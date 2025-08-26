Kami bangga dengan pengakuan ini; bukan hanya karena peringkatnya, tetapi juga karena hal ini mencerminkan kerja keras yang telah kami lakukan bersama para pelanggan untuk membuat AI lebih aman, lebih transparan, dan lebih akuntabel.

Selama dekade terakhir, kami telah bekerja dengan organisasi di banyak industri—terutama yang diatur dengan ketat—untuk memahami seperti apa AI yang bertanggung jawab dalam praktiknya. Pengalaman itu telah membentuk watsonx.governance menjadi solusi yang tidak hanya mendukung manajemen risiko AI dan kepatuhan, tetapi juga evaluasi, pengamatan, panduan, dan tata kelola siklus untuk sistem AI.

Ketika organisasi menghadapi risiko dan peraturan AI yang berkembang, bersama dengan tekanan untuk menghadirkan nilai dari AI, solusi kami membantu menyelaraskan tim teknologi, bisnis, jaminan, dan keamanan sehubungan dengan kerangka kerja yang konsisten yang mengubah prinsip menjadi praktik.