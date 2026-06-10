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Mendorong nilai bisnis dari data tepercaya dengan IBM® Cloud Pak for Data 5.4

IBM® Cloud Pak for Data 5.4 menghadirkan serangkaian peningkatan komprehensif yang dirancang untuk membantu organisasi memperkuat cara mereka mengakses, mengelola, dan mengoperasionalkan data untuk AI dan analitik di lingkungan hybrid dan multi-cloud.

diterbitkan 10 Juni 2026

Seiring perusahaan terus berupaya untuk menskalakan inisiatif berbasis data, kebutuhan akan data yang konsisten, aman, dan tepercaya menjadi semakin penting. Rilis ini berfokus pada peningkatan efisiensi, keandalan, serta tata kelola data dan alur kerja AI, sehingga memungkinkan organisasi menghasilkan insight lebih cepat sambil tetap mempertahankan kontrol dan kepatuhan.

Mendukung efisiensi penyewa untuk perusahaan

Software Hub 5.4 dan Software Hub Premium 5.4 menghadirkan fitur-fitur baru untuk mendukung efisiensi penyewa dalam penerapan di lingkungan perusahaan, disertai berbagai peningkatan yang menyederhanakan proses penerapan dan pemeliharaan platform.

Pengenalan multi-penyewaan memungkinkan organisasi mendukung banyak tim secara efisien pada satu platform bersama dengan kontrol, fleksibilitas, dan konsistensi yang lebih baik di seluruh lingkungan. Sementara itu, proses pencadangan dan pemulihan yang lebih efisien, waktu instalasi dan peningkatan yang lebih cepat, serta visibilitas yang lebih baik terhadap akses pengguna membantu mengurangi overhead operasional sekaligus memperkuat tata kelola.

Asisten AI menghadirkan peningkatan pada kemampuan berbasis agen-nya, sehingga memperkuat kontrol pengguna, meningkatkan fleksibilitas, dan menyempurnakan pengalaman secara keseluruhan di berbagai kemampuan utama.

Pembaruan utama di IBM® Cloud Pak for Data 5.4

Seiring organisasi terus menskalakan skala inisiatif data dan AI mereka, memastikan akses data yang konsisten, tata kelola yang kuat, dan operasi yang efisien menjadi semakin penting. Tim berupaya mengurangi kompleksitas dalam mengelola data yang terdistribusi, meningkatkan kualitas data, serta memperluas akses ke data tepercaya untuk analitik dan AI.

IBM® Cloud Pak for Data 5.4 memperkenalkan berbagai peningkatan yang mengatasi prioritas ini dengan menyempurnakan cara data diakses, dikelola, dan dioperasikan di seluruh platform. Rilis ini menghadirkan pembaruan penting pada layanan inti, seperti Virtualisasi Data, IBM® Knowledge Catalog, Master Data Management (MDM), dan Watson Machine Learning. Peningkatan tersebut membantu organisasi mengurangi upaya manual, memperkuat kepercayaan terhadap data, serta meningkatkan efisiensi dan skalabilitas alur kerja data dan AI.

Data virtualization

Peningkatan pada Data Virtualization berfokus pada penyempurnaan cara organisasi mengakses dan mengelola data yang terdistribusi, sekaligus mempertahankan tata kelola yang kuat.

  • Peningkatan dalam penanganan aset duplikat serta penamaan yang terstandarisasi membantu menciptakan lingkungan data yang lebih bersih dan konsisten, sehingga mengurangi kompleksitas serta potensi kesalahan.
  • Peningkatan pemetaan koneksi selama operasi impor objek Data Virtualization mengurangi kebutuhan akan pengerjaan ulang secara manual, sehingga mempercepat akses ke data.
  • Opsi autentikasi yang diperkuat serta kontrol akses yang lebih granular memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi untuk data sensitif.

IBM Knowledge Catalog

Dalam IBM® Knowledge Catalog, berbagai penyempurnaan dirancang untuk meningkatkan kualitas data, aksesibilitas, dan kegunaan di seluruh perusahaan.

  • Kemampuan untuk mengeksekusi aturan kualitas data secara batch menyederhanakan proses validasi dan mempercepat waktu untuk memperoleh insight.
  • Dukungan tambahan untuk sumber data cloud modern memperluas kemampuan ingesti dan pengayaan data.
  • Sinkronisasi data referensi membantu organisasi menjaga konsistensi data serta memastikan data tersebut dapat digunakan kembali di seluruh sistem.
  • Peningkatan pada operasi massal dan pengalaman pengguna semakin menyederhanakan proses penemuan, pengelolaan, dan tata kelola data.

