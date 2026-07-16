Bagaimana pelanggan membangun AI agen praktis dengan IBM® watsonx Orchestrate

Di berbagai industri, IBM® watsonx Orchestrate membantu pelanggan menghubungkan agen ke data tepercaya, sistem bisnis, dan alur kerja berulang yang meningkatkan kecepatan, biaya, dan pengalaman pengguna.
AI Enterprise menjadi lebih sulit untuk dioperasionalkan ketika pekerjaan melintasi dokumen, sistem, tim, dan titik persetujuan. Model mungkin menghasilkan jawaban yang berguna, tetapi alur kerja masih harus mengambil bukti, menghormati aturan akses, memperbarui sistem, pengecualian rute, dan menunjukkan kepada pengguna mengapa output dapat dipercaya. Tanpa orkestrasi itu, tim dapat menghasilkan prototipe kuat yang masih memerlukan pemeriksaan manual, pekerjaan salin-tempel, dan Integrasi untuk setiap contoh penggunaan.
Menjembatani kesenjangan antara demo yang berfungsi dan alur kerja perusahaan yang berfungsi adalah di mana delapan penerapan pelanggan IBM® watsonx Orchestrate yang akan kami jelaskan dalam posting blog ini mulai bertemu. Tiga tantangan berulang yang menonjol adalah:
Dalam posting ini, kami menjelajahi bagaimana watsonx Orchestrate membantu mengatasi tantangan ini dengan memberi tim cara terstruktur untuk mengoordinasikan perilaku agen, menghubungkan sistem perusahaan, dan meningkatkan alur kerja tanpa kehilangan kendali.
Penerapan yang paling efektif tidak memperlakukan chatbot sebagai aplikasi utama. Sebaliknya, implementasi tersebut diawali dengan memetakan proses bisnis. Metode ini mencakup urutan tugas yang perlu diselesaikan pengguna, sistem yang menjadi dependensi bagi setiap tugas, serta bukti yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan. Proses ini juga mengidentifikasi aturan untuk merutekan pengecualian serta titik-titik yang memerlukan peninjauan atau persetujuan dari manusia terhadap output.
Selanjutnya, tim memanfaatkan watsonx Orchestrate untuk mengoordinasikan langkah, sistem, model, dan proses handoff yang tepat. Pendekatan ini memastikan pekerjaan yang dapat diprediksi tetap berjalan secara deterministik, sementara AI dimanfaatkan untuk berbagai tugas yang kemampuan pemahaman bahasanya mampu menciptakan nilai tambah.
Aplikasi Lexxari dari Claims Connection Group menunjukkan pola ini dalam ulasan kebijakan asuransi. Bahasa yang digunakan dalam polis sering kali menyebarkan batas cakupan, pengecualian, persyaratan, dan ketentuan khusus ke berbagai bagian dalam dokumen yang panjang. Lexxari memecah proses tersebut ke dalam beberapa langkah: pengguna mengunggah polis, memilih jenis kerusakan, menjalankan optical character recognition (OCR) bila diperlukan, lalu menghasilkan smart sheet berdasarkan grid pertanyaan yang telah ditetapkan.
Untuk pertanyaan yang bersifat terbuka, AskLexxari menggunakan generasi dengan dukungan pengambilan data (RAG), yang membatasi input model pada bukti yang spesifik terhadap kebijakan. watsonx Orchestrate menghubungkan pengalaman percakapan dengan data polis, layanan backend, dan langkah-langkah landasan sumber. Proses ini membantu mempersingkat pekerjaan yang dapat memakan waktu hingga 45 menit menjadi alur peninjauan yang lebih cepat, dengan hasil yang tetap dapat diverifikasi oleh pengguna yang telah terlatih.
