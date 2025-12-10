Dari Match 360 hingga IBM® Master Data Management: Era baru dimulai
IBM® Match 360 telah beralih ke IBM® Master Data Management (MDM), mewakili tahap selanjutnya dalam evolusi portofolio MDM InfoSphere kami. Kemajuan ini membawa prinsip-prinsip tepercaya dan kemampuan terbukti yang Anda ketahui, sekaligus memperkenalkan peningkatan modern untuk memenuhi tantangan data saat ini.
Data adalah dasar dari setiap keputusan bisnis dan interaksi pelanggan. Namun, organisasi sering berjuang dengan catatan yang terfragmentasi, tidak konsisten, dan duplikat di seluruh sistem. Bagi banyak organisasi, data masih tersebar dalam silo-silo terpisah, di mana setiap departemen atau sistem menyimpan data secara mandiri untuk kebutuhan masing-masing, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan informasi dan peningkatan biaya yang terus membesar.
Data yang tidak lengkap, ketinggalan zaman, dan salah berdampak pada pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Data kehilangan tingkat kepercayaannya; tim tidak mengetahui data mana yang paling akurat dan terbaru; serta harus menghadapi kualitas data yang buruk yang menyebabkan inefisiensi, biaya yang tidak perlu, dan hilangnya peluang.
IBM® Master Data Management memecahkan tantangan ini dengan:
Dibangun untuk digunakan di mana klien kami berada, dan fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis, IBM® Master Data Management membantu mendorong nilai bisnis, membantu klien kami untuk:
IBM® Master Data Management memberikan transparansi, fleksibilitas, dan kontrol yang lebih besar semua dalam arsitektur cloud-native modern. Baik Anda berfokus pada kepatuhan, efisiensi operasional, atau pengalaman pelanggan, peningkatan dan kemampuan baru ini membantu Anda mendapatkan data tepercaya lebih cepat.