Memperluas watsonx di AWS

Ketika organisasi terus menskalakan AI dan inisiatif data, satu hal yang jelas: kesuksesan bergantung pada solusi yang bekerja di tempat data Anda berada. Baik itu di pusat data Anda, di edge, atau di cloud publik, fleksibilitas dan kontrol sangat penting.

Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan sebuah langkah besar dalam perjalanan tersebut. Kami kini tersedia di 89 pasar dengan 90+ produk IBM, termasuk perluasan beberapa penawaran IBM® watsonx yang sudah ada dan yang baru sebagai serangkaian penawaran SaaS cloud-native di AWS.