IBM memperluas ekosistem kemampuan suara yang tersedia melalui watsonx Orchestrate sehingga klien dapat membangun pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.
IBM baru-baru ini mengumumkan kemitraan dengan Deepgram dan ElevenLabs untuk memperluas kemampuan suara yang tersedia melalui watsonx Orchestrate, yang membantu perusahaan menciptakan pengalaman suara yang lebih alami, meningkatkan resolusi layanan mandiri, dan mendukung agen manusia dengan lebih baik ketika eskalasi diperlukan. Kemitraan ini juga memberi klien fleksibilitas yang lebih besar dalam cara mereka membangun dan meningkatkan pengalaman suara dengan watsonx Orchestrate.
Di balik setiap metrik pusat layanan pelanggan, terdapat momen-momen manusiawi: Seorang pelanggan yang berusaha menyelesaikan masalah tagihan sebelum berangkat kerja; seorang karyawan yang menelepon untuk meminta bantuan tetapi terjebak dalam siklus yang berulang; seorang agen yang kembali menerima panggilan yang seharusnya sudah diselesaikan pada tahap sebelumnya.
Bagi para klien IBM, momen-momen ini sangat berarti. Ketika pengalaman layanan otomatis tidak memuaskan, pelanggan menjadi frustrasi, agen menanggung beban tersebut, dan operasional layanan menjadi lebih sulit serta lebih mahal untuk dikembangkan. Di situlah pentingnya pengendalian. Dalam layanan pelanggan, pengendalian berarti menyelesaikan masalah dalam perjalanan yang dipimpin AI, tanpa perlu mentransfer pelanggan ke agen langsung. Di seluruh pasar, pengendalian tetap terlalu rendah dan terlalu banyak panggilan masih meningkat ke agen manusia—meningkatkan biaya, meningkatkan waktu tunggu, dan menambah tekanan pada tim layanan.
Pelanggan segera merasakan gangguan tersebut. Ketika sistem suara lambat, tidak wajar atau tidak dapat menyelesaikan tugas, seseorang mencoba untuk melewatinya seluruhnya—sering kali dengan menekan “0, 0, 0” untuk menjangkau seseorang.
Masalahnya bukan otomatisasi itu sendiri. Masalahnya adalah, terlalu banyak pengalaman otomatis yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
Perusahaan menginginkan modularitas. Mereka menginginkan kemampuan untuk memilih komponen yang paling sesuai dengan kebutuhan, lingkungan, dan perjalanan pelanggan mereka—bukan pendekatan yang cocok untuk semua.
Suara tetap menjadi salah satu saluran terpenting dalam layanan pelanggan. Agar AI suara berhasil, ia perlu melakukan dua hal dengan baik: memahami pelanggan secara akurat dan merespons secara alami dan tepat waktu.
Berbicara dengan agen AI Orchestrate untuk layanan pelanggan sama alaminya dengan berbicara dengan agen manusia. Jenis agen baru ini dapat menangani obrolan chit di luar skrip dan berbicara dengan mudah tentang hampir semua topik—sambil membimbing penelepon untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Tidak lagi ada jeda yang kaku dan keheningan yang panjang. Agen AI dapat menjaga percakapan tetap berjalan dengan memberi tahu penelepon bahwa mereka bekerja di latar belakang. Dan mereka bisa berbicara dalam puluhan bahasa.
Deepgram menyuguhkan fitur speech to text yang cepat dan akurat dengan latensi sub-300ms, yang membantu agen suara memahami pelanggan secara real time dan menjaga percakapan tetap lancar dan alami. ElevenLabs menambahkan kemampuan text-to-speech premium untuk pengalaman di mana kualitas suara itu sendiri merupakan pusat merek—seperti agen suara bermerek, narasi premium, sulih suara multibahasa, dan kloning suara khusus—di mana realisme emosional dan kepercayaan dapat berdampak langsung pada keterlibatan. Bersama-sama, kemampuan ini membantu perusahaan menciptakan perjalanan pelanggan yang terasa lebih responsif dan lebih menarik.
Suara yang lebih baik saja tidak meningkatkan penahanan. Yang penting adalah apakah AI dapat membantu menyelesaikan tugas.
Masalah pelanggan seperti sengketa tagihan atau perubahan jadwal janji temu mungkin memerlukan beberapa langkah—memahami maksud pelanggan, mengakses informasi akun, menerapkan logika bisnis, memicu tindakan tindak lanjut, dan memutuskan apakah diperlukan penanganan oleh petugas layanan pelanggan. watsonx Orchestrate membantu mengoordinasikan langkah-langkah tersebut sehingga lebih banyak interaksi dapat diselesaikan dengan sukses.
Itulah perbedaan antara otomatisasi yang hanya merespons dan AI yang membantu menyelesaikannya.
Tidak setiap panggilan harus dibatasi. Ada situasi-situasi tertentu yang membutuhkan empati, penilaian, atau penanganan kasus khusus yang hanya dapat dilakukan oleh petugas manusia.
Itulah sebabnya nilai dari watsonx Orchestrate tidak hanya terletak pada peningkatan layanan mandiri, tetapi juga pada upaya membantu agen bekerja lebih efisien ketika eskalasi merupakan langkah yang tepat.
Ketika panggilan dipindahkan ke agen langsung, watsonx Orchestrate dapat membantu meneruskan konteks, mengurangi pengulangan, menampilkan panduan yang relevan, dan memotong pekerjaan tindak lanjut manual. Itu membantu agen menangani panggilan lebih efisien sambil meningkatkan pengalaman bagi pelanggan dan karyawan.
IBM memperkuat kemampuan suara Watsonx Orchestrate dengan cara yang penting bagi para pemimpin layanan pelanggan: membantu perusahaan mendengar lebih baik, berbicara lebih baik, menyelesaikan lebih banyak, dan mendukung agen dengan lebih efektif.
Tujuannya bukan hanya otomatisasi yang lebih baik. Ini adalah resolusi yang lebih baik.