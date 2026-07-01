Cognos Analytics 12.1.3 membawa AI agen ke dalam lapisan BI yang diatur, membantu tim pindah lebih cepat sambil tetap terhubung dengan data, metrik, dan aturan keamanan yang disetujui.
IBM® Cognos Analytics 12.1.3 dibangun untuk realitas yang dihadapi tim Business Intelligence (BI) setiap hari. Pemimpin membutuhkan jawaban lebih cepat, analis perlu mengurangi pekerjaan pelaporan manual dan TI perlu menjaga tata kelola tetap utuh. Rilis ini membantu menyatukan tujuan tersebut dengan membuat kecerdasan tepercaya lebih mudah untuk dikueri, dibuat, dibagikan, dan digunakan kembali di seluruh alur kerja sambil mempertahankan kontrol yang diandalkan perusahaan.
Sebagian besar organisasi memiliki lebih banyak data daripada sebelumnya, lebih banyak permintaan pelaporan daripada yang dapat dikelola tim mereka, dan lebih banyak pilot AI daripada model tata kelola mereka yang dibangun untuk mendukung. Para pemimpin menginginkan jawaban yang lebih cepat. Pihak berwenang menginginkan kontrol yang lebih jelas. Pengguna bisnis menginginkan analitik dalam alat yang sudah mereka gunakan. Sementara itu, tim BI masih diminta untuk memelihara laporan tepercaya, mengelola metrik, mendukung audit, dan menanggapi permintaan mendesak berikutnya.
Laporan tetap menjadi pusat pengambilan keputusan perusahaan. Paket dewan, laporan keuangan, pengajuan peraturan, dasbor operasional, dan kartu skor eksekutif semuanya membutuhkan akurasi, garis keturunan, dan kepercayaan. Tantangannya adalah bahwa pelaporan tradisional menciptakan terlalu banyak upaya manual. Analis menghabiskan waktu menemukan konten, menjelaskan angka, membangun kembali format dan menjawab pertanyaan serupa berulang kali. Pengguna bisnis menunggu, sementara tim TI dan tata kelola mengelola risiko.
Cognos Analytics 12.1.3 membawa AI agen ke dalam lapisan BI yang diatur, membantu tim pindah lebih cepat sambil tetap terhubung dengan data yang disetujui, metrik, dan aturan keamanan. Versi baru ini hadir dengan empat kemampuan utama:
Salah satu perubahan terpenting di 12.1.3 adalah Bawa LLM Anda Sendiri. Pengguna dapat menghubungkan model bahasa besar yang didukung, baik yang di-host sendiri atau berbasis cloud, ke dalam kerangka kerja Cognos.
Ini penting karena banyak perusahaan sudah memiliki kebijakan untuk penyedia AI, hosting regional, privasi data, kontrol biaya, dan manajemen risiko. Platform BI yang membutuhkan pendekatan model tunggal dapat menciptakan gesekan. Cognos memberikan fleksibilitas kepada klien dengan menyediakan fondasi BI yang diatur dan kemampuan agen sambil memungkinkan organisasi untuk mempertahankan kendali atas strategi model mereka.
Fleksibilitas ini menjadi semakin penting bagi sektor keuangan, layanan kesehatan, pemerintahan, dan industri lain yang memiliki persyaratan regulasi yang ketat. Data sensitif tidak dapat diperlakukan sebagai sarana eksperimen. Data tersebut harus tetap berada di bawah kendali yang jelas, dengan aturan akses yang terdokumentasi serta jejak audit yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembaruan utama lainnya pada versi 12.1.3 adalah dukungan terhadap MCP. Sederhananya, kemampuan ini memungkinkan agen dan API Cognos BI menjadi bagian dari alur kerja perusahaan yang lebih luas.
Alih-alih mengharuskan pengguna membuka dasbor, mencari laporan, menafsirkan data, lalu memindahkan hasilnya ke aplikasi lain, kecerdasan Cognos kini dapat diakses langsung dalam alur kerja yang sedang digunakan. Pengguna dapat mengakses analitik melalui watsonx Orchestrate, Claude, Microsoft Copilot, maupun aplikasi AI kustom.
Dasbor masih penting. Laporan itu masih penting. Dengan demikian, BI tidak lagi berfungsi sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai layanan enterprise bersama.
Rilis ini juga menghadirkan peningkatan pada kapabilitas pelaporan, pemodelan data, dan administrasi untuk membantu tim BI membangun serta mengelola konten yang kompleks secara lebih efisien.
Peningkatan penting meliputi:
Kontrol siklus hidup dan manajemen aset yang lebih baik membantu tim bergerak lebih cepat sambil menjaga kepatuhan dan kepercayaan.
IBM® Cognos Analytics 12.1.3 memberikan perusahaan jalur yang lebih terkontrol ke depan, membantu tim mengurangi pekerjaan manual, mendapatkan jawaban tepercaya lebih cepat, dan menjaga tata kelola tetap berjalan. Nilainya sederhana: BI tepercaya yang dibuat lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih mudah digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.
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