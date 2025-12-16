IBM® API Connect memajukan inovasi API untuk masa depan AI agen
IBM® memperluas kemampuan IBM® API Connect dan menyiapkan panggung untuk generasi berikutnya dari sistem cerdas dan terdistribusi: DataPower Nano Gateway dan API Studio.
Bersama dengan rilis terbaru API Connect Versi 12, kemajuan ini menghadirkan platform terpadu yang siap untuk AI, yang memberdayakan pengembang dan perusahaan untuk membuat, mengelola dengan aman, serta mempublikasikan API untuk menyongsong masa depan AI agen.
API Connect v12 kini menyatukan kepemimpinan integrasi selama puluhan tahun dari portofolio API Management webMethods IBM® dan Software AG menjadi satu fondasi cerdas hybrid untuk API Management. Ini juga tersedia sebagai bagian dari platform IBM® webMethods Hybrid Integration yang lebih luas.
Perusahaan semakin beralih ke layanan mikro cloud-native yang terdistribusi. Kompleksitas menghubungkan, mengamankan, dan mengelola API tangkas dalam skala besar mendorong permintaan akan solusi gateway yang tangkas dan ringan di tepi. Enam puluh tujuh persen organisasi secara aktif menerapkan arsitektur layanan mikro, dan tren ini lebih lanjut tercermin dalam pertumbuhan yang kuat dari pasar Microservices API Gateway, yang diproyeksikan akan berkembang dari 2,5 miliar USD pada tahun 2024 menjadi lebih dari 10 miliar USD pada tahun 2033.
Dalam konteks ini, DataPower Nano Gateway memberikan keamanan, kontrol, dan mediasi kelas enterprise yang ringan langsung di tepi aplikasi. Dengan jejak di bawah 20 MBRAM1 dan waktu startup kurang dari satu detik, solusi ini menyematkan tata kelola dan kepercayaan di mana API benar-benar berjalan: menghilangkan kemacetan terpusat, mengurangi latensi, dan memungkinkan setiap layanan mikro untuk menskalakan secara independen. Kebijakan berbasis YAML deklaratif bawaan, penegakan zero-trust, dan observabilitas OpenTelemetry memungkinkan pengembang mengamankan dan memantau beban kerja secara konsisten di lingkungan hybrid, multi-cloud, dan lokal.
Beroperasi dalam ekosistem API Connect, DataPower Nano Gateway melengkapi DataPower Gateway dengan menawarkan strategi waktu proses yang fleksibel: dari penegakan tingkat layanan mikro yang disematkan hingga penanganan gateway perusahaan terpusat.
Ketika tim pengembangan mengadopsi arsitektur cloud-native yang terdistribusi, perusahaan juga berjuang untuk mengimbangi pertumbuhan yang cepat dan kompleksitas API. Menurut Gartner, pada tahun 2025, lebih dari 85% organisasi akan mengadopsi praktik pengembangan API-first untuk memodernisasi aplikasi dan meningkatkan ketangkasan, menciptakan lonjakan permintaan untuk alat yang mengotomatiskan desain, pengujian tata kelola, dan penerapan di seluruh siklus hidup penuh.3
Untuk memenuhi tekanan operasional dan tata kelola yang terus meningkat ini, API Studio memperkenalkan lingkungan siklus hidup penuh yang didukung AI yang secara radikal menyederhanakan cara API dirancang, diuji, dan diterapkan. Dibangun untuk alur kerja kolaboratif di seluruh desktop, IDE, dan web, ini membawa Everything-as-Code ke siklus hidup API, memungkinkan tim untuk bekerja secara konsisten dan terprogram
Dengan penulisan, validasi, dan pembuatan kebijakan berbasis AI—termasuk kemampuan dari agen API yang diumumkan sebelumnya—API Studio mempercepat pengembangan sekaligus memastikan kepatuhan dan tata kelola. Solusi ini juga memungkinkan tim untuk menghasilkan server MCP untuk API yang diterbitkan. Pipeline CI/CD terintegrasi dan alur kerja berbasis Git memberikan keterlacakan menyeluruh, mengurangi upaya manual bagi pengembang dan memberikan skala, konsistensi, dan kualitas untuk tim rekayasa platform.
Integrasi mendalam dengan API Connect menghubungkan manajemen waktu desain dan waktu proses, menciptakan jalur otomatis yang mulus dari konsep hingga produksi.
Ketika perusahaan beralih ke arsitektur hybrid dan multi-cloud, ekosistem API menjadi semakin terfragmentasi di lingkungan cloud, gateway, dan waktu proses. Laporan Gartner Magic Quadrant for API Management 2025 mencatat bahwa organisasi sekarang memerlukan platform yang mampu mengatur API di seluruh penerapan terdistribusi dan heterogen—bukan hanya gerbang tersentralisasi—untuk menjaga keamanan dan kontrol kebijakan yang konsisten.
API Connect V12 mengatasi kebutuhan ini dengan bidang kontrol konvergen yang menyatukan tata kelola siklus hidup dan menyederhanakan administrasi di seluruh lingkungan hybrid, termasuk federasi dengan waktu proses pihak ketiga seperti AWS dan Azure. Rilis ini juga memperkenalkan portal pengembang modern untuk menemukan, mengonsumsi, dan mensosialisasikan API, menciptakan pengalaman yang koheren di seluruh pembuatan, manajemen, keamanan, dan konsumsi.
Integrasi yang ditingkatkan antara API Connect, DataPower Gateway, dan DataPower Nano Gateway baru memastikan kebijakan, analitik, dan visibilitas yang konsisten di seluruh model penerapan. Ke depannya, IBM® akan memperluas federasi, konvergensi, dan governance berbasis AI untuk mendukung aplikasi yang semakin terdistribusi.
API dengan cepat menjadi dasar sistem AI agen dengan agen cerdas yang menemukan, mengatur, dan mengatur kemampuan digital secara mandiri. Perusahaan sekarang dapat membangun ekosistem API yang dapat dikelola sendiri dan siap AI; didukung oleh DataPower Nano Gateway untuk kontrol tertanam, API Studio untuk otomatisasi berbasis AI, dan API Connect V12 untuk tata kelola terpadu.
Dengan munculnya AI Management sebagai disiplin untuk mengatur model, alur kerja, dan interaksi; API Connect memberikan arsitektur untuk membawa kepercayaan, visibilitas, dan kontrol ke perbatasan yang berkembang ini.
Dengan DataPower Nano Gateway, API Studio, dan API Connect V12 sekarang tersedia secara umum, IBM® memajukan API Connect sebagai hub untuk inovasi API di era AI.
Rilis ini menghadirkan kelincahan, keamanan, dan kecerdasan mulai dari edge hingga level enterprise; memberdayakan pengembang dan organisasi untuk berinovasi dengan percaya diri di dunia yang berkembang pesat dan berbasis AI.
