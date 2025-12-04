IBM® Cloud Sync untuk menyederhanakan manajemen DNS multi-cloud dan memperkuat ketahanan

Perusahaan semakin menjalankan aplikasi di beberapa penyedia cloud untuk meningkatkan kinerja, ketersediaan, dan fleksibilitas. Meskipun DNS dibangun di atas standar IETF RFC, setiap penyedia cloud menambahkan konstruksi pengarahan lalu lintas, metadata, dan kerangka kerja sendiri. Variasi ini membuat sulit bagi administrator untuk menerapkan konfigurasi yang seragam di seluruh lingkungan, mempersulit strategi ketahanan dan memperlambat adopsi multi-cloud.

Menurut EMA riset, 56% perusahaan multi-cloud berjuang untuk menyinkronkan data DNS. IBM® Cloud Sync secara langsung mengatasi masalah ini dengan mengaktifkan sinkronisasi zona DNS, catatan, dan kebijakan pengarahan lalu lintas nyaris seketika antara IBM® NS1 CONNECT dan Amazon Route 53, yang merupakan dua platform DNS paling tepercaya di industri.

Ketika transfer zona tradisional (XFR) tidak tersedia, banyak tim mengandalkan skrip manual atau alat khusus untuk menyelaraskan konfigurasi DNS di seluruh lingkungan; pendekatan yang rawan kesalahan, bergantung pada sinkronisasi pekerjaan cron, dan sulit dipertahankan. IBM® Cloud Sync menghilangkan tantangan ini dengan mengotomatiskan sinkronisasi dan terjemahan data DNS di seluruh penyedia, memungkinkan NS1 Connect dan Amazon Route 53 beroperasi secara paralel dengan konsistensi lengkap.