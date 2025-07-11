Memperluas watsonx di AWS

11 Juli 2025
Ketika organisasi terus menskalakan AI dan inisiatif data, satu hal yang jelas: kesuksesan bergantung pada solusi yang bekerja di tempat data Anda berada. Baik itu di pusat data Anda, di edge, atau di cloud publik, fleksibilitas dan kontrol sangat penting.
Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan sebuah langkah besar dalam perjalanan tersebut. Kami kini tersedia di 89 pasar dengan 90+ produk IBM, termasuk perluasan beberapa penawaran IBM® watsonx yang sudah ada dan yang baru sebagai serangkaian penawaran SaaS cloud-native di AWS.
Melalui kolaborasi strategis kami dengan Amazon Web Services (AWS), kami telah bekerja untuk membawa watsonX—portofolio produk IBM yang mempercepat dampak AI generatif (gen AI) dalam alur kerja inti perusahaan—langsung ke katalog AWS Anda sebagai layanan native. Hal ini memungkinkan Anda untuk membangun, mengatur, dan menskalakan AI menggunakan infrastruktur AWS yang sudah dikenal sambil mendapatkan manfaat dari kemampuan IBM watsonx.
Sampai hari ini, penawaran watsonx berikut tersedia sebagai SaaS cloud-native di AWS:
Keenam layanan watsonx ini sekarang tersedia di wilayah AWS Mumbai, secara signifikan memperluas jejak SaaS global kami. Hal ini memudahkan klien untuk memenuhi kebutuhan residensi dan kepatuhan data, sekaligus menerapkan solusi AI lebih cepat di seluruh wilayah.
Ketika perusahaan mengintegrasikan AI di seluruh operasi mereka, mereka menghadapi beberapa tantangan utama:
Dengan menyederhanakan infrastruktur dan menawarkan integrasi native dengan AWS, IBM membantu klien mempercepat time to value mereka sambil mempertahankan kontrol dan visibilitas. Kini lebih mudah bagi perusahaan untuk mengoperasionalkan data dan AI secara aman, dalam skala besar, dan di mana pun bisnis mereka membutuhkannya.
Jika Anda sudah membangun AWS—atau menjelajahi Strategi cloud hybrid Anda—sekarang adalah waktu yang tepat untuk melihat apa yang dapat ditawarkan watsonx kepada Anda.
Pasar Digital AWS: IBM watsonx.data sebagai Layanan
Pasar digital AWS: IBM watsonx Orchestrate as a Service
Pasar digital AWS: IBM watsonx.governance as a Service
Pasar digital AWS: IBM watsonx.ai