Dari Match 360 hingga IBM® Master Data Management: Era baru dimulai

IBM® Match 360 telah beralih ke IBM® Master Data Management (MDM), mewakili tahap selanjutnya dalam evolusi portofolio MDM InfoSphere kami.

diterbitkan 10 Desember 2025
Pemandangan udara lahan pertanian dengan lingkaran hijau dan coklat dan persegi panjang tanah
By Katie Kupec and Lin Alzein

IBM® Match 360 telah beralih ke IBM® Master Data Management (MDM), mewakili tahap selanjutnya dalam evolusi portofolio MDM InfoSphere kami. Kemajuan ini membawa prinsip-prinsip tepercaya dan kemampuan terbukti yang Anda ketahui, sekaligus memperkenalkan peningkatan modern untuk memenuhi tantangan data saat ini.

Mengapa Manajemen Data Master penting hari ini

Data adalah dasar dari setiap keputusan bisnis dan interaksi pelanggan. Namun, organisasi sering berjuang dengan catatan yang terfragmentasi, tidak konsisten, dan duplikat di seluruh sistem. Bagi banyak organisasi, data masih tersebar dalam silo-silo terpisah, di mana setiap departemen atau sistem menyimpan data secara mandiri untuk kebutuhan masing-masing, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan informasi dan peningkatan biaya yang terus membesar.

Data yang tidak lengkap, ketinggalan zaman, dan salah berdampak pada pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Data kehilangan tingkat kepercayaannya; tim tidak mengetahui data mana yang paling akurat dan terbaru; serta harus menghadapi kualitas data yang buruk yang menyebabkan inefisiensi, biaya yang tidak perlu, dan hilangnya peluang.

IBM® Master Data Management memecahkan tantangan ini dengan:

  • Memecah silo data: Menggunakan pencocokan bertenaga ML untuk menyatukan data di seluruh silo, menciptakan tampilan entitas 360° tepercaya.
  • Mengungkap hubungan data yang kompleks: Mengidentifikasi dan mengelola hubungan lintas entitas untuk membangun tampilan yang lengkap dan terhubung.
  • Menegakkan tata kelola data: Menyediakan alat bantu penatakelolaan yang terintegrasi dengan jejak audit dan panduan ML untuk keputusan pencocokan.
  • Memberikan skalabilitas dan kinerja: Diterapkan pada arsitektur yang dapat diskalakan berbasis SaaS atau hybrid cloud, yang dioptimalkan untuk kecepatan dan ketangkasan.

Evolusi selanjutnya dari kemampuan data master IBM®

Dibangun untuk digunakan di mana klien kami berada, dan fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis, IBM® Master Data Management membantu mendorong nilai bisnis, membantu klien kami untuk:

  • Beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang: Buat tampilan 360° multi-domain yang komprehensif yang disesuaikan dengan organisasi Anda. Sesuaikan model manajemen data master (MDM) Anda dengan mudah untuk menyelaraskan dengan persyaratan hilir yang berubah.
  • Kurangi risiko dan bangun kepercayaan data: Tingkatkan presisi pencocokan melalui machine learning, standardisasi data, dan verifikasi. Pastikan pencocokan fleksibel didukung oleh kontrol kualitas data yang kuat.
  • Otomatiskan pencocokan catatan: Manfaatkan pencocokan berbasis AI untuk menyatukan data master di seluruh domain, memberikan sumber kebenaran tunggal tanpa upaya manual.
  • Mencapai dan memantau kualitas data: Hilangkan duplikat dan inkonsistensi. Akses data yang bersih, akurat, dan spesifik konteks yang dioptimalkan untuk contoh penggunaan bisnis Anda.
  • Tingkatkan produktivitas: Berdayakan tim dengan alat rendah/tanpa kode, algoritma cerdas, dan integrasi AI—merampingkan alur kerja dan mempercepat pengiriman data tepercaya.
  • Percepat insight: Hubungkan dan sediakan data master dengan lancar untuk mendorong AI, machine learning, dan inisiatif analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat.
  • Dapatkan data akurat lebih cepat dengan Machine Learning tertanam: Kurangi overhead administratif dan tingkatkan akurasi kecocokan dengan model yang dilatih sebelumnya dan dirancang untuk kinerja skala perusahaan.

Dapatkan data tepercaya lebih cepat

IBM® Master Data Management memberikan transparansi, fleksibilitas, dan kontrol yang lebih besar semua dalam arsitektur cloud-native modern. Baik Anda berfokus pada kepatuhan, efisiensi operasional, atau pengalaman pelanggan, peningkatan dan kemampuan baru ini membantu Anda mendapatkan data tepercaya lebih cepat.