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Penyedia solusi AI Knockri menerapkan prinsip yang sama untuk perekrutan terstruktur. Perusahaan menggunakan watsonx Orchestrate untuk mengoordinasikan peluncuran penilaian, interaksi kandidat, pengingat, penjadwalan, perutean, pelacakan penyelesaian, dan pengecualian. Lapisan orkestrasi mengoordinasikan proses; itu tidak bertindak sebagai pembuat keputusan perekrutan yang tidak dibatasi.
Batasan itu membantu Knockri mengurangi waktu untuk mempekerjakan lebih dari 60%. Batasan tersebut juga mengurangi beban kerja perekrut hingga satu hari per siklus perekrutan dan memberikan 4,7 dari 5 peringkat kepuasan kandidat.
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Dynamiq menerapkan pola alur kerja pertama yang sama untuk riset, di mana pekerjaan bergantung pada lebih dari sekadar menghasilkan jawaban yang masuk akal. Pengguna mengirim pertanyaan seputar hukum atau kontrak, permintaan diklasifikasikan dan jalur riset yang tepat dipilih. Kemudian, dokumen dan klausa yang relevan diambil dan outputnya disusun sehingga seorang profesional hukum dapat meninjau alasan sebelum menindaklanjutinya.
watsonx Orchestrate membantu mengoordinasikan langkah-langkah tersebut dengan merutekan pekerjaan antar agen, menjalankan fungsi riset yang tepat, dan menjaga alur kerja tetap dapat diakses melalui pengalaman yang konsisten.
Struktur itu memungkinkan Dynamiq menyimpan permintaan sederhana di jalur langsung sambil mengarahkan pekerjaan yang lebih kompleks, seperti analisis kontrak komparatif atau penilaian kepatuhan tingkat klausa, ke agen yang dirancang untuk riset yang lebih dalam.
Dynamiq juga mengimpor alur kerja riset hukum multi-agen ke watsonx Orchestrate sebagai agen eksternal, sehingga pengguna yang berwenang dapat memulai alur kerja yang sama dan mengoordinasikannya bersama agen perusahaan lainnya.
Alur kerja memangkas waktu peninjauan kontrak dari 90 menit menjadi 45 menit, mengurangi waktu respons pertanyaan bisnis dari dua hari menjadi satu jam dan mengurangi identifikasi klausa dari 20 menit menjadi dua. Hasilnya bukan hanya pengalaman riset yang lebih cepat; ini adalah alur kerja legal yang mengikuti langkah-langkah yang sudah dibutuhkan para profesional untuk mempercayai, ulasan, dan menggunakan output.
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AI agen paling efektif dalam produksi ketika agen mengetahui informasi apa yang dapat mereka gunakan, dari mana asalnya dan siapa yang diizinkan untuk melihat output. watsonx Orchestrate mendukung pola itu melalui sumber pengetahuan, alat, koneksi, dan alur kerja.
Alat memungkinkan agen menanyakan data, membuat dokumen, atau menjalankan transaksi. Koneksi menangani metode autentikasi seperti token pembawa, kunci API, OAuth, dan kredensial nilai kunci. Metode itu memberi pengembang cara praktis untuk menghubungkan agen ke sistem perusahaan tanpa mengubah setiap integrasi menjadi build satu kali.
MyLúa Kesehatan membangun platform perawatan perinatal di sekitar konteks yang terkontrol. Platform ini mendukung orang tua yang melahirkan sebelum, selama dan setelah kehamilan sambil memberikan doula, tim perawatan, majikan, dan rencana kesehatan sinyal yang lebih baik tentang kebutuhan yang sering tidak terlihat. watsonx Orchestrate mengelola eksekusi agen dan pemanggilan alat, sementara IBM® watsonx.ai menangani tanggapan yang berdasar melalui RAG yang didukung oleh konten yang kurasi di seluruh kehamilan, perawatan pascapersalinan, keperawatan, kesehatan mental, dan nutrisi.
