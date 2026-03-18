Pada Konferensi RSA 2026, IBM Consulting memperkenalkan pendekatan baru untuk deteksi dan remediasi ancaman identitas, pendekatan yang dibuat untuk keputusan yang lebih cepat dan respons yang diatur.
Selama bertahun-tahun, identitas diperlakukan sebagai masalah kontrol: menentukan akses, menegakkan kebijakan, meninjau hak. Fondasi itu masih penting, tetapi tidak lagi mencerminkan bagaimana serangan sebenarnya terjadi. Musuh saat ini tidak perlu membobol masuk, mereka login dengan akun yang sah. Mereka mengeksploitasi kredensial yang valid, akun yang tidak aktif, dan hak istimewa yang disalahgunakan untuk bergerak diam-diam di lingkungan, seringkali lebih cepat daripada tim keamanan dapat menilai apa yang terjadi.
Serangan berbasis identitas sekarang menyumbang bagian signifikan dari intrusi di dunia nyata, dengan banyak yang melibatkan akun yang valid daripada malware atau eksploitasi zero-day. Identitas bukan lagi sekadar kontrol keamanan. Ini adalah risiko bisnis yang terkait langsung dengan ketahanan operasional, kepercayaan, dan kontinuitas.
Layanan baru ini dirancang untuk menutup kesenjangan antara sinyal identitas dan tindakan tegas.
Alih-alih menambahkan lapisan peringatan lain, ITDR berfungsi sebagai pekerja digital yang terus memantau aktivitas identitas, menafsirkan risiko, dan mengatur remediasi melalui proses yang terstruktur dan dapat diulang. Fokusnya melampaui deteksi hingga pengambilan keputusan yang lebih cepat dan respons yang diatur.
Sebagian besar organisasi sudah memiliki alat manajemen identitas dan akses yang kuat. Tantangannya bukanlah kurangnya sinyal melainkan fragmentasi.
Aktivitas identitas tersebar di direktori, titik akhir, platform cloud, dan alat keamanan. Sinyal tiba pada kecepatan yang berbeda, dalam format yang berbeda, dan tanpa konteks bersama. Tim harus menghubungkan peristiwa secara manual, mengandalkan penilaian individu, dan beralih antar alat, sementara penyerang bergerak dengan kecepatan dan kecanggihan yang meningkat.
Pola serangan umum yang digerakkan oleh identitas meliputi:
Secara individual, sinyal-sinyal ini mungkin tidak menimbulkan kekhawatiran langsung. Bersama-sama, mereka sering menunjukkan kompromi aktif, tetapi hanya jika tim dapat melihat gambaran lengkap tepat waktu. Meningkatnya phishing, peniruan identitas, dan penyalahgunaan kredensial yang mendukung AI semakin mempersempit jendela itu.
ITDR mengonsolidasikan sinyal identitas dari lingkungan multi-vendor ke dalam satu tampilan kasus terpusat. Tim keamanan dan IAM dapat menyelidiki aktivitas, memahami risiko, dan melaksanakan remediasi, tanpa beralih antar alat atau hanya mengandalkan interpretasi manual.
Inti dari layanan adalah model keputusan deterministik dan dapat dijelaskan. Tim dapat melihat dengan tepat alasan dari tindakan yang direkomendasikan, menilai risiko dalam konteks, dan menerapkan remediasi secara otomatis di bawah tata kelola dan kebijakan. Setiap tindakan dapat dilacak, dapat diaudit, dan konsisten.
Alur kerja ITDR meliputi:
Alur kerja terpadu ini menggantikan investigasi yang terbagi-bagi dengan respons yang konsisten dan berdasarkan kebijakan.
Bagi para pemimpin keamanan, ITDR mengurangi triase manual, mempercepat penanganan, dan membawa konsistensi ke beberapa keputusan paling kompleks yang dihadapi tim di bawah tekanan.
Bagi para pemimpin bisnis, ini melindungi organisasi di mana risiko semakin terkonsentrasi—di seluruh identitas yang memungkinkan operasi, akses pelanggan, dan pertumbuhan digital.
Manfaat utamanya mencakup:
ITDR memungkinkan organisasi untuk beralih dari bereaksi terhadap peringatan terisolasi ke mengelola risiko identitas sebagai proses yang berkelanjutan dan berbasis intelijen.
Layanan Deteksi dan Remediasi Ancaman Identitas IBM secara resmi diluncurkan di Konferensi RSA 2026.
