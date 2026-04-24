IBM® meraih lima Palo Alto Networks Awards untuk tahun 2025

Penghargaan tahunan ini mengakui kelompok elit mitra Palo Alto Networks yang telah menunjukkan kinerja dan komitmen luar biasa terhadap keamanan pelanggan selama tahun fiskal terakhir. Untuk memastikan proses seleksi yang ketat dan objektif, penerima tahun ini ditentukan melalui metodologi berbasis data yang mengevaluasi mitra di serangkaian indikator kinerja utama yang komprehensif, termasuk:

Kinerja : Volume dan pertumbuhan pemesanan, pertumbuhan pelanggan baru, bisnis yang diprakarsai mitra, serta volume dan pertumbuhan transaksi.

Keterlibatan Strategis: Mendemonstrasikan akuisisi logo baru dan keberhasilan dalam bisnis Initiate dan pengembangan jalur.

“Kemitraan strategis antara IBM® dan Palo Alto Networks luar biasa karena menggabungkan keahlian industri yang didukung‑AI dari IBM® dengan platform keamanan siber komprehensif terkemuka di pasar Palo Alto Networks,” kata Tim van Den Heede, Wakil Presiden Kemitraan Strategis, IBM® Consulting Layanan Keamanan Siber. “Bersama-sama, kami mempercepat time to value, mengurangi biaya, dan meningkatkan ketahanan dalam skala besar—semuanya sambil memungkinkan adopsi AI dan cloud yang aman. Ini adalah kolaborasi yang kuat yang dibangun untuk memenuhi realitas lingkungan ancaman saat ini dan memberikan hasil yang terukur bagi klien.”

“Dalam keamanan siber, khususnya, ekosistem mitra tepercaya menambah nilai di seluruh perjalanan pelanggan,” kata Simone Gammeri, Chief Partnerships Officer di Palo Alto Networks. “Mitra kami, dari semua jenis, sangat penting untuk kemampuan kami untuk menskalakan dan berkembang di masa depan, memberikan pendekatan platform keamanan komprehensif yang didukung AI yang dibutuhkan pelanggan. Kami bangga mengakui IBM® atas kemitraan mereka, dan kami berharap untuk terus berinovasi memecahkan tantangan keamanan yang kompleks bersama-sama.