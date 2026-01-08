IBM Cloud Object Storage meluncurkan tingkat harga yang lebih rendah untuk keterjangkauan skala perusahaan

Data perusahaan tumbuh lebih cepat dari sebelumnya, tetapi biaya penyimpanan tidak harus ikut naik. Ketika total penyimpanan One-Rate Anda mencapai 2PB atau lebih, seluruh jejak Anda dihargai USD 10/TB, bukan hanya kapasitas di atas 2PB.

Ini berarti bahwa model flat dan inklusif kami sekarang menawarkan lebih dari 75% biaya penyimpanan tahunan yang lebih rendah—termasuk data keluar dan operasi—dibandingkan dengan paket berkuota biasa dari penyedia cloud terkemuka lainnya. Penghematan ini sangat relevan untuk perusahaan yang mengonsolidasikan data lake, bermigrasi dari infrastruktur on premises, atau mendorong inisiatif AI dengan kumpulan data besar.

Paket ini dibuat untuk 1) mengurangi total biaya kepemilikan untuk beban kerja dengan pertumbuhan tinggi dan berbasis AI; dan 2) mempertahankan harga inklusif One-Rate dan kinerja yang konsisten dalam skala besar