20 Juni 2025
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 dan Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sekarang tersedia secara umum. Sejak diluncurkan, IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) dan Accelerator Loader sangat penting bagi organisasi yang ingin meningkatkan kemampuan analisis data mereka dan meningkatkan pengambilan keputusan. Bersama-sama, keduanya telah memungkinkan insight yang lebih cepat dari data, mengurangi biaya, dan meningkatkan ketangkasan bisnis, memberdayakan bisnis dengan berbagai cara:
Versi terbaru dari penawaran yang ada ini sebagai Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 dan Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 adalah solusi yang membawa perubahan dan akan memungkinkan klien mengirimkan kueri kecepatan tinggi pada beban kerja analitik yang kompleks, ketersediaan tinggi yang diperluas, dan pemantauan kesehatan eksternal.
Versi terbaru dari IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS—versi 8.1—memperkenalkan beberapa kemampuan dan penyempurnaan baru, termasuk:
Kemampuan yang terkait dengan replikasi Changed Data Capture (CDC), plugin Accelerator Studio untuk Data Studio, dan penerapan pada IBM Integrated Analytics System (IIAS) tidak lagi tersedia dalam penawaran terbaru ini.
IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 baru menawarkan beberapa kemampuan utama, termasuk:
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 dan IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 adalah solusi canggih yang memungkinkan organisasi untuk melepaskan kekuatan penuh data mereka.
Dengan memanfaatkan kemajuan terbaru dalam teknologi analitik, organisasi dapat memperoleh insight real-time, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Baik Anda ingin meningkatkan kemampuan analisis Anda atau hanya ingin tetap berada di depan, IBM Db2 Analytics Accelerator and Loader adalah solusi yang sempurna.
