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IBM® dan AMD memajukan AI berdaulat dengan pola emas yang divalidasi untuk komputasi yang dipercepat

Melanjutkan kemitraan yang telah terjalin, IBM® dan AMD dengan bangga menghadirkan pola penerapan yang divalidasi pada infrastruktur AMD dan perangkat lunak IBM® Sovereign Core untuk membantu organisasi memindahkan beban kerja AI ke lingkungan produksi dengan kontrol, konsistensi, kesiapan kepatuhan, dan kedaulatan operasional yang lebih baik.

diterbitkan 23 Juli 2026

IBM® Sovereign Core dan AMD accelerated computing membantu menerapkan AI berdaulat yang lebih praktis.  Untuk mendukung organisasi yang membawa AI ke lingkungan produksi dengan perlindungan yang memadai, IBM® dan AMD terus memperkuat kolaborasi melalui pola emas yang divalidasi yang menggabungkan IBM® Sovereign Core dengan AMD Accelerated Computing.

Pola yang divalidasi ini memberikan jalur yang lebih jelas dan dapat diulang kepada klien maupun mitra untuk menerapkan lingkungan berdaulat yang siap untuk AI. Daripada merancang keseluruhan arsitektur dari awal, organisasi dapat memulai dengan panduan yang telah tervalidasi untuk menyelaraskan infrastruktur, perangkat lunak, tata kelola, dan eksekusi beban kerja.

Pattern ini sangat relevan bagi industri yang diatur secara ketat dan menggunakan data sensitif untuk AI, instansi pemerintah yang memodernisasi layanan publik, penyedia layanan terkelola yang mengembangkan layanan cloud dan AI yang berdaulat, serta enterprise yang memerlukan fleksibilitas penerapan di lingkungan lokals, cloud, dan edge.

Membangun fondasi kedaulatan AI

Seiring AI mulai digunakan di lingkungan produksi, kedaulatan digital semakin ditentukan oleh bagaimana keseluruhan lingkungan teknologi dirancang dan dioperasikan. Residensi data tetap menjadi faktor penting, tetapi organisasi juga perlu mempertimbangkan siapa yang mengendalikan platform, bagaimana AI beban kerja dikelola, serta apakah persyaratan operasional dan kepatuhan dapat dibuktikan secara berkelanjutan.

Membangun lingkungan seperti ini memerlukan komputasi, perangkat lunak platform, dan kemampuan tata kelola yang bekerja secara terpadu dan konsisten. IBM® Sovereign Core menyediakan fondasi perangkat lunak untuk mendukung kontrol operasional berdaulat, sementara AMD accelerated computing menghadirkan kinerja yang dibutuhkan untuk menangani AI beban kerja yang menuntut kinerja tinggi.

Bersama-sama, IBM® dan AMD membantu klien mengatasi dua tantangan umum yang terkait dengan memindahkan AI berdaulat ke dalam produksi.

Dari arsitektur yang kompleks hingga penerapan berulang

Pola emas yang divalidasi IBM® dan AMD menyatukan:

  • IBM Sovereign Core
  • Komputasi yang dipercepat GPU AMD Instinct
  • Tumpukan perangkat lunak AMD AI yang terbuka dan siap perusahaan dari AMD
  • Panduan penerapan AI yang siap berdaulat
  • Contoh konfigurasi AI menggunakan Layanan Inferensi AI IBM® Sovereign Core

Konfigurasi teruji ini dirancang untuk membantu klien menerapkan lingkungan berdaulat siap untuk AI dengan konsistensi yang lebih besar dan gesekan operasional yang lebih sedikit.

Alih-alih memulai dari arsitektur yang benar-benar baru, organisasi dan penyedia layanan dapat memanfaatkan pola tersebut untuk menyelaraskan infrastruktur, perangkat lunak, tata kelola, dan operasional sejak awal. Pendekatan ini membantu mempercepat penerapan, mengurangi kompleksitas konfigurasi, serta mendukung implementasi yang lebih konsisten di berbagai lingkungan.

Pola ini juga mempertahankan pilihan infrastruktur. Klien dapat menerapkan IBM® Sovereign Core di seluruh lingkungan lokal, cloud publik, edge, dan lainnya yang didukung sekaligus mempertahankan model kontrol berdaulat yang konsisten di seluruh penerapan.

Mendukung eksekusi AI yang diatur dan kepatuhan berkelanjutan

IBM® Sovereign Core terus mengevaluasi lingkungan di mana beban kerja AI berjalan terhadap persyaratan yang ditentukan dan mencatat bukti pendukung saat operasi terjadi. Langkah ini memberi tim tata kelola pandangan terkini dan dapat dilacak tentang kinerja kontrol tanpa bergantung pada pengumpulan bukti manual berkala.

Platform ini juga menyediakan akses terkendali ke layanan AI melalui Layanan Inferensi AI IBM® Sovereign Core. Organisasi dapat mengonfigurasi model yang disetujui, mengontrol akses, mengelola kredensial, dan menangkap informasi pencatatan, audit, dan penggunaan dalam lingkungan yang berdaulat.

Dengan menggabungkan kemampuan ini bersama AMD accelerated computing, pola emas yang divalidasi membantu klien membangun fondasi untuk beban kerja AI yang dirancang agar berkinerja, dapat dikelola, dan dapat diaudit.

Validasi dengan GPU AMD, termasuk AMD Instinct MI350P PCIe Card, memberi klien panduan penerapan teruji untuk menjalankan inferensi AI, AI agen, dan beban kerja padat data dalam batas-batas berdaulat yang ditentukan.

Apa artinya ini bagi klien

Pola emas yang telah divalidasi memberikan klien dan mitra titik awal yang teruji untuk menerapkan lingkungan berdaulat yang siap untuk AI.

Hal ini dapat membantu organisasi:

  • Mempercepat penerapan platform AI berdaulat
  • Meningkatkan konsistensi di seluruh konfigurasi infrastruktur dan perangkat lunak
  • Pertahankan kontrol atas di mana beban kerja AI berjalan dan bagaimana mereka diatur
  • Mendukung kesiapan audit melalui bukti kepatuhan berkelanjutan dan keterlacakan operasional
  • Menskalakan di seluruh lingkungan hybrid sekaligus mempertahankan pilihan infrastruktur
  • Mengurangi kebutuhan untuk merancang setiap komponen arsitektur dari awal

Memperluas penerapan AI tanpa melepaskan otoritas

Seiring dengan meningkatnya persyaratan kedaulatan, IBM® Sovereign Core memberi organisasi cara yang konsisten untuk memperluas penerapan AI tanpa melepaskan otoritas atas sistem, proses, dan data yang terlibat.

Bersama-sama, IBM® Sovereign Core dan AMD accelerated computing membantu organisasi membangun lingkungan AI yang tidak hanya kuat, tetapi juga dapat diatur, dapat diaudit, dan lebih mudah dioperasikan.

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Penulis

Sachin Prasad

Director, Product Management - IBM Sovereign Core, Cognos, SPSS & Optim

IBM

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