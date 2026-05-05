Pengumuman IBM di Think 2026 untuk memajukan era agentik

Era agentik tidak akan datang—ini ada di sini. Di Think 2026 di Boston, IBM membuatnya resmi dengan gelombang produk, kemampuan, dan kemitraan baru di seluruh portofolionya.
Think 2026, 4-7 Mei di Boston, MA, adalah tempat organisasi yang berani membuat lompatan agen—mendesain ulang bisnis mereka dengan AI sebagai inti untuk buka ROI. Acara tahun ini menyatukan para pemimpin visioner, praktisi, dan perintis global untuk memetakan jalan menuju perusahaan yang lebih cerdas dan mengutamakan AI.
Selama empat hari keynote, sesi, dan pratinjau inovasi, IBM meluncurkan serangkaian pengumuman yang mencakup AI agentic, cloud hybrid, otomatisasi, dan seterusnya. Berikut ini semua yang diumumkan IBM di Think 2026.
IBM Bob (Pro, Pro+, Ultra, dan Enterprise SaaS Plans)—IBM Bob adalah sistem pengembangan perangkat lunak yang didukung AI dan dirancang untuk mengubah cara perusahaan membangun, memodernisasi, dan mengelola aplikasi. Berbeda dengan asisten pengodean tradisional, Bob bertindak sebagai pendamping pengembangan ujung ke ujung; mendukung segala hal mulai dari desain sistem dan pembuatan kode hingga pengujian, keamanan, dan penerapan dalam satu lingkungan terintegrasi. Dibangun dengan AI agen dan kesadaran multi-model, Bob memahami basis kode, alur kerja, dan standar perusahaan Anda untuk mengotomatiskan tugas kompleks, meningkatkan produktivitas, dan menghadirkan perangkat lunak yang aman dan siap produksi lebih cepat di seluruh sistem modern dan lama.
IBM Concert adalah platform operasi agen yang menghubungkan sinyal dari alat-alat yang sudah ada ke dalam konteks bersama di seluruh sistem dan tindakan terkoordinasi di seluruh lingkungan hybrid Anda. Solusi ini memanfaatkan kekuatan Concert, Instana, Turbonomic, SevOne dan Cloud Pak untuk AIOps dengan menyatukan insight mereka, menghubungkan hal-hal yang penting dan memungkinkan tim dan agen AI untuk menyelidiki, memutuskan, dan bertindak sebagai satu kesatuan—membantu Anda mengantisipasi masalah, menyelesaikan insiden dengan lebih cepat, serta mengoptimalkan kinerja, biaya, dan ketahanan secara terus-menerus.
IBM Sovereign Core memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan penyedia layanan untuk menerapkan dan mengoperasikan lingkungan berdaulat siap AI dengan kontrol pelanggan penuh atas data, operasi, dan tata kelola. Solusi ini menghadirkan tumpukan perangkat lunak kedaulatan yang kohesif dan siap digunakan—yang menggabungkan pesawat kontrol AI yang dioperasikan oleh pelanggan, bukti kepatuhan berkelanjutan, serta alur kerja berbasis agen yang terkelola di seluruh lingkungan hybrid apa pun. IBM Sovereign Core dilengkapi dengan katalog yang dapat disesuaikan, yang dapat dikelola oleh organisasi untuk pengguna mereka sendiri, dengan aplikasi mereka sendiri, atau diisi dengan perangkat lunak dan layanan IBM, pihak ketiga, atau sumber terbuka yang telah diverifikasi sebelumnya dari ekosistem mitra yang mencakup: AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB, dan Palo Alto Networks.
Kini menjadi bagian dari IBM, Confluent adalah Platform Streaming Data terkemuka di dunia, mendukung data real-time untuk lebih dari 40% dari Fortune 500. Bersama-sama, IBM dan Confluent menyediakan fondasi data hybrid terbuka yang mengubah peristiwa bisnis langsung menjadi data yang terkelola dan siap untuk AI bagi aplikasi, analitik, dan agen AI di seluruh perusahaan. Confluent menawarkan platform lengkap untuk melakukan streaming, menghubungkan, memproses, dan mengatur data secara real time, dibangun di atas standar terbuka termasuk Kafka, Flink dan Iceberg. Platform Confluent terintegrasi secara native dengan portofolio IBM termasuk integrasi hybrid watsonx, IBM Z dan IBM webmethods. Sebagai contoh, IBM watsonx.data dan Confluent Tableflow bekerja sama untuk membuat aliran data real-time segera tersedia sebagai format tabel terbuka untuk analisis dan intelijen bisnis.
