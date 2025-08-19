Contoh penggunaan perusahaan umum yang didukung oleh integrasi ini melibatkan pengayaan dokumen atau entitas cerdas. Sebagai contoh:

Seorang analis bisnis mengunggah spreadsheet berisi nama vendor.

Arivonix mengambil cuplikan berita terkait, ringkasan keuangan, atau data firmografi.

IBM watsonx.ai menghasilkan ringkasan ringkas dan bersumber untuk setiap vendor yang menandai perkembangan terbaru atau risiko kepatuhan.

Hasil dimasukkan kembali ke spreadsheet dengan kutipan dan pelacakan versi agar dapat diaudit.

Arsitektur ini mendukung aplikasi horizontal di seluruh riset pasar, pengadaan, kepatuhan, orientasi pelanggan, dan manajemen pengetahuan tanpa memerlukan pengembangan khusus untuk setiap alur kerja.

