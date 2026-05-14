IBM® meraih sertifikat SAP Business AI Operasi

IBM® Consulting telah meraih sertifikasi SAP Business AI Operations—sebuah tonggak penting yang memperkuat posisi IBM® sebagai mitra dengan kematangan operasional tertinggi dalam ekosistem SAP—dan satu-satunya GSI yang memegang seluruh delapan sertifikasi mitra SAP global.
Sertifikasi ini memvalidasi bahwa IBM® memiliki kerangka kerja tata kelola, kontrol keamanan, dan disiplin delivery untuk mengoperasionalkan Business AI di lingkungan SAP enterprise yang kompleks. Bagi klien yang mempercepat transformasi SAP mereka, sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa IBM® dapat melakukan lebih dari sekadar mengimplementasikan AI, tetapi juga menjalankan, mengelola, dan menskalakannya secara andal sejak hari pertama.
Sertifikasi SAP Business AI Operations memastikan kemampuan IBM® untuk menanamkan AI langsung ke dalam proses SAP: mendukung operasi yang terhubung, memperkuat stabilitas layanan, dan memungkinkan dukungan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat perusahaan. Klien mendapatkan manfaat dari mitra yang kemampuannya telah divalidasi di seluruh siklus hidup, mulai dari strategi dan desain hingga operasi dan peningkatan berkelanjutan.
Ini mencerminkan filosofi inti IBM®: mengaktifkan AI sebagai bagian integral dan terintegrasi dalam proses SAP—bukan sebagai add-on yang berdiri sendiri.
Dengan mengoperasionalkan AI percakapan, AI preskriptif, dan AI agen dalam lingkungan SAP, IBM® mendorong perubahan operasional yang nyata, termasuk:
Bagi klien, dampaknya nyata. AI meningkatkan cara pekerjaan dilakukan di seluruh perusahaan, mengurangi biaya operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan membangun jenis ketahanan yang menopang kinerja serta memberikan hasil bisnis. Model transformasi berkelanjutan IBM® berarti nilai tidak berhenti saat go-live; nilainya terus bertambah ketika AI menjadi bagian inti dari cara bisnis beroperasi.
Bagi IBM®, sertifikasi bukanlah titik akhir—ini adalah standar operasional. Sertifikasi SAP Business AI Operations mencerminkan kemampuan IBM® yang telah terlembagakan di seluruh tata kelola, keamanan, delivery, dan aktivasi berkelanjutan. Sertifikasi ini memastikan AI dijalankan dan diskalakan secara konsisten di seluruh SAP global—memberikan hasil yang dapat diprediksi dan time-to-value yang lebih cepat bagi klien.
Ketika organisasi mempercepat adopsi RISE with SAP, prinsip clean core, Joule, dan arsitektur cloud-first, sertifikasi SAP Business AI Operations dari IBM® memberikan keyakinan kepada klien kami bahwa Business AI dapat dioperasikan dengan aman, diskalakan secara bertanggung jawab, dan memberikan nilai terukur sejak hari pertama.
Tonggak sejarah ini memperkuat peran IBM® sebagai mitra yang menentukan pasar—membantu perusahaan memperkuat SAP Core mereka, mengurangi risiko operasional, dan membuka pengambilan keputusan yang lebih cerdas serta lebih cepat melalui AI Bisnis.
—Emer Neville, Kepala Pusat Keunggulan Partner Global, SAP