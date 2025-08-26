26 Agustus 2025
Apa yang Baru: Kami dengan bangga mengumumkan bahwa IBM telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam The Forrester Wave™: AI Governance Solutions, Q3 2025 dengan watsonx.governance.
Kami bangga dengan pengakuan ini; bukan hanya karena peringkatnya, tetapi juga karena hal ini mencerminkan kerja keras yang telah kami lakukan bersama para pelanggan untuk membuat AI lebih aman, lebih transparan, dan lebih akuntabel.
Selama dekade terakhir, kami telah bekerja dengan organisasi di banyak industri—terutama yang diatur dengan ketat—untuk memahami seperti apa AI yang bertanggung jawab dalam praktiknya. Pengalaman itu telah membentuk watsonx.governance menjadi solusi yang tidak hanya mendukung manajemen risiko AI dan kepatuhan, tetapi juga evaluasi, pengamatan, panduan, dan tata kelola siklus untuk sistem AI.
Ketika organisasi menghadapi risiko dan peraturan AI yang berkembang, bersama dengan tekanan untuk menghadirkan nilai dari AI, solusi kami membantu menyelaraskan tim teknologi, bisnis, jaminan, dan keamanan sehubungan dengan kerangka kerja yang konsisten yang mengubah prinsip menjadi praktik.
Forrester mengakui IBM atas kemampuan kami dalam mengelola kompleksitas tata kelola AI di berbagai peran dan tanggung jawab. Strategi kami mencerminkan kolaborasi bertahun-tahun dengan pelanggan di industri yang kompleks dan diatur dengan ketat—dan pengalaman itu diterapkan dalam watsonx.governance.
watsonX.Governance mendukung kebutuhan tata kelola utama seperti manajemen kebijakan, auditabilitas, dan observabilitas. Alat ini juga mencakup kemampuan baru untuk AI agen—membantu tim mengatur inventaris agen dan alat, memantau perilaku agen, mengevaluasi pengambilan keputusan, dan mendeteksi risiko seperti halusinasi.
Forrester juga mengutip visi kami yang solid, peta jalan, dan paket yang fleksibel. Kami percaya pengakuan ini mencerminkan fokus kami pada tata kelola yang praktis dan dapat diskalakan untuk teknologi AI yang berkembang pesat.
Tata kelola AI bukanlah tantangan hanya untuk satu departemen; hal ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh tim teknik, hukum, kepatuhan, risiko, keamanan, data, dan bisnis. Tujuan kami dengan watsonx.governance adalah untuk memperkuat kolaborasi itu dengan menawarkan alat yang mendukung manajemen kebijakan, auditabilitas, dan transparansi sepanjang siklus AI.
Karena IBM dan organisasi lain berinvestasi lebih banyak dalam tata kelola AI, persepsi solusi ini berubah. Solusi ini tidak lagi dilihat hanya sebagai alat kepatuhan atau biaya bisnis, tetapi sebagai faktor penentu penting untuk menskalakan AI dan menghadirkan manfaat dari data. Faktanya:
27% perusahaan Fortune 500 menyebutkan peraturan AI sebagai risiko dalam laporan tahunan mereka (WSJ/ 2024).
68% CEO yang kami survei mengatakan tata kelola untuk AI generatif harus diterapkan dalam fase desain (IBV/2025).
65% pemimpin data pada konferensi Gartner baru-baru ini menyebut tata kelola data sebagai fokus utama mereka untuk tahun 2024 (IBV/ 2025).