Adopsi AI semakin cepat—tetapi sebagian besar perusahaan masih harus mengelola lingkungan agen, alat, dan sistem yang terfragmentasi. IBM watsonx Orchestrate menyediakan peawat kontrol agen terpadu untuk menata kompleksitas itu—memberikan visibilitas, kontrol, dan pengoptimalan terpusat kepada klien di seluruh ekosistem AI mereka sehingga mereka dapat beralih dari pilot terisolasi ke AI skala produksi dengan aman, efisien, dan dengan dampak bisnis yang terukur.
Edisi AI untuk Perangkat Lunak Inti menyatukan portofolio asisten AI, agen, dan toolkit agen yang dibuat khusus IBM di seluruh DB2, Cognos Analytics, CP4BA, Content Cortex, ACE, CP4I, ELM, MQ, B2Bi SaaS dan OMS. Terintegrasi langsung ke sistem perusahaan dan alur kerja, kemampuan ini memungkinkan pengguna berinteraksi dalam bahasa alami, menampilkan konteks yang relevan, mendiagnosis masalah, mengoptimalkan kinerja, mengotomatiskan tindakan dan mengambil tindakan terbaik berikutnya dengan kontrol kelas enterprise, transparansi, dan pengawasan manusia. Mereka membantu perusahaan pindah dari pekerjaan yang terfragmentasi dan bergantung pada pakar ke eksekusi AI-native—menanamkan AI khusus domain yang diatur di seluruh IBM Core Software untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan time to value.
Vault Enterprise 2.0 memperkenalkan pembaruan untuk memodernisasi keamanan berbasis identitas, membantu organisasi mengamankan, meningkatkan skala, dan menyederhanakan manajemen rahasia di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud. Fokusnya adalah menghilangkan kredensial berumur panjang melalui federasi identitas beban kerja, meningkatkan otomatisasi siklus hidup kredensial dan memungkinkan enkripsi berkinerja tinggi untuk beban kerja skala besar dan yang sedang berkembang. Rilis ini juga meningkatkan integrasi, kemudahan penggunaan, dan proses onboarding sekaligus mengadopsi model versi dan dukungan baru, sehingga memudahkan tim platform dan keamanan untuk mengoperasionalkan Vault dalam skala perusahaan.
IBM zSecure Secrets Manager memperkenalkan manajemen siklus hidup sertifikat otomatis yang berbasis kebijakan untuk lingkungan IBM z/OS. Dengan mengintegrasikan dengan otoritas sertifikat perusahaan, seperti IBM Vault Self-Managed for Z dan LinuxONE, IBM zSecure Secrets Manager memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan pembaruan sertifikat di z/OS.
IBM Cyber Fraud memperkenalkan platform investigasi penipuan dengan bantuan AI yang mengotomatiskan pengumpulan data, mengatur alur kerja investigasi, dan memungkinkan analisis berbasis bahasa alami di seluruh sistem penipuan, pembayaran, dan keamanan. Dengan menyatukan data yang terfragmentasi ke dalam satu ruang kerja investigasi, hal ini membantu tim mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan konsistensi, dan mengurangi upaya manual. Dengan investigasi yang lebih cepat hingga 90%, organisasi dapat menyelesaikan penipuan dengan lebih efisien, menurunkan biaya operasional dan membatasi kerugian finansial.
HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph kini tersedia di Pratinjau Publik. Infragraph membantu organisasi mengatasi silo data mereka yang kompleks dengan memberikan tampilan terintegrasi dari lingkungan hybrid mereka melalui grafik pengetahuan terpusat yang digerakkan oleh peristiwa. Hal ini memberikan insight infrastruktur yang dapat digunakan untuk membantu menyederhanakan operasi dan mengotomatiskan remediasi.
Konteks real-time pada watsonx.data menyediakan agen AI dengan data yang dapat diakses secara terus menerus seiring dengan perubahannya, disampaikan dengan makna bisnis, semantik, dan kebijakan yang diperlukan agar agen dapat memahami apa yang diwakili oleh data tersebut. Bersama dengan Mesin Konteks Real-Time Confluent, sistem ini menggabungkan data streaming dan data perusahaan dengan pengayaan dan tata kelola semantik, sehingga agen dapat mengambil insight yang lengkap dan akurat serta membuat keputusan yang berdasarkan informasi dan dapat diandalkan.
Integrasi Data Agen/Agentic Data Integration (pratinjau dalam integrasi IBM watsonx.data) membantu mempercepat pengiriman data bagi pengguna bisnis sekaligus membebaskan tim teknik untuk fokus pada inovasi bernilai lebih tinggi. Pengguna bisnis dapat meminta data dalam bahasa alami, dan agen AI menerjemahkan permintaan tersebut ke dalam pipeline siap produksi yang mengirimkan data dengan cepat, dengan tata kelola dan kontrol human-in-the-loop (melibatkan manusia) bawaan. Dengan beralih dari pendekatan manual dan terfragmentasi, tim data dapat berkembang dengan lebih efektif untuk memenuhi permintaan AI dan analitik yang terus meningkat.
IBM DataPower Interact Gateway adalah gateway tata kelola mediasi AI yang mengatur, mengamankan, dan mengamati semua interaksi antara agen, model, dan alat dengan API dan data perusahaan. Tidak seperti API Gateway tradisional yang dipasang kembali untuk lalu lintas AI, kami menghadirkan API Gateway terpadu sadar konteks yang menegakkan keamanan, tata kelola, dan pengamatan langsung di lapisan interaksi AI, memungkinkan perusahaan mengelola dan menskalakan AI dengan aman tanpa membangun kembali arsitektur mereka.
IBM Z Database Assistant menghadirkan kecerdasan langsung ke dalam operasi Db2 dan IMS, menilai kesehatan database secara terus-menerus, menampilkan insight, dan memandu tindakan untuk mengurangi upaya manual. Dengan beralih dari pemecahan masalah reaktif ke manajemen basis data proaktif, hal ini memastikan data tetap tersedia dan dioptimalkan secara berkelanjutan—memungkinkan perusahaan untuk membuka nilai penuh data IBM Z tepercaya untuk AI dalam skala besar.
Content Cortex adalah sistem layanan konten cerdas generasi berikutnya yang memberdayakan perusahaan untuk mempersiapkan, mengatur, dan mengaktifkan konten mereka untuk otomatisasi agen. Platform ini dibangun untuk memberikan kinerja konsumsi, kompresi, dan pengambilan terbaik untuk konten statis seperti laporan triwulanan dan dokumen pajak. Tim yang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mencari, membaca, memvalidasi, dan menyelaraskan konten di berbagai sistem akan dapat bekerja dengan cara yang secara fundamental mengubah seberapa cepat dan percaya diri karyawan dapat beroperasi.
Memperkenalkan IBM SQL Data Insights Pro di Think 2026—lapisan intelijen untuk Db2 for z/OS yang mengubah kueri SQL mentah menjadi insight real-time dan siap pakai tanpa perpindahan data apa pun. Dengan menggabungkan deteksi pola semantik otomatis dengan penjelasan bahasa alami, sistem ini mengungkap tren tersembunyi, menandai anomali, dan mengoptimalkan kinerja di tempat—memberdayakan tim untuk beralih dari data ke tindakan dengan cepat, presisi, dan percaya diri.
Docling for IBM watsonx adalah document intelligence platform yang membantu tim mengubah dokumen menjadi format data yang terstruktur dan siap untuk AI seperti Markdown, JSON, dan HTML. Platform ini menyederhanakan cara dokumen dipersiapkan untuk pencarian, RAG, dan alur kerja berbasis agen, sambil tetap menjaga struktur dan konteks yang penting untuk pengambilan dan interpretasi informasi berkualitas tinggi oleh AI.
OpenRAG di watsonx.data adalah kerangka kerja RAG terbuka dan berbasis agen yang menghubungkan AI dengan pengetahuan perusahaan yang terfragmentasi, memungkinkan agen untuk mencari, bernalar, dan memvalidasi—sehingga tim dapat membangun alur kerja AI yang lebih andal dengan lebih cepat dan dengan upaya yang lebih sedikit. Sistem ini menggabungkan Docling untuk pemrosesan dokumen, OpenSearch untuk pencarian dan pengambilan hybrid, serta Langflow untuk orkestrasi agen ke dalam tumpukan yang dapat disusun dan siap digunakan langsung (out-of-the-box), mengurangi pekerjaan pembangunan di seluruh penyerapan, pencarian, pengambilan, dan orkestrasi.
Perusahaan-perusahaan kini beralih dari antarmuka data yang dikendalikan manusia (API, dasbor) ke agen AI yang mampu melakukan penalaran, mengoordinasikan alur kerja, dan mengambil tindakan. Dengan watsonx.data 2.3.2, IBM memperkenalkan server MCP terkelola yang mengekspos kemampuan platform data sebagai alat standar yang dapat ditemukan, memungkinkan agen berinteraksi dengan data secara aman dan dinamis. IBM watsonx.data kini diposisikan sebagai platform siap agen sembari memastikan semua tindakan tetap diatur di bawah kontrol keamanan tingkat perusahaan dan kepatuhan.
IBM meluncurkan pratinjau teknis tertutup untuk pemrosesan kueri yang dipercepat GPU untuk watsonx.data Presto C++, yang dibuat dengan kolaborasi dan didukung oleh GPU NVIDIA. Dengan mengalihkan beban kerja analitik dari CPU ke GPU, solusi ini memberikan insight yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah tanpa perubahan pada SQL atau pipeline data yang ada. Organisasi yang ingin menskalakan AI dan analitik secara lebih efisien diundang untuk bergabung dalam pratinjau ini dan membantu menentukan langkah selanjutnya.
