSS, kepentingan aset, dan prediksi eksploitabilitas untuk membantu organisasi mengurangi kebisingan. Pendekatan ini mewakili kemajuan penting, tetapi mereka masih mengandalkan probabilitas daripada bukti.
Organisasi semakin membutuhkan lebih dari sekadar prioritas. Organisasi membutuhkan bukti.
Kerentanan yang tampak penting mungkin tidak akan pernah dapat dijangkau karena perlindungan waktu proses, segmentasi jaringan, kontrol identitas, atau logika aplikasi. Pada saat yang sama, model AI mutakhir menunjukkan kemampuan untuk menggabungkan berbagai kerentanan tingkat rendah, kelemahan konfigurasi, izin identitas, dan paparan infrastruktur menjadi jalur serangan yang layak. Memahami eksploitabilitas dalam konteks lingkungan organisasi sendiri menjadi sama pentingnya dengan memahami tingkat keparahan.
IBM® Concert dirancang untuk menyediakan konteks itu dengan menghubungkan aplikasi, infrastruktur, waktu proses, identitas, jaringan, dan informasi bisnis ke dalam tampilan operasional terpadu. Kemampuan Concert Protect baru ini dibangun di atas dasar itu untuk memvalidasi eksploitabilitas sebelum remediasi dimulai.
Kemampuan baru ini memperkenalkan beberapa peningkatan yang membantu organisasi mengurangi eksposur dengan lebih efektif:
Salah satu demonstrasi menggambarkan dampaknya. Lebih dari 5.700 temuan dihasilkan oleh beberapa pemindai keamanan. IBM® Concert Protect memvalidasi temuan tersebut dan menguranginya menjadi hanya 12 kerentanan yang terbukti dapat dieksploitasi dan membutuhkan perhatian segera.
Alih-alih memperdebatkan skor tingkat keparahan atau merekonstruksi jalur serangan secara manual, tim keamanan dan pengembangan dapat segera fokus untuk menyelesaikan masalah yang paling penting.
Organisasi di seluruh industri menghadapi tantangan yang sama, meskipun lingkungan mereka berbeda.
Di setiap industri, tujuannya sama: mengurangi upaya investigasi, meningkatkan kepercayaan remediasi, dan membantu tim keamanan dan pengembangan fokus pada kerentanan yang benar-benar penting.
Ketika organisasi menerapkan lebih banyak AI di seluruh pengembangan perangkat lunak dan operasi keamanan, keberhasilan akan bergantung pada lebih dari memilih model yang tepat. AI hanya seefektif data dan konteks yang diterimanya.
Dengan memberikan pemahaman yang terhubung tentang aplikasi, infrastruktur, lingkungan runtime, identitas, jaringan, dan operasi bisnis, IBM® Concert memungkinkan AI untuk bergerak melampaui prioritas menuju tindakan bukti dan terkoordinasi. Concert Protect adalah contoh pertama bagaimana yayasan itu membantu organisasi membuktikan eksploitabilitas, mengurangi paparan, mempercepat remediasi, dan mengamankan perangkat lunak dengan keyakinan yang lebih besar.
Pelajari bagaimana IBM® Concert menyediakan konteks operasional yang terhubung yang mendukung keamanan, ketahanan, dan operasi berbasis AI di seluruh perusahaan.