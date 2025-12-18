Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® dan knowis AG memperluas kemitraan OEM strategis untuk mempercepat arsitektur dan pengiriman berbasis AI

Kolaborasi ini memberdayakan perusahaan global untuk mempercepat pengiriman perangkat lunak dengan menyatukan arsitektur, desain, dan implementasi dalam alur kerja berbasis AI.

diterbitkan 18 Desember 2025
Ilustrasi digital dari kubus warna-warni ditumpuk di atas satu sama lain

IBM® dan knowis AG hari ini mengumumkan kemitraan OEM yang diperluas yang mengintegrasikan DevOps Solution Workbench knowis ke dalam portofolio DevOps IBM. IBM® DevOps Solution Workbench menyatukan arsitektur perangkat lunak, desain perangkat lunak, dan pengodean dalam satu alat yang diberdayakan AI.

Arsitektur untuk pengembangan berbasis AI

Seiring meningkatnya pemanfaatan AI dalam pengembangan, pengelolaan konteks bagi asisten dan agen AI menjadi keunggulan strategis untuk mengarahkan otomatisasi sesuai tujuan yang diharapkan. Konteks ini terstruktur dalam arsitektur perangkat lunak dan desain perangkat lunak, menyediakan semua informasi yang diperlukan secara terstruktur dan terintegrasi.

Dengan IBM® DevOps Solution Workbench, arsitektur dan desain perangkat lunak dapat didefinisikan dalam kolaborasi waktu nyata antara pakar dan ditetapkan sebagai sumber kebenaran tunggal untuk organisasi pengembangan lengkap dan disediakan untuk asisten AI dan agen, seperti asisten pengodean AI.  

Terintegrasi dalam rantai alat bantu DevOps

IBM® DevOps Solution Workbench terintegrasi sempurna dengan solusi pengembangan yang ada. Proyek berbasis GitLab dapat ditingkatkan melalui arsitektur dan desain perangkat lunak, sementara asisten pengodean berbasis AI seperti IBM® Bob memanfaatkan spesifikasi arsitektur dan desain sebagai dasar untuk menghasilkan kode secara terstruktur.

IBM® DevOps Solution Workbench mengintegrasikan dan meningkatkan portofolio IBM® DevOps termasuk IBM® DevOps Loop, IBM® DevOps Plan, IBM® DevOps menerapkan, IBM® DevOps Test, dan IBM® DevOps Velocity.

Menyelaraskan pengembangan perangkat lunak pada arsitektur dan desain perangkat lunak

Menyelaraskan tim pengembangan serta asisten AI dan agen AI membuat tim pengembangan siap untuk pengembangan AI yang ditingkatkan dan dilengkapi dengan manfaat berikut:

  • Waktu yang lebih cepat untuk memasarkan dengan mengurangi utang desain yang berubah menjadi utang teknis dan pengerjaan ulang yang mahal sejak awal.
  • Arsitektur dan desain yang lebih ringkas mempermudah transisi kolaboratif dari kemampuan bisnis menuju desain sistem dan implementasi yang terstruktur.
  • Dukungan pengodean yang peka terhadap desain untuk secara otomatis mengubah desain perangkat lunak menjadi kode implementasi.

Memungkinkan tim pengiriman perangkat lunak untuk beralih dari reaktif ke proaktif

IBM® dan knowis AG telah memperluas kemitraan mereka untuk membantu perusahaan mengelola kompleksitas sistem yang berkembang melalui arsitektur, desain, dan otomatisasi proaktif.

“Kami sangat antusias karena kemitraan kami yang telah lama terjalin dan tepercaya dengan IBM® kini mencapai tonggak baru dengan masuknya produk kami ke dalam portofolio IBM DevOps,“ ujar Dr. Gerald Gassner, CEO sekaligus co-founder knowis AG. “Dalam dunia yang semakin kompleksitas sistem, kemitraan ini memungkinkan tim pengiriman perangkat lunak untuk pindah dari pemadam kebakaran reaktif ke desain dan otomatisasi proaktif. Menanamkan DevOps Solution Workbench ke dalam portofolio IBM® DevOps membawa arsitektur dan implementasi lebih dekat bersama dalam alur kerja yang efisien.

“Misi IBM® adalah membantu perusahaan memberikan inovasi dalam skala besar, aman dan efisien,” kata James Hunter, Direktur Program di IBM® DevOps. “Menanamkan DevOps Solution Workbench memberdayakan pelanggan kami untuk menghubungkan arsitektur dan desain kreatif dengan pengiriman standar memastikan ide-ide diubah menjadi kode berkualitas tinggi dengan kecepatan dan konsistensi.”

Dari visi hingga implementasi

Bersama-sama, IBM® DevOps dan knowis AG membantu klien beralih dari visi ke implementasi – menjembatani strategi bisnis, arsitektur, dan rekayasa dalam alur kerja yang berkelanjutan dan didukung AI.

Untuk informasi lebih lanjut tentang IBM® DevOps Solution Workbench, lihat di bawah.

IBM® DevOps Solution Workbench - Situs Produk
IBM® DevOps Solution Workbench - Rilis 5.1

James Hunter, Program Director, DevOps, IBM

James Hunter

Tentang knowis AG

knowis AG adalah perusahaan teknologi perangkat lunak yang berbasis di Regensburg, Jerman. Produk andalannya, Cloud Solution Workbench, merupakan solusi arsitektur dan desain perangkat lunak yang membantu tim membangun dan memodernisasi sistem kompleks menggunakan pemodelan berbasis AI dan dukungan pengodean yang peka terhadap desain. Awalnya berdiri sebagai perusahaan fintech dan penyedia solusi di industri jasa keuangan yang kompleks dan sangat teregulasi, knowis telah berkembang selama 20 tahun menjadi mitra teknologi lintas industri bagi tim pengembangan perangkat lunak di seluruh Eropa.