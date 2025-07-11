Memperluas watsonx di AWS

Kecerdasan Buatan Komputasi dan server

11 Juli 2025

Penulis

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

Ketika organisasi terus menskalakan AI dan inisiatif data, satu hal yang jelas: kesuksesan bergantung pada solusi yang bekerja di tempat data Anda berada. Baik itu di pusat data Anda, di edge, atau di cloud publik, fleksibilitas dan kontrol sangat penting.

Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan sebuah langkah besar dalam perjalanan tersebut. Kami kini tersedia di 89 pasar dengan 90+ produk IBM, termasuk perluasan beberapa penawaran IBM® watsonx yang sudah ada dan yang baru sebagai serangkaian penawaran SaaS cloud-native di AWS.

watsonx sebagai SaaS di AWS: Info terbaru

Melalui kolaborasi strategis kami dengan Amazon Web Services (AWS), kami telah bekerja untuk membawa watsonX—portofolio produk IBM yang mempercepat dampak AI generatif (gen AI) dalam alur kerja inti perusahaan—langsung ke katalog AWS Anda sebagai layanan native. Hal ini memungkinkan Anda untuk membangun, mengatur, dan menskalakan AI menggunakan infrastruktur AWS yang sudah dikenal sambil mendapatkan manfaat dari kemampuan IBM watsonx.

Sampai hari ini, penawaran watsonx berikut tersedia sebagai SaaS cloud-native di AWS:

  • watsonx.ai—Studio AI kolaboratif berstandar perusahaan yang dirancang untuk membantu Pembangun AI membuat model AI khusus dan solusi menggunakan berbagai machine learning.
  • watsonx.data—Data lakehouse hybrid dan terbuka untuk mendukung AI dan analisis dengan semua data Anda di mana pun data itu berada.
  • watsonx.governance—Toolkit menyeluruh untuk tata kelola AI untuk mengelola risiko, kepatuhan, dan seluruh siklus hidup AI yang terintegrasi dengan Amazon SageMaker, dan Amazon Bedrock.
  • watsonx Orchestrate—Solusi yang sesuai untuk perusahaan untuk membantu membuat, menerapkan dan mengelola asisten AI dan agen AI untuk mengotomatiskan proses dan alur kerja serta terintegrasi dengan AmazonQ.
  • watsonx.data intelligence—Menemukan, menyeleksi, dan mengatur aset data, mengubah informasi mentah menjadi AI yang akurat dan insight yang bermakna di seluruh lingkungan on-prem dan cloud.
  • IBM DataStage (bagian dari watsonx.data integration)Integrasi data yang terdepan dalam skala industri.

Memperluas ketersediaan platform data dan AI di Wilayah AWS Mumbai

Keenam layanan watsonx ini sekarang tersedia di wilayah AWS Mumbai, secara signifikan memperluas jejak SaaS global kami. Hal ini memudahkan klien untuk memenuhi kebutuhan residensi dan kepatuhan data, sekaligus menerapkan solusi AI lebih cepat di seluruh wilayah.

Mengapa kemitraan ini penting bagi Anda

Ketika perusahaan mengintegrasikan AI di seluruh operasi mereka, mereka menghadapi beberapa tantangan utama:

  • Kecepatan—untuk beralih dari pilot ke produksi dengan cepat dan mengulangi dengan kelincahan
  • Tata kelola—untuk memastikan AI transparan, patuh, dan selaras dengan kerangka kerja risiko bisnis
  • Fleksibilitas—untuk menerapkan AI di mana pun AI memberikan nilai tertinggi, baik di cloud, on-prem, atau di edge

Dengan menyederhanakan infrastruktur dan menawarkan integrasi native dengan AWS, IBM membantu klien mempercepat time to value mereka sambil mempertahankan kontrol dan visibilitas. Kini lebih mudah bagi perusahaan untuk mengoperasionalkan data dan AI secara aman, dalam skala besar, dan di mana pun bisnis mereka membutuhkannya.

Apa berikutnya?

Jika Anda sudah membangun AWS—atau menjelajahi Strategi cloud hybrid Anda—sekarang adalah waktu yang tepat untuk melihat apa yang dapat ditawarkan watsonx kepada Anda.

