Mengumumkan ketersediaan umum Db2 Intelligence Center: kembaran AI yang selalu aktif

Mengelola database telah menjadi makin kompleks, terutama ketika perusahaan beralih ke platform hybrid dan multi-cloud, menghadapi volume data yang besar, dan bergulat dengan kekurangan keterampilan. DBA makin kewalahan, sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk beralih di antara beberapa alat, dasbor, dan skrip yang terpisah-pisah hanya untuk mempertahankan kinerja dan ketersediaan.

Bahkan, penelitian terbaru* menunjukkan bahwa:

62% DBA mengatakan bahwa pemecahan masalah kinerja adalah tugas mereka yang paling memakan waktu.

Hampir 70% bergantung pada 3-4 alat yang terpisah setiap hari, sehingga menyebabkan visibilitas yang terfragmentasi dan penyelesaian masalah yang lebih lambat.

Db2 Intelligence Center mengatasi tantangan ini secara langsung, dengan menyediakan bidang kontrol cerdas terintegrasi yang dirancang secara eksplisit untuk tim Db2.