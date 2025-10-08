Meningkatkan ketahanan siber dengan IBM Cloud Object Storage dan IBM Storage Defender Data Protect

Ransomware, ancaman orang dalam, dan peristiwa eksfiltrasi data terus meningkat, baik dari segi frekuensi maupun kecanggihan. Model tradisional tempat cadangan disimpan secara on-premises—sering kali pada jaringan yang sama dengan lingkungan produksi yang mereka lindungi—menghadirkan peluang mudah bagi serangan siber untuk melumpuhkan seluruh organisasi. Jika salinan cadangan tetap berada di lingkungan yang sama dengan data produksi, penyerang dapat mengenkripsi atau menghapusnya, sehingga menghilangkan opsi pemulihan.
Untuk mengatasi hal ini, lebih banyak organisasi mencari cloud sebagai solusi cadangan dan perlindungan data di luar lokasi. Namun, bahkan ketika organisasi pindah ke lingkungan hybrid dan multi-cloud, banyak yang kesulitan mengamankan dan mengisolasi data mereka secara efektif. Hal ini sering disebabkan oleh:
Hasilnya adalah kesenjangan yang melebar antara strategi perlindungan data dan ketahanan aktual.
IBM mengatasi tantangan ini dengan solusi terintegrasi yang menggabungkan IBM Cloud Object Storage (COS) yang dikonfigurasi sebagai vault dengan IBM Storage Defender Data Protect, yang menyediakan manajemen ketahanan siber terpusat bersama dengan perlindungan data terisolasi di luar lokasi. Kombinasi ini menawarkan pendekatan modern yang kuat untuk melindungi data sangat penting Anda dari ancaman dunia maya yang terus berkembang.
Mengapa perlu penyimpanan cloud di luar lokasi untuk arsip dan cadangan Anda?
Menyimpan data cadangan dan arsip di target terisolasi di luar lokasi seperti IBM Cloud Object Storage memastikan ketahanan maksimum terhadap ancaman siber. Dengan menyimpan salinan di luar lingkungan produksi dalam penyimpanan yang tidak dapat diubah dan terisolasi, organisasi dapat melindungi data penting dari ransomware, ancaman orang dalam, dan penghapusan yang tidak disengaja. Pemisahan salinan data primer dan sekunder ini memberikan garis pertahanan terakhir, memastikan pemulihan bahkan dalam menghadapi serangan siber tingkat lanjut yang membahayakan lingkungan produksi.
IBM Storage Defender adalah solusi perlindungan data dan ketahanan siber generasi berikutnya yang memanfaatkan AI dan otomatisasi untuk melindungi, mendeteksi, dan memulihkan dari serangan siber. Kemampuan utamanya meliputi:
IBM Storage Defender Data Protect menyediakan pencadangan dan pemulihan data yang komprehensif dan dapat mengarahkan salinan cadangan yang aman ke vault yang terisolasi—dibangun memanfaatkan IBM Cloud Object Storage—untuk penyimpanan dan pemulihan jangka panjang.
IBM Cloud Object Storage (COS) menyediakan fondasi yang sangat mudah diskalakan, aman, dan tangguh untuk menyimpan data tidak terstruktur. Ketika dikonfigurasi sebagai vault, itu menjadi komponen penting dari strategi ketahanan siber Anda. Begini caranya:
IBM COS mendukung Object Lock (juga dikenal sebagai Write Once Read Many (WORM)), yang memungkinkan Anda membuat data tidak dapat diubah untuk periode penyimpanan tertentu. Setelah terkunci, objek tidak dapat dimodifikasi atau dihapus, sehingga melindungi data Anda dari pihak-pihak yang berniat jahat dan penghapusan yang tidak disengaja.
Fitur ini sangat penting dalam mempertahankan diri dari serangan ransomware, karena memastikan salinan cadangan tetap tidak tersentuh dan dapat dipulihkan, bahkan jika sistem utama dibobol.
Context-Based Restrictions memungkinkan Anda menentukan kontrol akses jaringan granular untuk bucket COS Anda. Dengan CBR, Anda dapat membatasi akses ke bucket dari:
Hal ini membantu menegakkan postur keamanan zero-trust dengan memastikan hanya sistem dan pengguna yang berwenang yang dapat mengakses vault.
Data yang statis di IBM COS dienkripsi, dan pelanggan dapat mengelola kunci enkripsi mereka sendiri menggunakan IBM Key Protect. Ini memungkinkan Anda untuk:
Key Protect terintegrasi secara lancar dengan COS, memberikan Anda kontrol yang sangat baik atas perlindungan kriptografi data yang disimpan.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) memungkinkan Anda mengelola siapa yang dapat mengakses bucket penyimpanan Anda dan tindakan apa yang dapat mereka lakukan. Dengan IAM, Anda dapat:
IAM memastikan bahwa hanya pengguna dan layanan yang tepat yang memiliki akses ke data penting, mengurangi risiko ancaman orang dalam atau kesalahan konfigurasi.
Menggunakan IBM Cloud Logs, Anda dapat memantau semua aktivitas yang terkait dengan bucket COS Anda. Ini termasuk:
Pemantauan real-time dan log audit sangat penting untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan membuktikan kepatuhan terhadap peraturan.
Dengan mengintegrasikan IBM Storage Defender dengan vault siber yang dibangun menggunakan IBM Cloud Object Storage, organisasi mendapatkan:
Arsitektur ini mengubah lingkungan cadangan Anda menjadi garis pertahanan terakhir yang tangguh, patuh, dan dapat dipulihkan.
Ancaman siber tidak akan hilang. Dengan kombinasi IBM Storage Defender dan IBM Cloud Object Storage, Anda dapat menjalankan lebih dari strategi tradisional dan mengadopsi vault yang memberi bisnis Anda keuntungan nyata dalam melawan ransomware dan kehilangan data.
Baik Anda seorang pemimpin TI perusahaan atau arsitek cloud, sekaranglah saatnya untuk membangun strategi ketahanan Anda menggunakan perlindungan cerdas dan penyimpanan yang aman dan tidak dapat diubah.