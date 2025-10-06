Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Guardium Data Protection 12.2: Mencapai kepatuhan berkelanjutan

diterbitkan 10/06/2025

Penulis

Mihai Iorga

Global Product Marketing Manager

IBM Guardium

Kepatuhan telah bergeser dari persyaratan berkala ke ekspektasi berkelanjutan.

Perusahaan sekarang harus menunjukkan kepercayaan setiap hari, tidak hanya selama audit tahunan. Pada saat yang sama, data perusahaan terus berkembang dalam hal volume, nilai, dan kerentanan, mencakup sistem on premises, banyak cloud, aplikasi SaaS, serta format terstruktur dan tidak terstruktur. Penyebaran ini meningkatkan risiko, menimbulkan tantangan tata kelola, dan membuat visibilitas lebih sulit dicapai.

IBM® Guardium Data Protection 12.2 mengatasi tantangan ini dengan memadukan Kepatuhan Berkelanjutan dengan kemampuan keamanan, pemantauan, dan operasional baru. Rilis ini membangun fondasi di mana pengawasan dilakukan secara otomatis, terukur, dan cerdas, sementara visibilitas meluas dengan lancar di seluruh lingkungan hybrid.

Kepatuhan yang berkelanjutan: Kontrol, ambang batas, dan hub

Kepatuhan bukan lagi proses berkala, namun berkelanjutan. Tetapi yang lebih penting, ini bukan hanya tentang lulus audit. Peraturan ada untuk mengurangi risiko bisnis seperti keuangan, reputasi, dan operasional. Organisasi yang memperlakukan kepatuhan sebagai disiplin manajemen risiko yang berkesinambungan akan memiliki posisi yang lebih baik dalam mencegah insiden yang merugikan dan menjaga kepercayaan, tidak hanya memuaskan auditor setahun sekali.

Guardium mengubah kepatuhan dari kekacauan setiap tahun menjadi keadaan kesiapan konstan dengan:

  • Kontrol kepatuhan: Memungkinkan organisasi untuk secara langsung memetakan standar internal dan peraturan eksternal ke kerangka kerja pemantauan dan kebijakan Guardium. Persyaratan seperti pencatatan aktivitas, kontrol perubahan, dan peninjauan akses dikaitkan dengan proses operasional, bukan dokumen statis.
  • Ambang batas kepatuhan: Mengukur kinerja terhadap ekspektasi yang ditentukan. Baik melacak waktu untuk menutup tugas alur kerja atau persentase kontrol dalam kondisi baik, ambang batas menyoroti penyimpangan sebelum menjadi temuan audit.
  • Hub kepatuhan: Mengonsolidasikan visibilitas ke dalam satu dasbor. CISO dan pemimpin kepatuhan dapat segera melihat di mana kontrol yang efektif berada, di mana risiko berkembang, dan di mana perhatian diperlukan.

Model berkelanjutan ini mengurangi upaya manual, memperkuat pengawasan, dan memastikan kesiapan audit setiap saat. Kepatuhan menjadi pendukung bisnis sekaligus strategi pengurangan risiko proaktif — terukur, terlihat, dan terintegrasi.

Dibangun di atas dasar kepatuhan berkelanjutan, rilis Guardium Data Protection 12.2 terbaru memperluas nilainya dengan kemampuan baru dan tangguh yang dirancang untuk meningkatkan keamanan, merampingkan operasi, dan meningkatkan pengawasan di seluruh lingkungan data hybrid.

Kemampuan baru hadir dengan versi 12.2

Guardium Data Protection 12.2 juga memperkenalkan kemampuan baru yang memperkuat keamanan, menyederhanakan operasi, dan mendukung perusahaan dalam skala besar:

  • Pemindaian cloud yang dipercepat dengan pemindai dalam kontainer: Memberikan deteksi kerentanan yang lebih cepat dan lebih efisien untuk lingkungan cloud guna meminimalkan eksposur dan meningkatkan kinerja.
  • Pemantauan aktivitas terpusat di seluruh sumber hybrid: Mengonfigurasikan dan mengelola pemantauan secara konsisten di seluruh sumber data on premises, cloud, dan SaaS yang memastikan bahwa tidak ada lingkungan yang tidak terlindungi.
  • Operasi yang efisien dengan manajemen sertifikat terpusat: Menyederhanakan administrasi dan penyebaran kebijakan, mengurangi biaya overhead sekaligus meningkatkan konsistensi di seluruh perusahaan.
  • Deteksi keamanan dan penyimpangan konfigurasi secara real-time: Mengidentifikasi dan melaporkan penyimpangan batas dasar secara instan, sehingga tim dapat memperbaiki masalah sebelum berdampak pada kepatuhan atau meningkatkan risiko.

Peningkatan ini memperluas kemampuan Guardium Data Protection untuk mengamankan data di sepanjang siklus hidupnya, memastikan bahwa pengawasan, kinerja, dan tata kelola sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang terus berkembang.

Kepatuhan terus berkembang seiring dengan munculnya berbagai risiko baru

Dengan IBM Guardium Data Protection, organisasi tidak hanya mendapatkan alat untuk memenuhi tuntutan peraturan, tetapi juga visibilitas dan kecerdasan untuk memperkuat seluruh postur keamanan mereka. Kepatuhan berkelanjutan dengan keamanan yang lebih kuat dan kemampuan operasional yang canggih tidak bisa dicapai hanya dengan bertahan. Dibutuhkan kepemimpinan.

