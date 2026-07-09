IBM® Bob menghadirkan pengembangan perangkat lunak berbasis agen ke level berikutnya melalui Premium Package dan fondasi AI baru untuk kebutuhan enterprise

Hari ini, kami mengumumkan pembaruan besar pada IBM® Bob yang dirancang untuk mendukung pengembangan perangkat lunak berbasis agen di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak enterprise. Rilis ini menghadirkan Premium Package, kemampuan arsitektur baru, penyempurnaan administrasi enterprise, serta opsi penerapan regional yang lebih luas untuk membantu organisasi memodernisasi, mengelola tata kelola, dan mengoptimalkan rekayasa perangkat lunak yang didukung AI dalam skala besar.

Pengembangan perangkat lunak berbasis agen kini mengubah cara perusahaan membangun, memodernisasi, dan memelihara aplikasi. Organisasi mulai beralih dari AI yang hanya membantu pengodean menuju pengembangan perangkat lunak berbasis agen, di mana AI membantu merencanakan, menjalankan, memvalidasi, mengamankan, dan mengoperasikan perangkat lunak di seluruh siklus pengembangan, bukan hanya di dalam IDE. Seiring AI semakin terintegrasi dalam proses rekayasa perangkat lunak enterprise, tantangannya tidak lagi sekadar menghasilkan kode, melainkan memahami, memodernisasi, mengelola tata kelola, dan terus mengembangkan sistem enterprise yang kompleks dengan lebih cepat, penuh keyakinan, dan tetap terkendali.

Tantangan ini paling terasa dalam proses modernisasi. Sistem yang telah digunakan selama bertahun-tahun sering kali memiliki logika bisnis yang tertanam secara mendalam, dependensi yang tidak terdokumentasi, proses validasi yang kompleks, serta pengetahuan institusional yang terbentuk dari pengalaman operasional selama bertahun-tahun. Modernisasi yang berhasil membutuhkan lebih dari sekadar konversi kode. Proses ini memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap sistem yang kompleks, menjaga tujuan bisnis tetap utuh, memvalidasi setiap perubahan, menerapkan tata kelola risiko, serta mengoordinasikan pekerjaan di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. IBM® berada pada posisi yang unik untuk membantu mengatasi tantangan tersebut. Puluhan tahun pengalaman IBM® dalam memodernisasi lingkungan Java, IBM® i, dan IBM® Z kini dihadirkan ke dalam Bob melalui alur kerja yang dirancang khusus, keterampilan yang dapat digunakan kembali, serta keahlian spesifik platform, sehingga membantu enterprise memodernisasi aplikasi dengan konsistensi, tata kelola, dan keyakinan yang lebih tinggi.