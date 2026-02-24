FalconStor Habanero sekarang tersedia di IBM® Cloud Marketplace

Model DR tradisional bergantung pada penanganan media manual, alat yang terfragmentasi, dan pengujian DR yang jarang, membuat tim memiliki kepercayaan rendah dalam kesiapan pemulihan. Sistem yang terhubung mengekspos lingkungan terhadap penyebaran ransomware dan korupsi data, tanpa jaminan jalur pemulihan bersih atau isolasi celah udara yang dapat diverifikasi. Tantangan tersebut semakin diperparah oleh tingginya beban operasional yang dihadapi tim TI, infrastruktur yang mulai usang, kelangkaan keahlian khusus, serta biaya cloud atau transfer yang tidak stabil—membuat lingkungan ini berisiko sekaligus mahal untuk dipertahankan.

FalConstor Habanero menyediakan pencadangan, pengarsipan, dan pemulihan yang dipercepat dengan kinerja yang dapat diprediksi—menghilangkan ketergantungan pada media fisik dan mengurangi waktu henti secara signifikan. SLA tingkat perusahaan dan transportasi data hingga 20 kali lebih cepat memastikan pemulihan yang andal dan dapat diuji untuk ligkungan IBM® Power.

Habanero memperkuat ketahanan siber dengan vault data yang tidak dapat diubah, retensi WORM opsional, dan kekekalan penyimpanan asli, memastikan titik pemulihan tahan rusak yang menghentikan penyebaran ransomware. Perlindungan celah udara bawaan menyederhanakan kesiapan audit dan selaras dengan kerangka kerja kepatuhan terhadap peraturan.

Dengan memanfaatkan IBM® Cloud Object Storage, layanan ini memberikan:

Ketahanan dan ketahanan yang terdepan di industri

Skalabilitas masif dengan biaya setara penyimpanan objek

Retensi jangka panjang berbiaya rendah

Ketersediaan global dan manajemen siklus hidup yang disederhanakan

OPEX yang dapat diprediksi tanpa biaya pengambilan cloud yang mengejutkan

COS menjadi fondasi untuk pemulihan yang bersih, andal, dan tahan ransomware—sekaligus menurunkan TCO dan menghilangkan biaya tambahan di lokasi kedua.