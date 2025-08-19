19 Agustus 2025
Apa yang Baru: Sebagai bagian dari kemitraan baru dengan IBM, Arivonix telah mengembangkan integrasi mendalam dengan IBM watsonx.ai, yang memungkinkan perusahaan untuk menanamkan model dasar Granite langsung ke saluran data langsung mereka.
Integrasi ini memungkinkan organisasi untuk membangun alur kerja AI generatif tingkat produksi dengan tata kelola penuh, kontrol operasional, dan pengiriman real-time di seluruh sistem bisnis. Hal ini menandai langkah strategis dalam membuat LLM secara default dapat diakses di dalam infrastruktur perusahaan tanpa mengorbankan kepatuhan, transparansi, atau kecepatan.
Integrasi ini mengubah IBM watsonx.ai menjadi komponen yang aman dan dapat dikonfigurasi di dalam saluran data perusahaan. Proses berjalan sepenuhnya dalam struktur data pengguna dengan transparansi dan modularitas penuh.
Contoh penggunaan perusahaan umum yang didukung oleh integrasi ini melibatkan pengayaan dokumen atau entitas cerdas. Sebagai contoh:
Arsitektur ini mendukung aplikasi horizontal di seluruh riset pasar, pengadaan, kepatuhan, orientasi pelanggan, dan manajemen pengetahuan tanpa memerlukan pengembangan khusus untuk setiap alur kerja.
