Guardium Data Protection 12.2: Mencapai kepatuhan berkelanjutan

Kepatuhan telah bergeser dari persyaratan berkala ke ekspektasi berkelanjutan.
Perusahaan sekarang harus menunjukkan kepercayaan setiap hari, tidak hanya selama audit tahunan. Pada saat yang sama, data perusahaan terus berkembang dalam hal volume, nilai, dan kerentanan, mencakup sistem on premises, banyak cloud, aplikasi SaaS, serta format terstruktur dan tidak terstruktur. Penyebaran ini meningkatkan risiko, menimbulkan tantangan tata kelola, dan membuat visibilitas lebih sulit dicapai.
IBM® Guardium Data Protection 12.2 mengatasi tantangan ini dengan memadukan Kepatuhan Berkelanjutan dengan kemampuan keamanan, pemantauan, dan operasional baru. Rilis ini membangun fondasi di mana pengawasan dilakukan secara otomatis, terukur, dan cerdas, sementara visibilitas meluas dengan lancar di seluruh lingkungan hybrid.
Kepatuhan bukan lagi proses berkala, namun berkelanjutan. Tetapi yang lebih penting, ini bukan hanya tentang lulus audit. Peraturan ada untuk mengurangi risiko bisnis seperti keuangan, reputasi, dan operasional. Organisasi yang memperlakukan kepatuhan sebagai disiplin manajemen risiko yang berkesinambungan akan memiliki posisi yang lebih baik dalam mencegah insiden yang merugikan dan menjaga kepercayaan, tidak hanya memuaskan auditor setahun sekali.
Guardium mengubah kepatuhan dari kekacauan setiap tahun menjadi keadaan kesiapan konstan dengan:
Model berkelanjutan ini mengurangi upaya manual, memperkuat pengawasan, dan memastikan kesiapan audit setiap saat. Kepatuhan menjadi pendukung bisnis sekaligus strategi pengurangan risiko proaktif — terukur, terlihat, dan terintegrasi.
Dibangun di atas dasar kepatuhan berkelanjutan, rilis Guardium Data Protection 12.2 terbaru memperluas nilainya dengan kemampuan baru dan tangguh yang dirancang untuk meningkatkan keamanan, merampingkan operasi, dan meningkatkan pengawasan di seluruh lingkungan data hybrid.
Guardium Data Protection 12.2 juga memperkenalkan kemampuan baru yang memperkuat keamanan, menyederhanakan operasi, dan mendukung perusahaan dalam skala besar:
Peningkatan ini memperluas kemampuan Guardium Data Protection untuk mengamankan data di sepanjang siklus hidupnya, memastikan bahwa pengawasan, kinerja, dan tata kelola sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang terus berkembang.
Dengan IBM Guardium Data Protection, organisasi tidak hanya mendapatkan alat untuk memenuhi tuntutan peraturan, tetapi juga visibilitas dan kecerdasan untuk memperkuat seluruh postur keamanan mereka. Kepatuhan berkelanjutan dengan keamanan yang lebih kuat dan kemampuan operasional yang canggih tidak bisa dicapai hanya dengan bertahan. Dibutuhkan kepemimpinan.