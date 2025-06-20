Memperkenalkan Db2 Analytics Accelerator dan Accelerator Loader baru for Z

20 Juni 2025

Penyusun

Mohamed Elmougi

Product Manager- IBM Z Data and AI

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 dan Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sekarang tersedia secara umum. Sejak diluncurkan, IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) dan Accelerator Loader sangat penting bagi organisasi yang ingin meningkatkan kemampuan analisis data mereka dan meningkatkan pengambilan keputusan. Bersama-sama, keduanya telah memungkinkan insight yang lebih cepat dari data, mengurangi biaya, dan meningkatkan ketangkasan bisnis, memberdayakan bisnis dengan berbagai cara:

  • IBM Db2 Analytics Accelerator telah memberdayakan klien kami untuk menjalankan kueri analitik dengan kecepatan tinggi menggunakan data IBM Z nyaris seketika, membantu mereka untuk a) melengkapi Db2 for z/OS dengan menjalankan setiap beban kerja kueri secara efisien di lingkungan optimalnya, baik di Db2 for z/OS maupun di Accelerator; dan b) menyediakan analisis berkecepatan tinggi terhadap data perusahaan yang berharga tanpa Extract-Transform-Load (ETL) yang mahal, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memproses analisis nyaris seketika dari data transaksional saat ini tanpa memengaruhi beban kerja transaksional.
  • IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS telah menjadi alat yang ampuh untuk memfasilitasi pemuatan data ke IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS atau Db2 for z/OS, dari berbagai sumber termasuk mainframe atau non-mainframe, relasional atau non-relasional dan sumber jarak jauh. Loader telah merampingkan proses dengan mengurangi langkah-langkah manual dan memungkinkan pemuatan data yang efisien.

Versi terbaru dari penawaran yang ada ini sebagai Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 dan Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 adalah solusi yang membawa perubahan dan akan memungkinkan klien mengirimkan kueri kecepatan tinggi pada beban kerja analitik yang kompleks, ketersediaan tinggi yang diperluas, dan pemantauan kesehatan eksternal.

Peningkatan baru di Db2 Analytics Accelerator 8.1

Versi terbaru dari IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS—versi 8.1—memperkenalkan beberapa kemampuan dan penyempurnaan baru, termasuk:

  • Dukungan untuk data Objek Besar (LOB): Dengan rencana pengiriman bertahap, data Objek Besar (LOB) telah dipercepat dengan cara yang sama seperti data terstruktur tradisional yang didukung dengan IBM Db2 13 saja.​ Hal ini membantu memperluas cakupan tipe data yang didukung, membuka lebih banyak contoh penggunaan untuk Accelerator.​
  • Penyalinan tabel: Kemampuan untuk menyalin tabel dari satu akselerator ke akselerator lain menghilangkan pemrosesan duplikat di beberapa akselerator, menghasilkan peningkatan kinerja dan pengurangan konsumsi CPU pada IBM® Z. Tabel yang didukung adalah tabel bayangan akselerator, tabel arsip akselerator, dan tabel khusus akselerator (AOT)​,
  • Infrastruktur pemantauan terpadu: Infrastruktur pemantauan bawaan menyediakan penyimpanan pemantauan terpadu, mengonsolidasikan semua data pemantauan ke dalam satu tempat penyimpanan yang kohesif.

Kemampuan yang terkait dengan replikasi Changed Data Capture (CDC), plugin Accelerator Studio untuk Data Studio, dan penerapan pada IBM Integrated Analytics System (IIAS) tidak lagi tersedia dalam penawaran terbaru ini.

Peningkatan baru di Db2 Analytics Accelerator Loader 3.1

IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 baru menawarkan beberapa kemampuan utama, termasuk:

  • Mendukung IBM Db2 Analytics Accelerator 7.5.x dan 8.1.
  • Memungkinkan Db2 Analytics Accelerator Loader ditemukan oleh IBM Db2 Administration Foundation for z/OS dan IBM Unified Management Server for z/OS.
  • Memberikan pemantau kesehatan untuk membantu memantau dan mengelola proses beban eksternal.
  • Memberdayakan pengguna dengan kontrol lebih besar pada beban eksternal atau ketersediaan tinggi ke beberapa akselerator jika terjadi penanganan kegagalan.
  • Mendukung tipe data titik mengambang desimal (DECFLOAT).

Dapatkan potensi penuh data Z Anda

IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 dan IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 adalah solusi canggih yang memungkinkan organisasi untuk melepaskan kekuatan penuh data mereka.

Dengan memanfaatkan kemajuan terbaru dalam teknologi analitik, organisasi dapat memperoleh insight real-time, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Baik Anda ingin meningkatkan kemampuan analisis Anda atau hanya ingin tetap berada di depan, IBM Db2 Analytics Accelerator and Loader adalah solusi yang sempurna.

