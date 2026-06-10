Software Hub 5.4 dan Software Hub Premium 5.4 menghadirkan fitur-fitur baru untuk mendukung efisiensi penyewa dalam penerapan di lingkungan perusahaan, disertai berbagai peningkatan yang menyederhanakan proses penerapan dan pemeliharaan platform.

Pengenalan multi-penyewaan memungkinkan organisasi mendukung banyak tim secara efisien pada satu platform bersama dengan kontrol, fleksibilitas, dan konsistensi yang lebih baik di seluruh lingkungan. Sementara itu, proses pencadangan dan pemulihan yang lebih efisien, waktu instalasi dan peningkatan yang lebih cepat, serta visibilitas yang lebih baik terhadap akses pengguna membantu mengurangi overhead operasional sekaligus memperkuat tata kelola.

Asisten AI menghadirkan peningkatan pada kemampuan berbasis agen-nya, sehingga memperkuat kontrol pengguna, meningkatkan fleksibilitas, dan menyempurnakan pengalaman secara keseluruhan di berbagai kemampuan utama.