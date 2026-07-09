IBM® Bob menghadirkan pengembangan perangkat lunak berbasis agen ke level berikutnya melalui Premium Package dan fondasi AI baru untuk kebutuhan enterprise

Paket-paket ini dibangun di atas kemampuan inti Bob sebagai mitra pengembangan yang didukung AI yang membantu merencanakan, menjalankan, memvalidasi, dan mengelola tugas pengembangan serta modernisasi perangkat lunak multilangkah di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC).
Hari ini, kami mengumumkan pembaruan besar pada IBM® Bob yang dirancang untuk mendukung pengembangan perangkat lunak berbasis agen di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak enterprise. Rilis ini menghadirkan Premium Package, kemampuan arsitektur baru, penyempurnaan administrasi enterprise, serta opsi penerapan regional yang lebih luas untuk membantu organisasi memodernisasi, mengelola tata kelola, dan mengoptimalkan rekayasa perangkat lunak yang didukung AI dalam skala besar.
Pengembangan perangkat lunak berbasis agen kini mengubah cara perusahaan membangun, memodernisasi, dan memelihara aplikasi. Organisasi mulai beralih dari AI yang hanya membantu pengodean menuju pengembangan perangkat lunak berbasis agen, di mana AI membantu merencanakan, menjalankan, memvalidasi, mengamankan, dan mengoperasikan perangkat lunak di seluruh siklus pengembangan, bukan hanya di dalam IDE. Seiring AI semakin terintegrasi dalam proses rekayasa perangkat lunak enterprise, tantangannya tidak lagi sekadar menghasilkan kode, melainkan memahami, memodernisasi, mengelola tata kelola, dan terus mengembangkan sistem enterprise yang kompleks dengan lebih cepat, penuh keyakinan, dan tetap terkendali.
Tantangan ini paling terasa dalam proses modernisasi. Sistem yang telah digunakan selama bertahun-tahun sering kali memiliki logika bisnis yang tertanam secara mendalam, dependensi yang tidak terdokumentasi, proses validasi yang kompleks, serta pengetahuan institusional yang terbentuk dari pengalaman operasional selama bertahun-tahun. Modernisasi yang berhasil membutuhkan lebih dari sekadar konversi kode. Proses ini memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap sistem yang kompleks, menjaga tujuan bisnis tetap utuh, memvalidasi setiap perubahan, menerapkan tata kelola risiko, serta mengoordinasikan pekerjaan di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. IBM® berada pada posisi yang unik untuk membantu mengatasi tantangan tersebut. Puluhan tahun pengalaman IBM® dalam memodernisasi lingkungan Java, IBM® i, dan IBM® Z kini dihadirkan ke dalam Bob melalui alur kerja yang dirancang khusus, keterampilan yang dapat digunakan kembali, serta keahlian spesifik platform, sehingga membantu enterprise memodernisasi aplikasi dengan konsistensi, tata kelola, dan keyakinan yang lebih tinggi.
Kami dengan bangga memperkenalkan IBM® Bob Premium Package, cara baru untuk memperluas kemampuan Bob dengan kemampuan, alur kerja, dan keahlian yang dirancang khusus untuk setiap platform.
Pengembangan Enterprise bukanlah satu ukuran untuk semua. Memodernisasi aplikasi Java memerlukan pengetahuan, alat, dan alur kerja yang berbeda daripada bekerja dengan sistem IBM® i atau aplikasi mainframe yang sangat penting. Setiap lingkungan membawa arsitektur sendiri, asumsi waktu proses, pola Integrasi, kebutuhan validasi dan kendala operasional. Paket Premium menghadirkan kecerdasan domain dan keahlian perusahaan selama puluhan tahun langsung ke Bob sambil mempertahankan pengalaman pengembang yang konsisten.
Ini penting karena tim perusahaan membutuhkan AI yang mendukung siklus hidup penuh pekerjaan rekayasa khusus platform, bukan hanya proyek migrasi satu kali. Dengan IBM® Bob Premium Packages, tim dapat menerapkan AI yang sadar platform untuk pengembangan sehari-hari, pemecahan masalah, dokumentasi, pengujian, modernisasi, dan tata kelola di seluruh lingkungan Java, IBM® i, dan IBM® Z yang penting.
