Pada Konferensi RSA 2026, IBM Consulting memperkenalkan pendekatan baru untuk deteksi dan remediasi ancaman identitas, pendekatan yang dibuat untuk keputusan yang lebih cepat dan respons yang diatur.

Selama bertahun-tahun, identitas diperlakukan sebagai masalah kontrol: menentukan akses, menegakkan kebijakan, meninjau hak. Fondasi itu masih penting, tetapi tidak lagi mencerminkan bagaimana serangan sebenarnya terjadi. Musuh saat ini tidak perlu membobol masuk, mereka login dengan akun yang sah. Mereka mengeksploitasi kredensial yang valid, akun yang tidak aktif, dan hak istimewa yang disalahgunakan untuk bergerak diam-diam di lingkungan, seringkali lebih cepat daripada tim keamanan dapat menilai apa yang terjadi.

Serangan berbasis identitas sekarang menyumbang bagian signifikan dari intrusi di dunia nyata, dengan banyak yang melibatkan akun yang valid daripada malware atau eksploitasi zero-day. Identitas bukan lagi sekadar kontrol keamanan. Ini adalah risiko bisnis yang terkait langsung dengan ketahanan operasional, kepercayaan, dan kontinuitas.