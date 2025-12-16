IBM® API Connect memajukan inovasi API untuk masa depan AI agen

API Connect v12 kini menyatukan kepemimpinan integrasi selama puluhan tahun dari portofolio API Management webMethods IBM® dan Software AG menjadi satu fondasi cerdas hybrid untuk API Management. Ini juga tersedia sebagai bagian dari platform IBM® webMethods Hybrid Integration yang lebih luas.

Perusahaan semakin beralih ke layanan mikro cloud-native yang terdistribusi. Kompleksitas menghubungkan, mengamankan, dan mengelola API tangkas dalam skala besar mendorong permintaan akan solusi gateway yang tangkas dan ringan di tepi. Enam puluh tujuh persen organisasi secara aktif menerapkan arsitektur layanan mikro, dan tren ini lebih lanjut tercermin dalam pertumbuhan yang kuat dari pasar Microservices API Gateway, yang diproyeksikan akan berkembang dari 2,5 miliar USD pada tahun 2024 menjadi lebih dari 10 miliar USD pada tahun 2033.

Dalam konteks ini, DataPower Nano Gateway memberikan keamanan, kontrol, dan mediasi kelas enterprise yang ringan langsung di tepi aplikasi. Dengan jejak di bawah 20 MBRAM1 dan waktu startup kurang dari satu detik, solusi ini menyematkan tata kelola dan kepercayaan di mana API benar-benar berjalan: menghilangkan kemacetan terpusat, mengurangi latensi, dan memungkinkan setiap layanan mikro untuk menskalakan secara independen. Kebijakan berbasis YAML deklaratif bawaan, penegakan zero-trust, dan observabilitas OpenTelemetry memungkinkan pengembang mengamankan dan memantau beban kerja secara konsisten di lingkungan hybrid, multi-cloud, dan lokal.

Beroperasi dalam ekosistem API Connect, DataPower Nano Gateway melengkapi DataPower Gateway dengan menawarkan strategi waktu proses yang fleksibel: dari penegakan tingkat layanan mikro yang disematkan hingga penanganan gateway perusahaan terpusat.