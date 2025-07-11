Bangun alur ETL untuk data tidak terstruktur dengan IBM watsonx.data integration

Pada tanggal 11 Juni 2025, IBM meluncurkan ketersediaan pendekatan barunya untuk integrasi data: watsonx.data integration. Solusi ini menawarkan bidang kontrol tunggal untuk membuat batch, streaming real-time, dan pipeline replikasi data, yang didukung oleh observabilitas bawaan.

Dalam solusi yang sama, tim dapat membangun pipeline data tidak terstruktur yang dapat digunakan kembali bersama data yang terstruktur, membuka tambang emas data yang sebelumnya tidak dapat diakses untuk mendukung contoh penggunaan baru dan memenuhi tuntutan lingkungan data modern yang berkembang. Dengan kemampuan integrasi data tak terstruktur (UDI) dari watsonx.data integration, pengguna dapat secara intuitif membangun pipeline yang menyerap, mengubah, dan memproses volume besar data tidak terstruktur—termasuk dokumen, PDF, PPT, dan banyak lagi—hanya dalam hitungan menit.

Produk ini menggabungkan terobosan sumber terbuka dan inovasi langsung dari IBM Research. Beberapa fitur produk terbaik di kelasnya meliputi:

Penyerapan yang lancar terhadap beragam tipe data tidak terstruktur dari berbagai sumber bisnis menggunakan konektor yang sudah ada sebelumnya

terhadap beragam tipe data tidak terstruktur dari berbagai sumber bisnis menggunakan konektor yang sudah ada sebelumnya Transformasi seret dan lepas dengan operator bawaan yang didukung IBM Research untuk membersihkan, menormalkan, dan menyiapkan konten tidak terstruktur untuk AI

dengan operator bawaan yang didukung IBM Research untuk membersihkan, menormalkan, dan menyiapkan konten tidak terstruktur untuk AI Populasi penyimpanan vektor otomatis, memungkinkan penyematan untuk disimpan dalam basis data vektor yang didukung untuk generasi dengan dukungan pengambilan data (RAG) dan kasus penggunaan AI lainnya

Dirancang untuk menangani data perusahaan yang secara tradisional kurang dimanfaatkan, watsonx.data integration menandai langkah maju yang besar dalam mengoptimalkan data tidak terstruktur untuk AI dan analitik.