Paket Premium memperluas IBM® Bob dengan:
Penawaran awal termasuk IBM® Bob Premium Package for Java Modernization, IBM® Bob Premium Package for i ,dan IBM® Bob Premium Package for Z. Paket-paket ini dibangun di atas kemampuan inti Bob sebagai mitra pengembangan yang didukung AI yang membantu merencanakan, menjalankan, memvalidasi, dan mengelola tugas pengembangan serta modernisasi perangkat lunak multilangkah di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC).
Setiap paket menghadirkan kemampuan khusus bagi tim untuk platform yang menjadi fondasi operasional bisnis.
Premium Package for Java Modernization membantu tim memodernisasi dan memelihara aplikasi Java enterprise melalui alur kerja terpandu yang dapat diulang untuk peningkatan versi, modernisasi waktu proses, transformasi UI, pengujian, dan remediasi keamanan di seluruh lingkungan aplikasi yang kompleks.
Kemampuan utama meliputi:
Premium Package for i membantu tim RPG dan IBM® i mengembangkan, memahami, mendokumentasikan, memecahkan masalah, serta memodernisasi aplikasi langsung di lingkungan IBM® i yang sudah digunakan. Kemampuan arsitektur utamanya adalah Native Connection, yang memungkinkan Bob membaca anggota sumber langsung dari QSYS dan berinteraksi dengan IBM® i melalui alur kerja native. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan akan proses ekspor–edit–impor tradisional sehingga pengembang dapat bekerja lebih dekat dengan sistem yang mereka kelola.
Kemampuan utamanya meliputi:
Paket Premium for Z membantu tim mainframe memahami, mengembangkan, mendokumentasikan, memfaktorkan ulang, dan memodernisasi aplikasi IBM® Z skala besar dengan kesadaran dan tata kelola sistem yang lebih besar. Landasan utama adalah Z Understand, platform analisis statis yang mendasari yang memproses perkebunan mainframe besar di COBOL, PL/I, assembler, JCL, dan artefak terkait ke dalam repositori yang dapat dikueri. Hal ini memungkinkan Bob untuk menulis kueri deterministik terhadap metadata aplikasi alih-alih mengandalkan pembuatan kode probabilistik.
Kemampuan utamanya meliputi:
Keterlibatan awal bersama klien menunjukkan nilai dari pendekatan ini: bagaimana keahlian spesifik platform dan alur kerja yang terstruktur dapat secara signifikan mempercepat modernisasi, sekaligus mengurangi risiko penerapan dan menjaga kualitas aplikasi.
Selain Premium Package, rilis ini juga menghadirkan arsitektur terpadu yang dibangun di atas agen dan harness bersama, menyediakan fondasi eksekusi yang konsisten untuk merencanakan, menjalankan, dan mengoordinasikan pekerjaan pengembangan di seluruh pengalaman penggunaan.
Dirancang untuk pengembangan perangkat lunak berbasis agen, Bob menghadirkan kemampuan AI di setiap tahap rekayasa perangkat lunak, mulai dari perencanaan, pengembangan, pengujian, CI/CD, hingga operasional, tanpa membatasi AI hanya pada satu antarmuka pengembangan.
Mesin alur kerja bersama ini memungkinkan alur kerja rekayasa multilangkah yang dapat digunakan kembali dan dikelola secara terstruktur dengan menggabungkan agen AI, alat enterprise, serta persetujuan dari pengguna ke dalam proses pengiriman perangkat lunak yang konsisten dan dapat diskalakan di seluruh tim.
