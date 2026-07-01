Sebagian besar organisasi memiliki lebih banyak data daripada sebelumnya, lebih banyak permintaan pelaporan daripada yang dapat dikelola tim mereka, dan lebih banyak pilot AI daripada model tata kelola mereka yang dibangun untuk mendukung. Para pemimpin menginginkan jawaban yang lebih cepat. Pihak berwenang menginginkan kontrol yang lebih jelas. Pengguna bisnis menginginkan analitik dalam alat yang sudah mereka gunakan. Sementara itu, tim BI masih diminta untuk memelihara laporan tepercaya, mengelola metrik, mendukung audit, dan menanggapi permintaan mendesak berikutnya.

Laporan tetap menjadi pusat pengambilan keputusan perusahaan. Paket dewan, laporan keuangan, pengajuan peraturan, dasbor operasional, dan kartu skor eksekutif semuanya membutuhkan akurasi, garis keturunan, dan kepercayaan. Tantangannya adalah bahwa pelaporan tradisional menciptakan terlalu banyak upaya manual. Analis menghabiskan waktu menemukan konten, menjelaskan angka, membangun kembali format dan menjawab pertanyaan serupa berulang kali. Pengguna bisnis menunggu, sementara tim TI dan tata kelola mengelola risiko.

Cognos Analytics 12.1.3 membawa AI agen ke dalam lapisan BI yang diatur, membantu tim pindah lebih cepat sambil tetap terhubung dengan data yang disetujui, metrik, dan aturan keamanan. Versi baru ini hadir dengan empat kemampuan utama: