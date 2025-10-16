Sekitar 80% data perusahaan tidak terstruktur—berada dalam PDF, email, platform kolaborasi, dan repositori dokumen. Namun kurang dari 1% dari data ini berada dalam format yang cocok untuk langsung digunakan oleh AI. Kesenjangan ini merupakan peluang besar sekaligus tantangan penting bagi organisasi​​​​ yang meningkatkan skala inisiatif AI.​​​​​​

​​​​Pendekatan tradisional pada persiapan data tidak terstruktur menahan perusahaan. Saluran manual membutuhkan waktu 6-12 bulan untuk membangunnya dan tetap saja rapuh, mengalami kerusakan setiap kali diterapkan format dokumen baru atau perubahan pada sistem sumber. Tim teknik menghabiskan waktu berharga untuk pembangunan dan pemeliharaan sistem daripada inovasi AI. Tanpa struktur dan konsistensi yang tepat, model AI memberikan hasil yang tidak dapat diandalkan, merusak kepercayaan, dan menunda time to value.​​​

​​​​IBM watsonx.data menjawab tantangan ini sebagai satu-satunya data lakehouse hybrid dan terbuka di industri yang dibangun untuk AI dan analitik. Data lakehouse ini menyederhanakan akses, persiapan, dan tata kelola di data terstruktur maupun tidak terstruktur, membantu organisasi membangun fondasi data tepercaya untuk AI generatif dalam skala besar.​​​​​