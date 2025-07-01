Dapatkan Cloud Object Storage yang dapat diprediksi dan berbiaya rendah untuk beban kerja aktif dengan Paket Satu Tarif

Dengan volume data perusahaan yang melonjak dan beban kerja yang makin dinamis, perusahaan menghadapi tantangan yang makin besar dalam mengelola biaya penyimpanan cloud. Banyak perusahaan, ISV, dan mitra membangun solusi di Cloud Object Storage untuk melayani data pengguna akhir dengan volume besar melalui layanan harga tetap seperti platform produksi video, sistem pengiriman konten media, AI/ML besar, dan beban kerja analitik. Untuk klien yang menyimpan data dengan aktivitas tinggi dan transfer data melalui titik akhir publik, prediktabilitas biaya sangat penting.

Penyedia cloud terkemuka saat ini masih mengenakan biaya untuk penyimpanan, akses data, dan aliran data keluar (egress) di jaringan publik secara terpisah. Model layanan terpisah ini menciptakan biaya yang tidak dapat diprediksi, terutama untuk beban kerja dengan aktivitas data yang tinggi. Untuk beban kerja dengan aktivitas tinggi yang menggunakan titik akhir publik, klien sering menghadapi biaya keluar hingga 0,09 USD/GB, biaya API per-operasi (PUT, GET, LIST), dan tagihan berbasis penggunaan yang tidak dapat diprediksi. Hal ini menyulitkan pembuatan perkiraan biaya atau penentuan harga layanan mereka sendiri secara kompetitif.