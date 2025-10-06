Guardium Data Protection 12.2: Mencapai kepatuhan berkelanjutan

Kepatuhan bukan lagi proses berkala, namun berkelanjutan. Tetapi yang lebih penting, ini bukan hanya tentang lulus audit. Peraturan ada untuk mengurangi risiko bisnis seperti keuangan, reputasi, dan operasional. Organisasi yang memperlakukan kepatuhan sebagai disiplin manajemen risiko yang berkesinambungan akan memiliki posisi yang lebih baik dalam mencegah insiden yang merugikan dan menjaga kepercayaan, tidak hanya memuaskan auditor setahun sekali.

Guardium mengubah kepatuhan dari kekacauan setiap tahun menjadi keadaan kesiapan konstan dengan:

Kontrol kepatuhan: Memungkinkan organisasi untuk secara langsung memetakan standar internal dan peraturan eksternal ke kerangka kerja pemantauan dan kebijakan Guardium. Persyaratan seperti pencatatan aktivitas, kontrol perubahan, dan peninjauan akses dikaitkan dengan proses operasional, bukan dokumen statis.

Ambang batas kepatuhan: Mengukur kinerja terhadap ekspektasi yang ditentukan. Baik melacak waktu untuk menutup tugas alur kerja atau persentase kontrol dalam kondisi baik, ambang batas menyoroti penyimpangan sebelum menjadi temuan audit.

Hub kepatuhan: Mengonsolidasikan visibilitas ke dalam satu dasbor. CISO dan pemimpin kepatuhan dapat segera melihat di mana kontrol yang efektif berada, di mana risiko berkembang, dan di mana perhatian diperlukan.

Model berkelanjutan ini mengurangi upaya manual, memperkuat pengawasan, dan memastikan kesiapan audit setiap saat. Kepatuhan menjadi pendukung bisnis sekaligus strategi pengurangan risiko proaktif — terukur, terlihat, dan terintegrasi.

Dibangun di atas dasar kepatuhan berkelanjutan, rilis Guardium Data Protection 12.2 terbaru memperluas nilainya dengan kemampuan baru dan tangguh yang dirancang untuk meningkatkan keamanan, merampingkan operasi, dan meningkatkan pengawasan di seluruh lingkungan data hybrid.