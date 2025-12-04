Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® Cloud Sync untuk menyederhanakan manajemen DNS multi-cloud dan memperkuat ketahanan

Solusi baru ini memungkinkan sinkronisasi dua arah antara IBM® NS1 Connect dan Amazon Route 53, membantu perusahaan mencapai ketahanan, mengurangi kompleksitas, dan mempercepat adopsi multi-cloud.

diterbitkan 4 Desember 2025
Ilustrasi digital dasbor sinkronisasi cloud dengan latar belakang gradien ungu

IBM® mengumumkan ketersediaan umum IBM® Cloud Sync, solusi terobosan yang dirancang untuk menyederhanakan manajemen DNS untuk organisasi yang beroperasi di lingkungan multi-cloud. Cloud Sync memberikan sinkronisasi dua arah yang berkelanjutan dan terjemahan kebijakan antara IBM® NS1 Connect dan Amazon Route 53, membantu tim mempertahankan konfigurasi DNS yang konsisten di seluruh penyedia seiring perkembangan arsitektur mereka.

Sinkronisasi DNS lintas cloud berkelanjutan

Perusahaan semakin menjalankan aplikasi di beberapa penyedia cloud untuk meningkatkan kinerja, ketersediaan, dan fleksibilitas. Meskipun DNS dibangun di atas standar IETF RFC, setiap penyedia cloud menambahkan konstruksi pengarahan lalu lintas, metadata, dan kerangka kerja sendiri. Variasi ini membuat sulit bagi administrator untuk menerapkan konfigurasi yang seragam di seluruh lingkungan, mempersulit strategi ketahanan dan memperlambat adopsi multi-cloud.

Menurut EMA riset, 56% perusahaan multi-cloud berjuang untuk menyinkronkan data DNS. IBM® Cloud Sync secara langsung mengatasi masalah ini dengan mengaktifkan sinkronisasi zona DNS, catatan, dan kebijakan pengarahan lalu lintas nyaris seketika antara IBM® NS1 CONNECT dan Amazon Route 53, yang merupakan dua platform DNS paling tepercaya di industri.

Ketika transfer zona tradisional (XFR) tidak tersedia, banyak tim mengandalkan skrip manual atau alat khusus untuk menyelaraskan konfigurasi DNS di seluruh lingkungan; pendekatan yang rawan kesalahan, bergantung pada sinkronisasi pekerjaan cron, dan sulit dipertahankan. IBM® Cloud Sync menghilangkan tantangan ini dengan mengotomatiskan sinkronisasi dan terjemahan data DNS di seluruh penyedia, memungkinkan NS1 Connect dan Amazon Route 53 beroperasi secara paralel dengan konsistensi lengkap.

Memastikan kesetiaan dan perilaku yang konsisten di seluruh platform DNS

IBM® Cloud Sync memberikan replikasi zona DNS dan metadata secara real-time, memastikan bahwa konfigurasi tetap selaras di seluruh penyedia. Ini memungkinkan failover dan redundansi yang mulus di seluruh cloud, menghilangkan proses sinkronisasi manual yang sering menimbulkan risiko dan penundaan, terutama ketika tim harus menerjemahkan kebijakan routing dan metadata yang tidak dipetakan secara rapi di seluruh penyedia. Dibangun di atas arsitektur cloud-agnostik, Cloud Sync membantu organisasi menghindari penguncian vendor sambil mempertahankan fleksibilitas dan kontrol.

Cloud Sync juga mencakup kemampuan pencadangan dan pemulihan, memungkinkan pelanggan menyimpan zona DNS mereka ke bucket S3 dan dengan cepat kembali ke konfigurasi sebelumnya jika diperlukan – terutama berguna ketika perubahan terbaru menghasilkan hasil yang tidak terduga.

Dengan Cloud Sync, klien mendapat manfaat dari:

  • Konfigurasi DNS yang Konsisten di seluruh penyedia: Pembaruan otomatis dan dua arah menghilangkan penyimpangan dan mengurangi kesalahan konfigurasi.
  • Peningkatan ketahanan dan failover: Tim dapat menjalankan NS1 Connect dan Route 53 secara paralel, memungkinkan redundansi multi-cloud.
  • Biaya operasional yang lebih rendah: Menghilangkan proses sinkronisasi manual dan perkakas khusus.
  • Peningkatan fleksibilitas dan pengurangan penguncian: Pendekatan cloud-agnostik memudahkan untuk mengadopsi cloud baru, memigrasikan beban kerja, atau mendukung arsitektur hybrid.
  • Keberlangsungan bisnis: Cadangan DNS berbasis S3 memungkinkan pemulihan cepat ketika kesalahan penting terjadi.

Membawa otomatisasi dan prediktabilitas ke lingkungan multi-cloud

IBM® Cloud Sync tersedia hari ini sebagai penawaran baru yang kuat dalam portofolio IBM® NS1. Ini membawa otomatisasi dan prediktabilitas ke area yang secara historis sulit dikelola di lingkungan multi-cloud.

Kunjungi halaman web IBM® Cloud Sync untuk mempelajari lebih lanjut dan memulai.

Reggie Best

Director, NS1 & HCM Portfolio Product Management

IBM