Arsitektur menyimpan informasi identifikasi pribadi dan informasi kesehatan yang dilindungi dari model bahasa besar melalui persetujuan dan tokenisasi berbasis peran. Nilai batas kepercayaan itu muncul dalam pengalaman pengguna: 79% pengguna melaporkan merasa nyaman berbagi informasi sensitif.
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ViClinic menggunakan watsonx Orchestrate untuk mengoordinasikan agen di seluruh alur kerja perawatan kesehatan yang sering menjangkau beberapa tim, sistem, dan titik persetujuan. Sistem operasi perawatan kesehatan agennya memberi agen konteks klinis bersama yang memberikan landasan untuk asupan, dokumentasi, pra-otorisasi, koordinasi perawatan, pengodean, manajemen siklus pendapatan, dan tindak lanjut.
Orchestrate membantu merutekan tugas ke agen yang tepat, memicu alat yang tepat, dan mengelola serah tangan. Dengan pendekatan ini, pekerjaan dapat pindah melalui perjalanan perawatan tanpa memaksa dokter untuk memasukkan kembali informasi yang sama dalam sistem yang berbeda.
Lapisan tata kelola mengontrol siapa yang dapat menggunakan setiap agen, data apa yang dapat diakses setiap agen, persetujuan apa yang diperlukan dan bagaimana setiap tindakan dicatat. Klinik memulai pekerjaan agen dan ulasan output sebelum informasi mengalir ke catatan atau sistem eksternal. ViClinic melaporkan peningkatan efisiensi hingga 20% dengan mengurangi entri data berulang, meningkatkan persiapan pra-otorisasi dan mengoordinasikan pekerjaan di seluruh perjalanan perawatan.
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Penyedia solusi data Brighthive menunjukkan mengapa konteks yang diatur juga penting sebelum agen menjawab pertanyaan. BrightaGent mengkoordinasikan agen khusus di seluruh penyerapan, kualitas, tata kelola, rekayasa, analisis, dan visualisasi sehingga data perusahaan yang berantakan menjadi dapat digunakan untuk alur kerja AI hilir.
Solusi ini mendukung lebih dari 600 konektor data yang dibangun sebelumnya melalui Airbyte dan menerapkan kebijakan, kualitas, silsilah, dan kontrol akses sebelum agen menggunakan data. Dengan watsonx Orchestrate, BrightAgent dapat diterapkan melalui katalog agen sehingga perusahaan dapat menggunakan data preparation yang diatur di dalam lapisan orkestrasi yang lebih luas.
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Pola ketiga yang secara konsisten muncul di seluruh penerapan pelanggan adalah kegunaan kembali. watsonx Orchestrate menciptakan nilai lebih ketika tim dapat menggunakan kembali agen, alat, sumber pengetahuan, dan pola integrasi di berbagai alur kerja.
Ini mendukung penerapan SaaS terkelola di IBM® Cloud, AWS dan AWS GovCloud, ditambah penerapan lokal melalui IBM® Cloud Pak for Data atau IBM® Software Hub. Ini juga mendukung agen eksternal melalui protokol seperti obrolan eksternal dan Agent-to-Agent, atau A2A, sehingga agen yang dibangun di luar Orchestrate dapat berkolaborasi dengan agen asli.
CrushBank menunjukkan bagaimana penggunaan kembali mengubah ekonomi adopsi AI. Platform layanan IT-nya menggunakan watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate dan IBM® Cloud untuk mengklasifikasikan tiket, menetapkan prioritas, menggabungkan konteks bisnis, dan merutekan pekerjaan ke tim atau insinyur yang tepat. watsonx Orchestrate bertindak sebagai lapisan orkestrasi untuk agen yang mengambil data, memanggil alat hilir, dan menjalankan alur kerja. Hasilnya adalah pengurangan sekitar 25% dalam waktu rata-rata untuk resolusi dan peningkatan 20% dalam resolusi panggilan pertama. Metrik-metrik tersebut berhubungan langsung dengan biaya dukungan, kapasitas teknik, dan kepuasan pengguna.
