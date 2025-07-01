Dapatkan Cloud Object Storage yang dapat diprediksi dan berbiaya rendah untuk beban kerja aktif dengan Paket Satu Tarif

1 Juli 2025
Dengan volume data perusahaan yang melonjak dan beban kerja yang makin dinamis, perusahaan menghadapi tantangan yang makin besar dalam mengelola biaya penyimpanan cloud. Banyak perusahaan, ISV, dan mitra membangun solusi di Cloud Object Storage untuk melayani data pengguna akhir dengan volume besar melalui layanan harga tetap seperti platform produksi video, sistem pengiriman konten media, AI/ML besar, dan beban kerja analitik. Untuk klien yang menyimpan data dengan aktivitas tinggi dan transfer data melalui titik akhir publik, prediktabilitas biaya sangat penting.
Penyedia cloud terkemuka saat ini masih mengenakan biaya untuk penyimpanan, akses data, dan aliran data keluar (egress) di jaringan publik secara terpisah. Model layanan terpisah ini menciptakan biaya yang tidak dapat diprediksi, terutama untuk beban kerja dengan aktivitas data yang tinggi. Untuk beban kerja dengan aktivitas tinggi yang menggunakan titik akhir publik, klien sering menghadapi biaya keluar hingga 0,09 USD/GB, biaya API per-operasi (PUT, GET, LIST), dan tagihan berbasis penggunaan yang tidak dapat diprediksi. Hal ini menyulitkan pembuatan perkiraan biaya atau penentuan harga layanan mereka sendiri secara kompetitif.
Paket Satu Tarif di IBM Cloud Object Storage mengurangi kompleksitas biaya dengan menawarkan tarif bulanan tunggal per GB data yang disimpan, tanpa biaya terpisah untuk pengambilan, permintaan API, atau transfer data dengan kuota bawaan yang besar. Harga ditentukan berdasarkan volume penyimpanan: makin banyak Anda menyimpan, makin rendah tarif USD/GB Anda—tarif tunggal yang diterapkan di seluruh kapasitas penyimpanan Anda.
Ini adalah tarif total, berjenjang berdasarkan rentang kapasitas, dan ditentukan oleh penyimpanan bulanan yang Anda dapatkan. Anda membayar tarif tetap sederhana untuk setiap GB data yang disimpan, terlepas dari pola akses atau volume transfer; hal ini memudahkan prediksi dan penentuan anggaran yang lebih baik untuk biaya penyimpanan data dan menghindari biaya kejutan karena aktivitas data tumbuh dari bulan ke bulan.
1Tarif berlaku untuk wilayah di Amerika Utara dan Eropa (Tarif Amerika Selatan dan AP dipublikasikan dalam tabel harga)
2Egress gratis hingga 100% dari kapasitas tersimpan/bulan (Tarif rata-rata sebesar 0,05 USD/GB/bulan berlaku saat penggunaan egress lebih besar dari kapasitas penyimpanan)
3 Operasi Kelas A (PUT, COPY, LIST) gratis hingga 1.000 × GB yang disimpan (Tarif rata-rata 0,005 USD/1.000 Operasi saat penggunaan lebih besar dari kapasitas penyimpanan)
4 Operasi Kelas B (GET, HEAD ) gratis hingga 5.000 × GB yang disimpan (Tarif rata-rata 0,004 USD/10.000 Operasi ketika penggunaan lebih besar dari kapasitas penyimpanan)
Makin banyak Anda menyimpan, makin banyak Anda menghemat—tarif bulanan Anda (USD/GB) turun seiring bertambahnya volume. Kuota untuk egress dan operasi API akan diskalakan secara otomatis dengan kapasitas penyimpanan Anda.
Kami menawarkan diskon hingga 70% dari harga promosi untuk Paket Satu Tarif IBM Cloud Object Storage, mulai 1 Juli hingga 30 September 2025. Tidak diperlukan kode, tetapi waktu terbatas.
Pernyataan penyangkalan: Periode promosi dari 1 Juli—30 September 2025. Penawaran hanya berlaku untuk beban kerja IBM Cloud Object Storage yang baru. Klien yang mendaftar selama periode promosi akan tetap menggunakan harga promosi sebagai harga yang berlaku. Penawaran ini tidak dapat digabungkan dengan diskon Cloud Object Storage lainnya. Harga dapat mengalami kenaikan tahunan. IBM berhak untuk menarik atau merevisi promosi ini dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya.