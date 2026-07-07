Memperluas IBM z17: Membawa AI dalam skala besar ke lebih banyak lingkungan perusahaan

Hari ini menandai perluasan penting dari platform IBM z17. Sejak memperkenalkan IBM z17 tahun lalu, kami telah dapat membantu organisasi menghadirkan AI secara langsung ke transaksi, data, dan aplikasi mereka yang paling penting. Dalam waktu singkat yang sama, kami telah melihat perubahan signifikan di pasar: AI bergerak melampaui bukti konsep dan proyek percontohan ke dalam proses bisnis produksi. Organisasi tidak lagi bertanya apakah mereka harus mengadopsi AI, mereka bertanya bagaimana mereka dapat menghasilkan ROI, mewujudkan nilai, dan mengoperasionalkan AI dalam skala besar, aman, dan bertanggung jawab.

Untuk klien Z, jawabannya dimulai dengan data dan transaksi yang mereka jalankan setiap hari. IBM Z selalu menjadi tempat banyak transaksi bisnis terpenting di dunia terjadi. Saat ini, klien memperluas transaksi tersebut dengan pengambilan keputusan yang didukung AI, deteksi penipuan, otomatisasi, dan pengalaman pelanggan. Dengan IBM z17, kami memungkinkan organisasi untuk menggabungkan AI dalam transaksi dan AI pada data bersama dengan kemampuan berbasis agen secara langsung di mana operasi bisnis yang sangat penting berlangsung.

Klien mencari cara untuk memaksimalkan nilai aplikasi dan keterampilan yang ada sambil mengadopsi praktik operasional modern dan alur kerja berbasis AI. Dalam lingkungan di mana setiap sumber daya penting, organisasi membutuhkan infrastruktur yang membantu menyederhanakan operasi, meningkatkan produktivitas pengembang, menjaga keamanan, dan mempercepat inovasi, tanpa menambah kerumitan.

Itulah sebabnya kami memperluas portofolio IBM z17 dengan sistem frame tunggal dan instalasi rak baru, yang menghadirkan kekuatan inti IBM Z ke berbagai model penerapan yang lebih luas sambil menawarkan keamanan, ketahanan, dan kinerja yang diandalkan perusahaan. Seperti biasa, kami terus berinovasi untuk memberikan hasil lebih banyak dengan lebih sedikit biaya, termasuk kapasitas hingga 20% lebih banyak daripada IBM z16 untuk membantu memproses transaksi lebih cepat dan mendukung beban kerja berbasis AI yang terus berkembang. Bahkan anggota terbaru dan terkecil dari keluarga IBM z17 memberikan kinerja, efisiensi, dan skalabilitas yang dibutuhkan organisasi saat mereka menyeimbangkan ambisi pertumbuhan dengan kendala sumber daya yang nyata.