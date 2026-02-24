FalconStor Habanero sekarang tersedia di IBM® Cloud Marketplace

FalconStor dengan senang hati mengumumkan bahwa Habanero sekarang tersedia langsung melalui IBM® Cloud Marketplace, memperluas ketersediaan untuk pengguna cloud di seluruh dunia.
Organisasi saat ini berada di bawah tekanan kuat untuk memodernisasi perlindungan data sambil mempertahankan diri dari ancaman siber yang semakin canggih. Namun banyak yang masih mengandalkan arsitektur pemulihan lama yang memperlambat operasi, meningkatkan risiko, dan mendorong biaya yang tidak perlu.
FalConstor Habanero memberikan pengalaman terobosan dengan menggabungkan kemampuan perlindungan data modern dengan daya tahan dan skala global IBM® Cloud Object Storage (COS).
Model DR tradisional bergantung pada penanganan media manual, alat yang terfragmentasi, dan pengujian DR yang jarang, membuat tim memiliki kepercayaan rendah dalam kesiapan pemulihan. Sistem yang terhubung mengekspos lingkungan terhadap penyebaran ransomware dan korupsi data, tanpa jaminan jalur pemulihan bersih atau isolasi celah udara yang dapat diverifikasi. Tantangan tersebut semakin diperparah oleh tingginya beban operasional yang dihadapi tim TI, infrastruktur yang mulai usang, kelangkaan keahlian khusus, serta biaya cloud atau transfer yang tidak stabil—membuat lingkungan ini berisiko sekaligus mahal untuk dipertahankan.
FalConstor Habanero menyediakan pencadangan, pengarsipan, dan pemulihan yang dipercepat dengan kinerja yang dapat diprediksi—menghilangkan ketergantungan pada media fisik dan mengurangi waktu henti secara signifikan. SLA tingkat perusahaan dan transportasi data hingga 20 kali lebih cepat memastikan pemulihan yang andal dan dapat diuji untuk ligkungan IBM® Power.
Habanero memperkuat ketahanan siber dengan vault data yang tidak dapat diubah, retensi WORM opsional, dan kekekalan penyimpanan asli, memastikan titik pemulihan tahan rusak yang menghentikan penyebaran ransomware. Perlindungan celah udara bawaan menyederhanakan kesiapan audit dan selaras dengan kerangka kerja kepatuhan terhadap peraturan.
Dengan memanfaatkan IBM® Cloud Object Storage, layanan ini memberikan:
COS menjadi fondasi untuk pemulihan yang bersih, andal, dan tahan ransomware—sekaligus menurunkan TCO dan menghilangkan biaya tambahan di lokasi kedua.
FalConstor Habanero adalah layanan penyimpanan yang dikelola sepenuhnya yang dirancang untuk menyederhanakan perlindungan data offsite yang aman untuk lingkungan IBM® i dan IBM® Power. Solusi ini memberikan retensi yang tahan ransomware, salinan pemulihan bencana, dan pengarsipan jangka panjang dengan model biaya yang sebanding dengan object storage—tanpa menerapkan infrastruktur baru atau memodifikasi proses pencadangan yang ada.
Layanan ini didukung oleh kemampuan perlindungan data yang dipatenkan FalconStor dan platform Power dan layanan cloud IBM® yang telah terbukti, termasuk IBM® Cloud Object Storage. Bersama-sama, mereka memberikan fondasi yang sangat tahan lama, abadi, dan tersedia secara global untuk pemulihan modern.
Habanero memungkinkan:
Dengan harga dua tingkat sederhana dan teknologi yang tepercaya oleh ribuan pelanggan IBM® Power, Habanero menyediakan jalur ke depan yang modern, tangguh, dan hemat biaya.
IBM® Cloud Marketplace menyediakan saluran terpusat untuk membeli dan menjual solusi perusahaan, memungkinkan pelanggan untuk:
Habanero bergabung dengan lebih dari 400 penawaran ekosistem di IBM® Cloud Marketplace, memanfaatkan jangkauan global IBM®, jejak perusahaan, dan keterlibatan bulanan dengan lebih dari 600.000 pengunjung, termasuk pengguna dari organisasi Fortune 500.
Dengan FalconStor Habanero di IBM® Cloud Marketplace, organisasi dapat mempercepat perjalanan mereka menuju perlindungan data modern yang dioptimalkan untuk cloud—memperoleh ketahanan dunia maya yang lebih kuat, biaya yang dapat diprediksi, dan operasi yang disederhanakan yang didukung oleh IBM® Cloud Object Storage.
