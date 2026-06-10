IBM® Cloud Pak for Data 5.4 menghadirkan serangkaian peningkatan komprehensif yang dirancang untuk membantu organisasi memperkuat cara mereka mengakses, mengelola, dan mengoperasionalkan data untuk AI dan analitik di lingkungan hybrid dan multi-cloud.
Seiring perusahaan terus berupaya untuk menskalakan inisiatif berbasis data, kebutuhan akan data yang konsisten, aman, dan tepercaya menjadi semakin penting. Rilis ini berfokus pada peningkatan efisiensi, keandalan, serta tata kelola data dan alur kerja AI, sehingga memungkinkan organisasi menghasilkan insight lebih cepat sambil tetap mempertahankan kontrol dan kepatuhan.
Software Hub 5.4 dan Software Hub Premium 5.4 menghadirkan fitur-fitur baru untuk mendukung efisiensi penyewa dalam penerapan di lingkungan perusahaan, disertai berbagai peningkatan yang menyederhanakan proses penerapan dan pemeliharaan platform.
Pengenalan multi-penyewaan memungkinkan organisasi mendukung banyak tim secara efisien pada satu platform bersama dengan kontrol, fleksibilitas, dan konsistensi yang lebih baik di seluruh lingkungan. Sementara itu, proses pencadangan dan pemulihan yang lebih efisien, waktu instalasi dan peningkatan yang lebih cepat, serta visibilitas yang lebih baik terhadap akses pengguna membantu mengurangi overhead operasional sekaligus memperkuat tata kelola.
Asisten AI menghadirkan peningkatan pada kemampuan berbasis agen-nya, sehingga memperkuat kontrol pengguna, meningkatkan fleksibilitas, dan menyempurnakan pengalaman secara keseluruhan di berbagai kemampuan utama.
Seiring organisasi terus menskalakan skala inisiatif data dan AI mereka, memastikan akses data yang konsisten, tata kelola yang kuat, dan operasi yang efisien menjadi semakin penting. Tim berupaya mengurangi kompleksitas dalam mengelola data yang terdistribusi, meningkatkan kualitas data, serta memperluas akses ke data tepercaya untuk analitik dan AI.
IBM® Cloud Pak for Data 5.4 memperkenalkan berbagai peningkatan yang mengatasi prioritas ini dengan menyempurnakan cara data diakses, dikelola, dan dioperasikan di seluruh platform. Rilis ini menghadirkan pembaruan penting pada layanan inti, seperti Virtualisasi Data, IBM® Knowledge Catalog, Master Data Management (MDM), dan Watson Machine Learning. Peningkatan tersebut membantu organisasi mengurangi upaya manual, memperkuat kepercayaan terhadap data, serta meningkatkan efisiensi dan skalabilitas alur kerja data dan AI.
Peningkatan pada Data Virtualization berfokus pada penyempurnaan cara organisasi mengakses dan mengelola data yang terdistribusi, sekaligus mempertahankan tata kelola yang kuat.
Dalam IBM® Knowledge Catalog, berbagai penyempurnaan dirancang untuk meningkatkan kualitas data, aksesibilitas, dan kegunaan di seluruh perusahaan.
Rilis Data Refinery ini membantu organisasi menyederhanakan persiapan data, meningkatkan fleksibilitas, serta meningkatkan efisiensi operasional.
IBM® Manta Data Lineage menghadirkan berbagai peningkatan yang berfokus pada visibilitas, kontrol, dan interoperabilitas yang lebih baik di seluruh lingkungan data perusahaan.
Secara keseluruhan, pembaruan ini memungkinkan pengelolaan garis keturunan yang lebih efisien serta tata kelola data yang lebih kuat.
Rilis terbaru Master Data Management (MDM) ini memperkuat dan mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan konsistensi, pemahaman data, dan tata kelola.
Watson Machine Learning menerapkan peningkatan yang meningkatkan skalabilitas dan kontrol operasional beban kerja AI:
IBM® Cloud Pak for Data 5.4 memungkinkan organisasi meningkatkan konsistensi data, memperkuat tata kelola, serta memperluas skala inisiatif AI dan analitik secara lebih efektif. Dengan menyederhanakan operasi dan meningkatkan kontrol di seluruh alur kerja data serta AI, rilis ini membantu perusahaan mempercepat penyediaan data tepercaya dan menghasilkan dampak bisnis yang lebih besar.
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