Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 dan Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sekarang tersedia secara umum. Sejak diluncurkan, IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) dan Accelerator Loader sangat penting bagi organisasi yang ingin meningkatkan kemampuan analisis data mereka dan meningkatkan pengambilan keputusan. Bersama-sama, keduanya telah memungkinkan insight yang lebih cepat dari data, mengurangi biaya, dan meningkatkan ketangkasan bisnis, memberdayakan bisnis dengan berbagai cara:

IBM Db2 Analytics Accelerator telah memberdayakan klien kami untuk menjalankan kueri analitik dengan kecepatan tinggi menggunakan data IBM Z nyaris seketika, membantu mereka untuk a) melengkapi Db2 for z/OS dengan menjalankan setiap beban kerja kueri secara efisien di lingkungan optimalnya, baik di Db2 for z/OS maupun di Accelerator; dan b) menyediakan analisis berkecepatan tinggi terhadap data perusahaan yang berharga tanpa Extract-Transform-Load (ETL) yang mahal, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memproses analisis nyaris seketika dari data transaksional saat ini tanpa memengaruhi beban kerja transaksional.

IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS telah menjadi alat yang ampuh untuk memfasilitasi pemuatan data ke IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS atau Db2 for z/OS, dari berbagai sumber termasuk mainframe atau non-mainframe, relasional atau non-relasional dan sumber jarak jauh. Loader telah merampingkan proses dengan mengurangi langkah-langkah manual dan memungkinkan pemuatan data yang efisien.

Versi terbaru dari penawaran yang ada ini sebagai Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 dan Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 adalah solusi yang membawa perubahan dan akan memungkinkan klien mengirimkan kueri kecepatan tinggi pada beban kerja analitik yang kompleks, ketersediaan tinggi yang diperluas, dan pemantauan kesehatan eksternal.