Pemurnian data

Rilis Data Refinery ini membantu organisasi menyederhanakan persiapan data, meningkatkan fleksibilitas, serta meningkatkan efisiensi operasional.

  • Memungkinkan otomatisasi tanpa hambatan melalui pembuatan alur secara terprogram serta integrasi yang lebih baik dengan alat eksternal.
  • Peningkatan pada pengorganisasian dan parameterisasi memudahkan pengelolaan serta penggunaan kembali pipeline di berbagai kumpulan data.
  • Peningkatan kontrol pekerjaan dan konektivitas yang diperluas memberikan fleksibilitas dan akses yang lebih besar ke beragam sumber data, mendukung alur kerja integrasi data yang lebih efisien dan dapat diskalakan.

IBM Manta Data Lineage

IBM® Manta Data Lineage menghadirkan berbagai peningkatan yang berfokus pada visibilitas, kontrol, dan interoperabilitas yang lebih baik di seluruh lingkungan data perusahaan.

  • Kemampuan baru, seperti perbandingan versi data lineage dan pemantauan OpenLineage, memberikan insight yang lebih mendalam mengenai perubahan aliran data serta kesehatan proses pemrosesan.
  • Konektivitas ke berbagai sumber yang diperluas serta dukungan untuk agen Manta terbaru memperluas cakupan garis keturunan, sementara fitur seperti jeda dan lanjutkan, penghapusan berbasis waktu, serta visibilitas kepemilikan dalam grafik memberikan kontrol dan transparansi yang lebih besar kepada pengguna.

Secara keseluruhan, pembaruan ini memungkinkan pengelolaan garis keturunan yang lebih efisien serta tata kelola data yang lebih kuat.

Master Data Management

Rilis terbaru Master Data Management (MDM) ini memperkuat dan mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan konsistensi, pemahaman data, dan tata kelola.

  • Rilis 5.4 menghadirkan fungsionalitas penemuan hubungan baru untuk memberikan visibilitas yang lebih baik mengenai bagaimana entitas data terhubung secara otomatis, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.
  • Fleksibilitas baru dalam survivorship berbasis nilai memungkinkan organisasi mendefinisikan dan mengelola data tepercaya secara lebih efektif, sehingga memastikan keandalannya di seluruh sistem.
  • Peningkatan pada alur kerja tata kelola menyederhanakan pengelolaan data dan upaya modernisasi yang berkelanjutan, sementara kontrol akses yang lebih granular membantu memperkuat tata kelola dan kepatuhan.

Watson Machine Learning

Watson Machine Learning menerapkan peningkatan yang meningkatkan skalabilitas dan kontrol operasional beban kerja AI:

  • Kemampuan eksekusi asinkron memungkinkan pemrosesan yang lebih efisien dengan menjalankan beban kerja tertentu secara bersamaan, sehingga meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
  • Dukungan terhadap standar model yang diperbarui memastikan kompatibilitas dengan kebutuhan AI yang terus berkembang, sementara pengenalan peran eksekusi pekerjaan yang terkontrol memungkinkan pemisahan tanggung jawab yang lebih jelas, sekaligus meningkatkan keamanan dan kemampuan audit.

Memungkinkan organisasi untuk menskalakan AI dan analitik dengan lebih efektif

IBM® Cloud Pak for Data 5.4 memungkinkan organisasi meningkatkan konsistensi data, memperkuat tata kelola, serta memperluas skala inisiatif AI dan analitik secara lebih efektif. Dengan menyederhanakan operasi dan meningkatkan kontrol di seluruh alur kerja data serta AI, rilis ini membantu perusahaan mempercepat penyediaan data tepercaya dan menghasilkan dampak bisnis yang lebih besar.

Pelajari lebih lanjut tentang IBM® Cloud Pak untuk Data

Baca pengumuman IBM® Software Hub 5.4

Martin Oberhofer

Vice President and Distinguished Engineer, Data Core Products

IBM Software

Kimberly Shiveley

Director, Cloud Pak for Data, Optim, Security, and Core Data Content

IBM

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