Kami juga berfokus pada persiapan dan pengelolaan risiko yang muncul. Ketika sistem AI menjadi lebih otonom—dengan agen yang membuat keputusan, berinteraksi dengan alat, dan mengambil tindakan secara mandiri—tata kelola harus berevolusi untuk memastikan agen-agen ini mengikuti tujuan bisnis, standar kebijakan, dan ekspektasi keselamatan
Kami telah menambahkan 3 kemampuan baru untuk membantu tim mengatur agen ini dengan lebih efektif:
Inventaris alat dan agen yang digunakan tim Anda secara terpusat, diperkaya dengan metadata tata kelola seperti kepemilikan, deskripsi, dan riwayat penggunaan. Pengguna dapat membandingkan aset secara berdampingan menggunakan metrik evaluasi—seperti kualitas, biaya, latensi, dan kinerja—untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang penggunaan kembali dan adopsi, yang akan mengurangi risiko kemampuan yang tidak diperiksa atau duplikat
Evaluator membantu mengukur kinerja aplikasi agen Anda selama pengembangan. SDK kami menawarkan metrik siap pakai seperti ketepercayaan, relevansi konteks, dan relevansi jawaban. Metrik ini dapat digunakan dalam siklus proses (selama alur kerja agen untuk mengontrol logikanya atau sebagai titik keputusan) atau secara offline (setelah alur kerja agen untuk mengevaluasi kualitas agen secara keseluruhan). Ini tersedia menggunakan pendekatan berbasis dekorator sederhana dengan satu alur untuk memanggil evaluator yang dapat ditambahkan ke setiap node, sehingga evaluasi mudah diterapkan. Hal ini membantu pengembang membangun aplikasi berkualitas lebih tinggi yang lebih tangguh , dapat dipercaya, dan siap untuk validasi dan produksi.
Pelacakan Eksperimen memberikan visibilitas penuh ke dalam kinerja agen dan alat dari waktu ke waktu—mulai dari pengembangan hingga penerapan. Tim dapat mencatat proses, membandingkan hasil, dan membuat peringkat konfigurasi menggunakan metrik bisnis, keamanan, dan kualitas kustom, sehingga lebih mudah untuk memilih pendekatan berkinerja terbaik berdasarkan data metrik.
Pelanggan secara konsisten mengatakan bahwa watsonx.governance membantu mereka menskalakan AI dengan percaya diri. Sebagai contoh:
Asosiasi Tenis Amerika Serikat (USTA) menggunakan watsonx untuk membangun fitur AI generatif seperti Laporan Pertandingan (Match Reports) dan Komentar AI (AI Commentary )untuk AS Terbuka. Mereka menekankan bagaimana perangkat tata kelola membantu memastikan model mereka berkinerja baik, patuh, dan selaras dengan tujuan editorial.
Deloitte menyoroti bagaimana watsonx.governance mendukung adopsi AI yang bertanggung jawab, membantu klien menanamkan kepercayaan dan transparansi ke dalam alur kerja AI mereka.
Laporan Forrester secara khusus mencatat bahwa pelanggan IBM menghargai “kemampuan untuk menyelaraskan teknologi, bisnis, serta tim risiko dan hukum dengan kebijakan dan persetujuan”—kemampuan yang menjadi makin penting ketika AI digunakan secara luas di seluruh organisasi.
Ketika pelanggan ini meningkatkan upaya AI mereka, mereka meminta penilaian risiko model yang lebih dalam; masukan yang secara aktif membentuk peta jalan produk dan kemampuan masa depan kami.
Ketika organisasi mencari cara praktis untuk menghadirkan konsistensi, kontrol, dan visibilitas pada pengembangan agen, permintaan untuk Katalog Agen Terkelola kami terus meningkat. Katalog ini membantu tim mengelola penggunaan alat, asal-usul data, dan penggunaan ulang di seluruh proyek—memudahkan mereka untuk menskalakan secara bertanggung jawab sambil mempertahankan pengawasan. Pemantauan produksi dan Panduan untuk AI agen juga diminati dan kami memiliki fitur baru di peta jalan kami untuk memenuhi permintaan ini.
Tata kelola bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang penggunaan teknologi yang efisien, aman, dan tepercaya seperti kecerdasan buatan. Seperti yang diakui Forrester dalam menunjuk IBM sebagai Pemimpin, pengalaman kami bekerja dengan klien di industri yang kompleks dan teregulasi telah membentuk solusi yang memenuhi tantangan tata kelola AI saat ini dan mempersiapkan masa depan.
Ketika AI terus berkembang, kami berkomitmen untuk membantu pelanggan kami bersiap menghadapi risiko sekaligus mendapatkan manfaat dari teknologi ini. watsonx.governance dibangun dengan mempertimbangkan kompleksitas dunia nyata, dengan otomatisasi untuk menskalakan dan peta jalan yang dibentuk oleh kebutuhan praktis organisasi yang menerapkan AI yang bertanggung jawab.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana watsonx.governance dapat membantu organisasi Anda, hubungi tim kami untuk demo langsung.