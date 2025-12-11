Keamanan

Bagaimana IBM Quantum Safe Migration Orchestrator mengoordinasikan migrasi yang aman dari quantum

IBM® Quantum Safe Migration Orchestrator adalah platform berbasis AI, yang secara eksklusif digunakan oleh IBM Consulting, dirancang untuk membantu organisasi mengatasi kompleksitas perjalanan transformasi beberapa tahun yang aman dari quantum.

diterbitkan 11 Desember 2025
Ilustrasi digital dari kunci putih dengan latar belakang biru muda dengan titik-titik biru di dalam kunci
By Antti Ropponen and Marc Stoecklin

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator (QSMO), yang didukung oleh IBM Research, adalah platform berbasis AI yang secara eksklusif digunakan oleh IBM Consulting, dirancang untuk membantu organisasi mengatasi kompleksitas perjalanan transformasi beberapa tahun yang aman dari quantum. IBM QSMO jauh melampaui penemuan kriptografi untuk memberikan orkestrasi, otomatisasi, dan eksekusi strategis.

Urgensi kesiapan yang aman dari quantum

Komputasi Quantum merevolusi industri, tetapi juga menghadirkan salah satu tantangan keamanan paling mengganggu di zaman kita. Algoritma kriptografi yang melindungi transaksi keuangan, identitas pribadi, dan infrastruktur nasional terancam risiko. Ancaman ini telah menjadikan migrasi yang aman dari quantum bukan hanya masalah teknis, tetapi juga prioritas bisnis strategis.

Dua realitas penting menggarisbawahi perlunya tindakan segera:

  1. Kumpulkan sekarang, dekripsi nanti: Musuh sudah mengumpulkan data terenkripsi hari ini, dengan maksud untuk mendekripsi data tersebut begitu kemampuan quantum matang. Ini berarti informasi sensitif menjadi rentan jauh sebelum komputer quantum menjadi mainstream.
  2. Beban kriptografi: Setiap sistem baru yang diterapkan dengan enkripsi lama menambah beban remediasi di masa depan. Makin lama organisasi menunggu, makin kompleks dan mahal transisinya.

Lingkungan kriptografi tertanam secara mendalam di seluruh aplikasi, API, jaringan, dan platform vendor. Alat tradisional menawarkan beberapa visibilitas tetapi tidak memungkinkan transformasi dengan prioritas berbasis risiko di seluruh perusahaan.

Kemampuan dan manfaat utama IBM QSMO

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator memiliki 7 kemampuan dan manfaat baru:

  • Prioritas berbasis risiko: Mengidentifikasi dan memberi peringkat aset berisiko tinggi berdasarkan pemodelan quantum multidimensi.
  • Dekomposisi: Dekomposisi sistematis aset bisnis menjadi komponen TI yang relevan sesuai dengan paparan ancaman quantum.
  • Perencanaan migrasi: Menetapkan peta jalan migrasi multi-horizon yang disesuaikan yang menyeimbangkan urgensi, kelayakan, kepatuhan, dan kesiapan quantum komponen (misalnya manajemen kendala).
  • Visibilitas di seluruh perusahaan: Menangkap dependensi yang diketahui dan tersembunyi di seluruh lingkungan TI hybrid dan komponen infrastruktur.
  • Tata kelola dan pelaporan: Menyediakan dasbor dan pelaporan yang mendukung kepatuhan untuk CISO, CIO, dan dewan.
  • Integrasi strategis: Opsi untuk integrasi dengan Change Management Databases (CMDB), Cryptographic Bills of Materials (CBOM), pipeline CI/CD, PKI, CLM, dan KMS untuk mengubah rencana menjadi tindakan.
  • Pengayaan konteks bisnis: Meningkatkan data penemuan mentah dengan relevansi bisnis untuk memastikan investasi difokuskan di tempat yang paling penting.

Mengapa IBM QSMO unggul

Tidak seperti alat inventaris kriptografi tradisional yang bertindak sebagai pemindai pasif, IBM QSMO adalah orkestrator lengkap. Alat ini tidak hanya memberi tahu Anda di mana risikonya, tetapi juga membantu Anda memahami mana yang paling penting, bagaimana mengatasinya, dan bagaimana melakukan transformasi yang selaras dengan prioritas bisnis Anda dan kendala dari dependensi. 

IBM QSMO telah berhasil divalidasi dan secara aktif digunakan oleh CIO IBM dan beberapa klien IBM untuk mendukung perjalanan migrasi yang aman dari quantum.

Perjalanan bertahun-tahun

Migrasi yang aman dari quantum adalah transformasi beberapa tahun yang strategis. IBM QSMO memberdayakan organisasi untuk beralih dari kesadaran ke tindakan, dengan kecerdasan, orkestrasi, dan otomatisasi di setiap langkah.

Didukung oleh IBM Research yang memimpin tiga algoritma NIST PQC dan standar CBOM, dan diakui oleh Frost & Sullivan sebagai pemimpin global dalam kriptografi pasca-quantum, IBM Consulting diposisikan secara unik untuk memandu perusahaan melalui evolusi penting ini.

Antti Ropponen

Executive Partner, EMEA CyberDefend and Global Quantum Safe Transformation Leader

Marc Stoecklin

Principal Research Scientist, Security Research Department

IBM Research Europe