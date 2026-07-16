Bagaimana pelanggan membangun AI agen praktis dengan IBM® watsonx Orchestrate

Penerapan yang paling efektif tidak memperlakukan chatbot sebagai aplikasi utama. Sebaliknya, implementasi tersebut diawali dengan memetakan proses bisnis. Metode ini mencakup urutan tugas yang perlu diselesaikan pengguna, sistem yang menjadi dependensi bagi setiap tugas, serta bukti yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan. Proses ini juga mengidentifikasi aturan untuk merutekan pengecualian serta titik-titik yang memerlukan peninjauan atau persetujuan dari manusia terhadap output.

Selanjutnya, tim memanfaatkan watsonx Orchestrate untuk mengoordinasikan langkah, sistem, model, dan proses handoff yang tepat. Pendekatan ini memastikan pekerjaan yang dapat diprediksi tetap berjalan secara deterministik, sementara AI dimanfaatkan untuk berbagai tugas yang kemampuan pemahaman bahasanya mampu menciptakan nilai tambah.

Aplikasi Lexxari dari Claims Connection Group menunjukkan pola ini dalam ulasan kebijakan asuransi. Bahasa yang digunakan dalam polis sering kali menyebarkan batas cakupan, pengecualian, persyaratan, dan ketentuan khusus ke berbagai bagian dalam dokumen yang panjang. Lexxari memecah proses tersebut ke dalam beberapa langkah: pengguna mengunggah polis, memilih jenis kerusakan, menjalankan optical character recognition (OCR) bila diperlukan, lalu menghasilkan smart sheet berdasarkan grid pertanyaan yang telah ditetapkan.

Untuk pertanyaan yang bersifat terbuka, AskLexxari menggunakan generasi dengan dukungan pengambilan data (RAG), yang membatasi input model pada bukti yang spesifik terhadap kebijakan. watsonx Orchestrate menghubungkan pengalaman percakapan dengan data polis, layanan backend, dan langkah-langkah landasan sumber. Proses ini membantu mempersingkat pekerjaan yang dapat memakan waktu hingga 45 menit menjadi alur peninjauan yang lebih cepat, dengan hasil yang tetap dapat diverifikasi oleh pengguna yang telah terlatih.

Pelajari lebih lanjut tentang contoh penggunaan dan arsitektur Claims Connection Group

Penyedia solusi AI Knockri menerapkan prinsip yang sama untuk perekrutan terstruktur. Perusahaan menggunakan watsonx Orchestrate untuk mengoordinasikan peluncuran penilaian, interaksi kandidat, pengingat, penjadwalan, perutean, pelacakan penyelesaian, dan pengecualian. Lapisan orkestrasi mengoordinasikan proses; itu tidak bertindak sebagai pembuat keputusan perekrutan yang tidak dibatasi.