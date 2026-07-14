IBM® Concert Protect memperkenalkan bukti baru kemampuan eksploitabilitas untuk membantu tim keamanan fokus pada hal yang paling penting

AI secara fundamental mengubah manajemen kerentanan.

Kemajuan terbaru dalam AI, termasuk kerja IBM® Research dengan Mythos, menunjukkan seberapa cepat kerentanan perangkat lunak sekarang dapat ditemukan. Meskipun ini merupakan kemajuan yang signifikan bagi para pembela, ini juga menciptakan tantangan operasional baru. Setiap peningkatan dalam penemuan meningkatkan jumlah kerentanan yang harus diselidiki, memprioritaskan, dan memperbaiki organisasi.

Platform keamanan modern telah merespons dengan meningkatkan prioritas. Mereka menggabungkan sinyal seperti kritisitas bisnis, CVSS, EPSS, kepentingan aset, dan prediksi eksploitabilitas untuk membantu organisasi mengurangi kebisingan. Pendekatan ini mewakili kemajuan penting, tetapi mereka masih mengandalkan probabilitas daripada bukti.

Organisasi semakin membutuhkan lebih dari sekadar prioritas. Organisasi membutuhkan bukti.

Kerentanan yang tampak penting mungkin tidak akan pernah dapat dijangkau karena perlindungan waktu proses, segmentasi jaringan, kontrol identitas, atau logika aplikasi. Pada saat yang sama, model AI mutakhir menunjukkan kemampuan untuk menggabungkan berbagai kerentanan tingkat rendah, kelemahan konfigurasi, izin identitas, dan paparan infrastruktur menjadi jalur serangan yang layak. Memahami eksploitabilitas dalam konteks lingkungan organisasi sendiri menjadi sama pentingnya dengan memahami tingkat keparahan.

IBM® Concert dirancang untuk menyediakan konteks itu dengan menghubungkan aplikasi, infrastruktur, waktu proses, identitas, jaringan, dan informasi bisnis ke dalam tampilan operasional terpadu. Kemampuan Concert Protect baru ini dibangun di atas dasar itu untuk memvalidasi eksploitabilitas sebelum remediasi dimulai.