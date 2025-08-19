IBM dan Arivonix bermitra untuk memanggil watsonx.ai ke saluran data perusahaan real-time

19 Agustus 2025

Penulis

Karthik Subramanian

VP, Strategy

Apa yang Baru: Sebagai bagian dari kemitraan baru dengan IBM, Arivonix telah mengembangkan integrasi mendalam dengan IBM watsonx.ai, yang memungkinkan perusahaan untuk menanamkan model dasar Granite langsung ke saluran data langsung mereka. 

Integrasi ini memungkinkan organisasi untuk membangun alur kerja AI generatif tingkat produksi dengan tata kelola penuh, kontrol operasional, dan pengiriman real-time di seluruh sistem bisnis. Hal ini menandai langkah strategis dalam membuat LLM secara default dapat diakses di dalam infrastruktur perusahaan tanpa mengorbankan kepatuhan, transparansi, atau kecepatan.

5 manfaat utama dari integrasi ini

  1. Memperkaya AI real-time dalam alur kerja bisnis: Melalui integrasi ini, model Granite IBM dapat dipanggil sebagai langkah dalam saluran Arivonix langsung yang mendukung contoh penggunaan seperti peringkasan dokumen, klasifikasi kontekstual, pengayaan metadata, dan perutean cerdas dalam hitungan detik.
  2. Model yang transparan, patuh, dan dapat diaudit: Setiap pemanggilan model dicatat dengan metadata lengkap, termasuk prompt, input, output, dan stempel waktu yang memastikan keterlacakan dan tata kelola dari eksperimen hingga penerapan.
  3. Penulisan prompt kode-rendah yang dapat dikonfigurasi: Tim perusahaan dapat membuat prompt dinamis yang disesuaikan dengan alur kerja mereka menggunakan antarmuka kode-rendah Arivonix yang menghilangkan kebutuhan akan dukungan rekayasa terus-menerus dan memungkinkan eksperimen cepat dalam skala besar.
  4. Akses model dasar plug-and-play: IBM watsonx.ai tersedia sebagai studio siap pakai dan telah terintegrasi sebelumnya, dengan penanganan kredensial kelas perusahaan dan pemilihan model fleksibel yang dibangun ke dalam lapisan orkestrasi AI dari Arivonix.
  5. Kontrol menyeluruh dari penyerapan data hingga output: Karena Arivonix terhubung ke sumber data mentah (API, file, basis data, dan format terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur) dan memasukkan hasil ke dalam sistem operasional (spreadsheet, analitik dasbor, API, dan pasar digital), seluruh lingkaran pengayaan AI mulai dari persiapan data hingga output LLM ditangani dalam satu jalur yang diatur.

Cara kerjanya: Integrasi lancar antara IBM watsonx.ai dan Arivonix

Integrasi ini mengubah IBM watsonx.ai menjadi komponen yang aman dan dapat dikonfigurasi di dalam saluran data perusahaan. Proses berjalan sepenuhnya dalam struktur data pengguna dengan transparansi dan modularitas penuh.

  1. Pemilihan Model: IBM watsonx.ai muncul sebagai rangkaian model dasar yang sudah terintegrasi dalam antarmuka Arivonix. Pengguna dapat memilih dari berbagai model, seperti Granite, untuk mendukung contoh penggunaan seperti peringkasan, pengayaan, klasifikasi, dan pembuatan konten.
  2. Penyiapan Kredensial: Pengguna terhubung ke ruang kerja watsonx.ai mereka dengan memasukkan kredensial API yang aman dan URL titik akhir. Kontrol akses dan enkripsi berbasis peran digunakan untuk melindungi koneksi dalam lingkungan perusahaan.
  3. Penulisan Prompt: Prompt dibuat melalui pembuat kode rendah dan dilampirkan ke langkah-langkah tertentu dalam saluran Arivonix. Mereka mendukung berbagai tugas termasuk pembuatan teks, peringkasan dokumen, pengayaan metadata, dan Q&A yang mempertimbangkan konteks.
  4. Eksekusi Saluran: Pada waktu proses, platform Arivonix secara otomatis memicu model watsonx.ai yang telah dikonfigurasi. Model menerima input terstruktur yang kaya konteks dan memberikan hasil yang diproses secara real-time. Output ini dialihkan ke spreadsheet, dasbor, atau basis data sesuai kebutuhan.
  5. Tata Kelola & Dapat Diaudit: Semua interaksi model dicatat dengan versi prompt, input, output, dan metadata eksekusi. Ini memberikan keterlacakan penuh, memungkinkan analitik penggunaan, pemantauan, dan pelaporan kepatuhan di seluruh alur kerja AI.

Sorotan contoh penggunaan: Pengayaan dokumen cerdas atau entitas

Contoh penggunaan perusahaan umum yang didukung oleh integrasi ini melibatkan pengayaan dokumen atau entitas cerdas. Sebagai contoh:

  • Seorang analis bisnis mengunggah spreadsheet berisi nama vendor.
  • Arivonix mengambil cuplikan berita terkait, ringkasan keuangan, atau data firmografi.
  • IBM watsonx.ai menghasilkan ringkasan ringkas dan bersumber untuk setiap vendor yang menandai perkembangan terbaru atau risiko kepatuhan.
  • Hasil dimasukkan kembali ke spreadsheet dengan kutipan dan pelacakan versi agar dapat diaudit.

Arsitektur ini mendukung aplikasi horizontal di seluruh riset pasar, pengadaan, kepatuhan, orientasi pelanggan, dan manajemen pengetahuan tanpa memerlukan pengembangan khusus untuk setiap alur kerja.

