IBM® dan knowis AG memperluas kemitraan OEM strategis untuk mempercepat arsitektur dan pengiriman berbasis AI

IBM® dan knowis AG telah memperluas kemitraan mereka untuk membantu perusahaan mengelola kompleksitas sistem yang berkembang melalui arsitektur, desain, dan otomatisasi proaktif.

“Kami sangat antusias karena kemitraan kami yang telah lama terjalin dan tepercaya dengan IBM® kini mencapai tonggak baru dengan masuknya produk kami ke dalam portofolio IBM DevOps,“ ujar Dr. Gerald Gassner, CEO sekaligus co-founder knowis AG. “Dalam dunia yang semakin kompleksitas sistem, kemitraan ini memungkinkan tim pengiriman perangkat lunak untuk pindah dari pemadam kebakaran reaktif ke desain dan otomatisasi proaktif. Menanamkan DevOps Solution Workbench ke dalam portofolio IBM® DevOps membawa arsitektur dan implementasi lebih dekat bersama dalam alur kerja yang efisien.

“Misi IBM® adalah membantu perusahaan memberikan inovasi dalam skala besar, aman dan efisien,” kata James Hunter, Direktur Program di IBM® DevOps. “Menanamkan DevOps Solution Workbench memberdayakan pelanggan kami untuk menghubungkan arsitektur dan desain kreatif dengan pengiriman standar memastikan ide-ide diubah menjadi kode berkualitas tinggi dengan kecepatan dan konsistensi.”