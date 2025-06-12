Mengumumkan ketersediaan umum Db2 Intelligence Center: kembaran AI yang selalu aktif

12 Juni 2025
IBM® Db2 Intelligence Center—platform pengelolaan Db2 generasi berikutnya yang didukung AI—secara resmi telah tersedia untuk semua pelanggan. Awalnya diumumkan pada IBM Think 2025, Db2 Intelligence Center dirancang untuk membantu administrator database (DBA) merampingkan operasi, menyederhanakan pemecahan masalah, dan dengan percaya diri mengelola lingkungan database kompleks mereka dalam skala besar.
Mengelola database telah menjadi makin kompleks, terutama ketika perusahaan beralih ke platform hybrid dan multi-cloud, menghadapi volume data yang besar, dan bergulat dengan kekurangan keterampilan. DBA makin kewalahan, sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk beralih di antara beberapa alat, dasbor, dan skrip yang terpisah-pisah hanya untuk mempertahankan kinerja dan ketersediaan.
Bahkan, penelitian terbaru* menunjukkan bahwa:
Db2 Intelligence Center mengatasi tantangan ini secara langsung, dengan menyediakan bidang kontrol cerdas terintegrasi yang dirancang secara eksplisit untuk tim Db2.
Db2 Intelligence Center menawarkan antarmuka intuitif terpadu yang didukung oleh kemampuan AI canggih untuk DBA, sehingga menambah nilai bagi tim database untuk:
Pusat Pemantauan Db2 Intelligence Center memungkinkan DBA untuk menemukan masalah dan memahami tren kinerja database dengan cepat. Tim dapat memfilter berdasarkan metrik, kueri, pengguna, atau rentang waktu, dengan cepat mengisolasi akar masalah penyebab perlambatan baik berupa kueri yang bermasalah, hambatan memori, atau ketidaksesuaian sumber daya.
Selain itu, Database Assistant yang disematkan memberikan insight kontekstual real-time, dan saran praktis untuk mempercepat diagnostik dan mempersingkat waktu penyelesaian, yang secara signifikan mengurangi kompleksitas yang biasanya terkait dengan pemecahan masalah database.
Db2 Intelligence Center mewakili evolusi berikutnya dari manajemen Db2, yang menggabungkan alur kerja penting ke satu platform yang kuat dan cerdas. Baik Anda seorang DBA berpengalaman yang mengelola kompleksitas skala perusahaan atau anggota tim baru yang melakukan peningkatan skala dengan cepat, Db2 Intelligence Center memberdayakan Anda untuk beroperasi lebih cepat, lebih cerdas, dan dengan kepercayaan diri yang lebih besar.
Mulai hari ini, Db2 Intelligence Center secara umum tersedia untuk penerapan di lingkungan on premises, hybrid, dan cloud.
Temukan bagaimana pengalaman menggunakan manajemen Db2: efisien, cerdas, dan proaktif.
Hubungi tim jika Anda memiliki pertanyaan
*Berdasarkan survei informal dari 24—40 anggota dewan penasihat teknis Db2, kelompok independen profesional Db2, yang dilakukan oleh tim Manajemen Produk IBM Db2 selama lokakarya triwulanan.