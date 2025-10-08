Meningkatkan ketahanan siber dengan IBM Cloud Object Storage dan IBM Storage Defender Data Protect

Ransomware, ancaman orang dalam, dan peristiwa eksfiltrasi data terus meningkat, baik dari segi frekuensi maupun kecanggihan. Model tradisional tempat cadangan disimpan secara on-premises—sering kali pada jaringan yang sama dengan lingkungan produksi yang mereka lindungi—menghadirkan peluang mudah bagi serangan siber untuk melumpuhkan seluruh organisasi. Jika salinan cadangan tetap berada di lingkungan yang sama dengan data produksi, penyerang dapat mengenkripsi atau menghapusnya, sehingga menghilangkan opsi pemulihan.

Untuk mengatasi hal ini, lebih banyak organisasi mencari cloud sebagai solusi cadangan dan perlindungan data di luar lokasi. Namun, bahkan ketika organisasi pindah ke lingkungan hybrid dan multi-cloud, banyak yang kesulitan mengamankan dan mengisolasi data mereka secara efektif. Hal ini sering disebabkan oleh:

Kurangnya keahlian dalam arsitektur keamanan cloud;

Kontrol yang tidak memadai untuk mendeteksi dan menanggapi insiden siber;

Ketergantungan yang berlebihan pada sistem cadangan tradisional, tanpa mempertimbangkan untuk melindungi data saat tidak aktif; dan

Visibilitas dan pemantauan integritas data yang terbatas di lingkungan cloud.

Hasilnya adalah kesenjangan yang melebar antara strategi perlindungan data dan ketahanan aktual.