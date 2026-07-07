Memperluas IBM z17: Membawa AI dalam skala besar ke lebih banyak lingkungan perusahaan

Dengan perluasan portofolio IBM z17, kami memberi organisasi lebih banyak cara untuk mengakses AI, keamanan, ketahanan, dan kemampuan kinerja yang mereka butuhkan untuk bersaing di era yang mengutamakan AI.
Hari ini menandai perluasan penting dari platform IBM z17. Sejak memperkenalkan IBM z17 tahun lalu, kami telah dapat membantu organisasi menghadirkan AI secara langsung ke transaksi, data, dan aplikasi mereka yang paling penting. Dalam waktu singkat yang sama, kami telah melihat perubahan signifikan di pasar: AI bergerak melampaui bukti konsep dan proyek percontohan ke dalam proses bisnis produksi. Organisasi tidak lagi bertanya apakah mereka harus mengadopsi AI, mereka bertanya bagaimana mereka dapat menghasilkan ROI, mewujudkan nilai, dan mengoperasionalkan AI dalam skala besar, aman, dan bertanggung jawab.
Untuk klien Z, jawabannya dimulai dengan data dan transaksi yang mereka jalankan setiap hari. IBM Z selalu menjadi tempat banyak transaksi bisnis terpenting di dunia terjadi. Saat ini, klien memperluas transaksi tersebut dengan pengambilan keputusan yang didukung AI, deteksi penipuan, otomatisasi, dan pengalaman pelanggan. Dengan IBM z17, kami memungkinkan organisasi untuk menggabungkan AI dalam transaksi dan AI pada data bersama dengan kemampuan berbasis agen secara langsung di mana operasi bisnis yang sangat penting berlangsung.
Klien mencari cara untuk memaksimalkan nilai aplikasi dan keterampilan yang ada sambil mengadopsi praktik operasional modern dan alur kerja berbasis AI. Dalam lingkungan di mana setiap sumber daya penting, organisasi membutuhkan infrastruktur yang membantu menyederhanakan operasi, meningkatkan produktivitas pengembang, menjaga keamanan, dan mempercepat inovasi, tanpa menambah kerumitan.
Itulah sebabnya kami memperluas portofolio IBM z17 dengan sistem frame tunggal dan instalasi rak baru, yang menghadirkan kekuatan inti IBM Z ke berbagai model penerapan yang lebih luas sambil menawarkan keamanan, ketahanan, dan kinerja yang diandalkan perusahaan. Seperti biasa, kami terus berinovasi untuk memberikan hasil lebih banyak dengan lebih sedikit biaya, termasuk kapasitas hingga 20% lebih banyak daripada IBM z16 untuk membantu memproses transaksi lebih cepat dan mendukung beban kerja berbasis AI yang terus berkembang. Bahkan anggota terbaru dan terkecil dari keluarga IBM z17 memberikan kinerja, efisiensi, dan skalabilitas yang dibutuhkan organisasi saat mereka menyeimbangkan ambisi pertumbuhan dengan kendala sumber daya yang nyata.
Infrastruktur perusahaan memasuki fase baru. Organisasi membutuhkan platform yang dapat mendukung pertumbuhan berbasis AI sambil menghadapi keterbatasan sumber daya, persyaratan bisnis yang berkembang, dan lingkungan hibrida yang makin kompleks. Mereka diminta untuk menerapkan kemampuan AI baru sambil mempelajari keterampilan baru, mengendalikan biaya operasional, dan memaksimalkan nilai aplikasi dan infrastruktur yang ada. Sistem frame tunggal dan instalasi rak IBM z17 baru mengatasi tantangan ini dengan menyediakan opsi penerapan yang lebih gesit dan fleksibel sambil menghadirkan fondasi IBM Z tepercaya yang sama.
Untuk membantu klien mempercepat inovasi tanpa meningkatkan kompleksitas, kami juga memberikan kemampuan baru di seluruh portofolio. Peningkatan pengoptimalan kode baru membantu meningkatkan efisiensi aplikasi dan membebaskan sumber daya pengembangan yang berharga, memungkinkan tim untuk fokus memberikan nilai bisnis baru alih-alih proyek pembangunan kembali. Dukungan untuk pendekatan Infrastructure-as-Code standar industri memudahkan organisasi untuk mengelola infrastruktur.
Pada saat yang sama, kemampuan otomatisasi yang diperluas membantu mengurangi upaya manual dan ketergantungan pada keterampilan khusus, sementara dukungan OpenTelemetry dan visualisasi topologi I/O yang ditingkatkan memberikan insight operasional yang lebih dalam di lingkungan TI yang makin kompleks. Bersama-sama, kemampuan ini membantu organisasi meningkatkan pengamatan, mengidentifikasi hambatan lebih cepat, dan beroperasi lebih efisien.
