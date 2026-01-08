IBM Cloud Object Storage meluncurkan tingkat harga yang lebih rendah untuk keterjangkauan skala perusahaan
Kami memperkenalkan harga One-Rate terendah kami untuk lingkungan skala besar: USD 10/TB per bulan untuk kapasitas penyimpanan 2PB+.
Ini merupakan langkah ke depan yang besar dalam penyimpanan cloud yang hemat biaya dan terprediksi untuk organisasi yang menskalakan AI, analitik, dan beban kerja cloud-native ke tingkat multi-petabyte.
Data perusahaan tumbuh lebih cepat dari sebelumnya, tetapi biaya penyimpanan tidak harus ikut naik. Ketika total penyimpanan One-Rate Anda mencapai 2PB atau lebih, seluruh jejak Anda dihargai USD 10/TB, bukan hanya kapasitas di atas 2PB.
Ini berarti bahwa model flat dan inklusif kami sekarang menawarkan lebih dari 75% biaya penyimpanan tahunan yang lebih rendah—termasuk data keluar dan operasi—dibandingkan dengan paket berkuota biasa dari penyedia cloud terkemuka lainnya. Penghematan ini sangat relevan untuk perusahaan yang mengonsolidasikan data lake, bermigrasi dari infrastruktur on premises, atau mendorong inisiatif AI dengan kumpulan data besar.
Paket ini dibuat untuk 1) mengurangi total biaya kepemilikan untuk beban kerja dengan pertumbuhan tinggi dan berbasis AI; dan 2) mempertahankan harga inklusif One-Rate dan kinerja yang konsisten dalam skala besar
Paket One-Rate IBM Clould Object Storage menawarkan tarif bulanan tetap yang mencakup semua manfaat: penyimpanan, pengambilan, panggilan API, dan data keluar. Tidak ada item baris terpisah, tidak ada tagihan kejutan saat data Anda aktif. Semakin banyak Anda menyimpan, semakin rendah tarif per GB Anda—dan penghematan tersebut diterapkan di seluruh kapasitas penyimpanan Anda. Singkatnya, One-Rate menawarkan:
Berikut cara penskalaan harga One-Rate dengan volume data Anda, sekarang termasuk tingkat 2PB+ yang baru:
Baik Anda membangun data lakehouse AI yang menuntut akses konstan ke data pelatihan, menjalankan aplikasi cloud-native dengan kebutuhan penyimpanan dinamis, atau mengelola Content Store multimedia di skala global—One-Rate memberi Anda kepercayaan diri untuk berkembang tanpa perlu menebak-nebak biaya penyimpanan Anda.
