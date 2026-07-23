IBM® dan AMD memajukan AI berdaulat dengan pola emas yang divalidasi untuk komputasi yang dipercepat

IBM® Sovereign Core dan AMD accelerated computing membantu menerapkan AI berdaulat yang lebih praktis. Untuk mendukung organisasi yang membawa AI ke lingkungan produksi dengan perlindungan yang memadai, IBM® dan AMD terus memperkuat kolaborasi melalui pola emas yang divalidasi yang menggabungkan IBM® Sovereign Core dengan AMD Accelerated Computing.

Pola yang divalidasi ini memberikan jalur yang lebih jelas dan dapat diulang kepada klien maupun mitra untuk menerapkan lingkungan berdaulat yang siap untuk AI. Daripada merancang keseluruhan arsitektur dari awal, organisasi dapat memulai dengan panduan yang telah tervalidasi untuk menyelaraskan infrastruktur, perangkat lunak, tata kelola, dan eksekusi beban kerja.

Pattern ini sangat relevan bagi industri yang diatur secara ketat dan menggunakan data sensitif untuk AI, instansi pemerintah yang memodernisasi layanan publik, penyedia layanan terkelola yang mengembangkan layanan cloud dan AI yang berdaulat, serta enterprise yang memerlukan fleksibilitas penerapan di lingkungan lokals, cloud, dan edge.