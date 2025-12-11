Bagaimana IBM Quantum Safe Migration Orchestrator mengoordinasikan migrasi yang aman dari quantum

Komputasi Quantum merevolusi industri, tetapi juga menghadirkan salah satu tantangan keamanan paling mengganggu di zaman kita. Algoritma kriptografi yang melindungi transaksi keuangan, identitas pribadi, dan infrastruktur nasional terancam risiko. Ancaman ini telah menjadikan migrasi yang aman dari quantum bukan hanya masalah teknis, tetapi juga prioritas bisnis strategis.

Dua realitas penting menggarisbawahi perlunya tindakan segera:

Kumpulkan sekarang, dekripsi nanti: Musuh sudah mengumpulkan data terenkripsi hari ini, dengan maksud untuk mendekripsi data tersebut begitu kemampuan quantum matang. Ini berarti informasi sensitif menjadi rentan jauh sebelum komputer quantum menjadi mainstream. Beban kriptografi: Setiap sistem baru yang diterapkan dengan enkripsi lama menambah beban remediasi di masa depan. Makin lama organisasi menunggu, makin kompleks dan mahal transisinya.

Lingkungan kriptografi tertanam secara mendalam di seluruh aplikasi, API, jaringan, dan platform vendor. Alat tradisional menawarkan beberapa visibilitas tetapi tidak memungkinkan transformasi dengan prioritas berbasis risiko di seluruh perusahaan.