CrushBank juga menunjukkan mengapa pengalaman pengguna yang disematkan penting. Lapisan data dan agen yang sama dapat muncul di antarmuka web, di dalam sistem manajemen layanan TI seperti ConnectWise atau melalui alat kolaborasi seperti Microsoft Teams dan Slack. Strategi itu membuat AI tetap berada di dalam alat yang sudah digunakan tim pendukung. Langkah ini juga memungkinkan CrushBank memperluas fondasi yang sama di luar dukungan TI ke dalam modernisasi aplikasi lama, klaim asuransi, dan penagihan medis.
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Avid Solutions menerapkan pola penggunaan kembali pada pengadaan sektor publik melalui Govpulse.io. Aplikasi ini menggabungkan sinyal pengadaan federal, negara bagian, kabupaten, dan kota, kemudian menggunakan watsonx Orchestrate untuk mengoordinasikan panggilan alat dan mengelola pipa respons dari kueri ke output. Aplikasi ini mengindeks 13.662 domain negara bagian, kabupaten dan kota di semua 50 negara bagian, mengintegrasikan sumber-sumber seperti SAM.gov dan USAspending.gov dan membantu kontraktor pemerintah kecil mengidentifikasi peluang lebih awal. Avid memperkirakan bahwa pengguna mengurangi waktu riset manual sekitar 70%, memberikan kecerdasan pengadaan tim yang lebih kecil tanpa menampung fungsi analis khusus.
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Dynamiq juga menunjukkan bagaimana penggunaan kembali memungkinkan alur kerja agen khusus untuk menskalakan menjadi kemampuan perusahaan yang lebih luas. Setelah membangun alur kerja riset hukum multi-agen, Dynamiq mengimpornya ke watsonx Orchestrate sebagai agen eksternal melalui API. Proses ini memungkinkan pengguna yang berwenang memanggil alur kerja riset hukum yang sama melalui obrolan alih-alih membangunnya kembali untuk setiap antarmuka, tim, atau sistem bisnis.
Orchestrate kemudian dapat mengoordinasikan agen eksternal tersebut bersama agen yang terhubung ke sistem seperti SAP, Salesforce, dan ServiceNow.
Hasilnya adalah pola yang dapat digunakan kembali: penalaran hukum khusus tetap utuh, sementara tim TI dan kepatuhan mendapatkan lapisan orkestrasi umum yang dapat mereka amati, atur, dan perluas di seluruh contoh penggunaan baru.
Di seluruh penerapan ini, watsonx Orchestrate memberi tim cara praktis untuk membuat agen mengikuti alur kerja bisnis yang nyata. Solusi ini membantu mendasarkan tindakan mereka dalam konteks tepercaya dan menggunakan kembali agen, alat, dan pola integrasi yang sama di seluruh contoh penggunaan baru. Keseimbangan itu membantu menjaga logika deterministik tetap terkendali di mana aturan penting dan menambahkan ulasan di mana akurasi atau kepatuhan membutuhkannya. Solusi ini juga memberi tim fondasi yang dapat mereka perluas tanpa mengubah setiap penerapan menjadi pembangunan ulang khusus. Hal ini juga menjadi alasan mengapa produk yang sama dapat mendukung berbagai contoh penggunaan, mulai dari analisis polis asuransi hingga proses perekrutan dan layanan kesehatan.
Bagi para pengembang dan manajer produk teknis, pelajaran tentang penerapan tetap sama:
Bagi pelanggan, manfaatnya muncul sebagai metrik operasi yang lebih baik dan TCO yang lebih rendah, seperti yang jelas didukung oleh contoh pelanggan:
Bagi pengguna, dampaknya sederhana dan jelas:
Watsonx Orchestrate membantu mewujudkannya dengan memberi tim cara berulang untuk menghubungkan agen ke data tepercaya, merutekan pekerjaan di seluruh sistem, dan memicu alat yang tepat.