Kemampuan arsitektur baru, termasuk native tool calling, eksekusi paralel, subagen, dan orkestrasi tugas di latar belakang, memungkinkan Bob mengoordinasikan pekerjaan rekayasa yang semakin kompleks secara lebih efisien di seluruh SDLC. Kemampuan tersebut meningkatkan responsivitas sekaligus mendukung alur kerja berbasis agen yang lebih canggih untuk meningkatkan kinerja sehari-hari. Eksekusi alat secara paralel dapat secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas kompleks yang melibatkan banyak pencarian, operasi file, dan langkah validasi. Subagen meningkatkan efisiensi dengan menangani tugas khusus dalam konteks yang terisolasi sebelum mengembalikan hanya hasil yang relevan, sementara tugas latar belakang memungkinkan proses yang berjalan lama tetap berlanjut tanpa mengganggu alur kerja pengembang. Kami juga menyederhanakan lima mode Bob menjadi tiga (Agent, Plan, dan Ask) untuk semakin meningkatkan efisiensi kerja.
Secara keseluruhan, kemampuan arsitektur ini menjadi fondasi bagi IBM Bob untuk terus berkembang melalui alur kerja enterprise baru, keterampilan yang dapat digunakan kembali, keahlian spesifik platform, dan kemampuan rekayasa berbasis AI seiring evolusi pengembangan perangkat lunak enterprise.
Seiring semakin luasnya adopsi AI, para pemimpin pengembangan membutuhkan visibilitas terhadap penggunaan, tata kelola, optimalisasi, dan biaya.
Kemampuan administrasi perusahaan baru Bob menyediakan alat tambahan untuk membantu organisasi mengelola tim, memantau konsumsi, mengalokasikan sumber daya, dan menjaga pengawasan di seluruh penerapan. Kemampuan ini dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan adopsi secara bertanggung jawab sambil memberikan transparansi yang lebih besar kepada pemimpin dalam pola penggunaan dan hasil operasional.
Tambahan utama adalah Bobalytics, sistem analitik perusahaan IBM Bob. Bobalytics membantu organisasi mengoptimalkan adopsi AI perusahaan dengan memberikan visibilitas ke dalam produktivitas, kualitas, tata kelola, penggunaan, dan biaya, memungkinkan para pemimpin teknik untuk menskalakan AI secara bertanggung jawab sambil meningkatkan hasil pengiriman perangkat lunak.
Kami memperluas jejak global Bob dengan opsi penerapan regional baru di Jepang dan Eropa. Penambahan ini membantu organisasi alamat persyaratan residensi data regional dan kedaulatan sekaligus memberi tim global fleksibilitas yang lebih besar dalam cara mereka menerapkan dan mengadopsi Bob. Seiring pertumbuhan adopsi AI perusahaan, menyediakan opsi penerapan yang selaras dengan peraturan lokal dan persyaratan organisasi tetap menjadi prioritas utama.
Pengembangan Enterprise menuntut lebih dari sekadar pembuatan kode yang lebih cepat. Organisasi membutuhkan AI yang dapat memahami sistem yang kompleks, mengoordinasikan pekerjaan di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak, mempertahankan niat bisnis, menegakkan tata kelola, dan membantu tim teknik memberikan perubahan dengan percaya diri.
Rilisan ini dibangun berdasarkan realitas tersebut. Paket Premium menghadirkan keahlian khusus untuk Java, IBM i dan IBM Z langsung ke alur kerja pengembang. Evolusi arsitektur Bob menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk kemampuan masa depan, sementara fitur administrasi perusahaan baru dan ketersediaan regional yang diperluas membantu organisasi mengadopsi AI dengan visibilitas, tata kelola, dan fleksibilitas yang lebih besar.
Baik Anda memodernisasi aplikasi yang sudah berusia puluhan tahun, mendukung platform penting bisnis, atau meningkatkan skala pengembangan AI di berbagai tim, IBM Bob terus berkembang sebagai mitra pengembangan perusahaan yang dirancang untuk pengiriman perangkat lunak di dunia nyata.
Kami sangat senang untuk menyerahkan kemampuan ini ke tangan Anda. Jelajahi Paket Premium baru, pengalaman peningkatan platform terbaru, dan lihat bagaimana rilis terbaru IBM Bob dapat membantu tim Anda pindah dari pengodean yang dibantu AI ke pengiriman perangkat lunak skala perusahaan yang diatur.