Di luar teknologi itu sendiri, klien juga membutuhkan keyakinan bahwa mereka dapat menerapkan dan mengoperasikan infrastruktur baru dengan sukses sejak hari pertama. IBM Technology Lifecycle Services menyediakan dukungan dan layanan infrastruktur khusus sejak hari pertama yang dirancang untuk membantu klien menerapkan IBM z17 Rack Mount dengan aman dan efisien. Dengan penawaran dukungan premium yang memberikan layanan prediktif dan proaktif, organisasi dapat membantu mencegah masalah sebelum berdampak pada operasi, mengurangi waktu henti yang tidak direncanakan, dan memaksimalkan ketersediaan bisnis.
Saat adopsi AI matang, AI berjalan sama pentingnya dengan model itu sendiri. Organisasi menemukan bahwa memindahkan sejumlah besar data sensitif ke lingkungan eksternal dapat menimbulkan masalah biaya, latensi, tata kelola, dan keamanan. Mereka makin ingin AI lebih dekat ke data, lebih dekat ke transaksi, dan lebih dekat ke tempat keputusan bisnis dibuat.
IBM z17 dibuat untuk mencapai tujuan itu. Organisasi dapat mengidentifikasi penipuan, mendeteksi anomali, mempersonalisasi pengalaman pelanggan, dan membuat keputusan bisnis cerdas secara real time, tanpa memindahkan informasi sensitif dari lingkungan tepercaya. Didukung oleh prosesor Telum II, IBM z17 memungkinkan inferensi AI real-time secara langsung dalam pemrosesan transaksi.
Dengan dukungan untuk IBM Spyre™ Accelerator, organisasi juga dapat memperluas kemampuan ini untuk menskalakan AI generatif dan beban kerja AI agen yang muncul. Bersama-sama, Telum II dan Spyre memberikan fondasi yang kuat bagi organisasi yang ingin memindahkan AI dari eksperimen ke produksi.
Ketika organisasi berusaha memberikan hasil yang terukur dari investasi AI, efisiensi menjadi sama pentingnya dengan kemampuan. Pengujian IBM menunjukkan bahwa beban kerja Pemrosesan Transaksi Online (OLTP) dengan teknologi AI pada OpenShift Container Platform membutuhkan inti hingga empat kali lebih sedikit dibandingkan dengan menjalankan beban kerja serupa pada platform x86. 1 Hal ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan skala AI dengan lebih efisien sambil mempertahankan keamanan, ketahanan, dan tata kelola yang terkait dengan lingkungan yang sangat penting.
Baik mendukung proses bisnis berbasis AI, operasi cerdas, atau solusi AI khusus industri, portofolio IBM z17 yang diperluas memberi organisasi lebih banyak opsi untuk menghadirkan AI langsung ke data perusahaan.
Nilai AI tidak dapat direalisasikan kecuali dibangun berdasarkan kepercayaan. Keamanan tetap penting ketika data sensitif, proses bisnis, dan beban kerja AI bertemu. Ketahanan menjadi makin penting karena organisasi makin bergantung pada pengambilan keputusan otomatis dan berbasis AI. Kinerja dalam skala besar tetap tidak dapat dinegosiasikan ketika perusahaan memproses jutaan transaksi setiap hari.
Portofolio IBM z17 yang diperluas menyatukan kekuatan inti ini di serangkaian opsi penerapan yang lebih luas. Dengan kemampuan terdepan di industri, kesiapan yang aman dari quantum, teknologi komputasi rahasia, dan fitur ketahanan cyber canggih, organisasi dapat membantu melindungi aset penting sekaligus bersiap menghadapi ancaman di masa depan. Pada saat yang sama, platform ini terus memberikan keandalan, ketersediaan, dan skalabilitas yang diperlukan untuk beban kerja yang paling berat di dunia.
Untuk organisasi yang mengadopsi operasi dan proses bisnis yang mengutamakan AI, kemampuan ini harus dimiliki. Kemampuan tersebut adalah fondasi yang memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dengan percaya diri, meningkatkan skala secara bertanggung jawab, dan mewujudkan nilai dari AI tanpa mengorbankan kepercayaan.
Masa depan komputasi perusahaan bukan tentang memilih antara AI dan tata kelola, inovasi dan keandalan, atau modernisasi dan kontinuitas. Yang perlu dilakukan adalah menyatukan kemampuan tersebut pada platform yang dirancang untuk mendukung transformasi bisnis dan keunggulan operasional.
Dengan perluasan portofolio IBM z17, kami memberi organisasi lebih banyak cara untuk mengakses AI, keamanan, ketahanan, dan kemampuan kinerja yang mereka butuhkan untuk bersaing di era yang mengutamakan AI. Sistem frame tunggal dan instalasi rak baru memperluas jangkauan IBM z17, sehingga memudahkan organisasi untuk menyelaraskan pilihan infrastruktur dengan kebutuhan bisnis sambil terus menjalankan beban kerja terpenting mereka dengan percaya diri.
Ketika AI beralih dari eksperimen ke produksi, kami percaya organisasi yang sukses adalah organisasi yang dapat menghadirkan kecerdasan langsung ke data, transaksi, dan proses bisnis mereka dengan aman, andal, dan dalam skala besar.
Itulah tujuan IBM z17. Selamat datang di evolusi IBM z17 berikutnya. Masa depan sedang dibangun pada intinya.