Dari Match 360 hingga IBM® Master Data Management: Era baru dimulai

Data adalah dasar dari setiap keputusan bisnis dan interaksi pelanggan. Namun, organisasi sering berjuang dengan catatan yang terfragmentasi, tidak konsisten, dan duplikat di seluruh sistem. Bagi banyak organisasi, data masih tersebar dalam silo-silo terpisah, di mana setiap departemen atau sistem menyimpan data secara mandiri untuk kebutuhan masing-masing, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan informasi dan peningkatan biaya yang terus membesar.

Data yang tidak lengkap, ketinggalan zaman, dan salah berdampak pada pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Data kehilangan tingkat kepercayaannya; tim tidak mengetahui data mana yang paling akurat dan terbaru; serta harus menghadapi kualitas data yang buruk yang menyebabkan inefisiensi, biaya yang tidak perlu, dan hilangnya peluang.

IBM® Master Data Management memecahkan tantangan ini dengan: