IBM Cloud mengumumkan kolaborasi dan penawaran baru untuk mendorong transformasi AI dan mengatasi lingkungan peraturan yang terus berkembang

RISE with SAP muncul sebagai prioritas bisnis bagi perusahaan di semua industri saat mereka pindah ke SAP S/4HANA Cloud, dan tahun lalu IBM mengumumkan rilis mendatang RISE with SAP di IBM Power Virtual Server. Paket ini dirancang untuk menjadikannya jalur tercepat dan termudah bagi pelanggan IBM untuk mempercepat transformasi ERP mereka, sementara organisasi dapat dengan lebih lancar melakukan transisi dan memodernisasi lingkungan ERP on premises mereka ke cloud dan mendukung proses bisnis yang didukung AI.

Bermitra dengan System Integrator sangat penting untuk SAP RISE di IBM Power Virtual Server. Program investasi mitra IBM menjadi populer, memperdalam keterlibatan, dan mempercepat pemberdayaan dengan Integrator Sistem utama, termasuk IBM Consulting, untuk memulai dan meningkatkan peluang Rise with SAP PowerVS.