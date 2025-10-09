IBM MQ 9.4.4 memperkuat ketahanan hybrid dan kepatuhan terhadap hukum federal

IBM MQ 9.4.4 kini tersedia, membawa kemampuan baru yang membantu organisasi membangun sistem perpesanan yang lebih berdaya tahan, memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap hukum federal, dan beroperasi lebih efisien di seluruh lingkungan hibrida.
Rilis Continuous Delivery (CD) keempat dalam aliran MQ 9.4 memperluas ketersediaan tinggi dan pemulihan bencana di luar kontainer ke Linux native, mesin virtual, dan lingkungan bare metal, menghadirkan peningkatan keamanan untuk beban kerja yang diatur dan menyederhanakan administrasi untuk platform MQ Appliance dan z/OS yang terdistribusi.
Secara resmi diumumkan pada 2 Oktober 2025, dan tersedia untuk umum mulai 16 Oktober 2025, rilis ini menyertakan berbagai peningkatan dan fitur baru, yang memungkinkan klien untuk:
Rilis ini memperkenalkan berbagai peningkatan teknis dalam hal ketahanan, kepatuhan, dan administrasi, membantu organisasi memperkuat tulang punggung perpesanan mereka sekaligus mengurangi kerumitan.
Meskipun bukan bagian dari rilis 9.4.4, IBM memperkenalkan pratinjau IBM MQ Agent, asisten yang didukung AI untuk membantu administrator memecahkan masalah menggunakan bahasa alami. Agen terhubung ke pengelola antrean apa pun di seluruh jaringan MQ dan menyediakan analisis akar masalah dalam hitungan detik—dirancang untuk membantu mengurangi waktu pemulihan secara signifikan.
IBM MQ 9.4.4 memperkuat peran MQ sebagai platform pengiriman pesan dengan keamanan lengkap, tangguh, dan modern untuk lingkungan hybrid cloud. Hal ini dicapai dengan memperluas HA dan DR kelas enterprise ke penerapan tradisional, meningkatkan fitur kepatuhan, dan menyederhanakan operasi.
