IBM MQ 9.4.4 memperkuat ketahanan hybrid dan kepatuhan terhadap hukum federal

diterbitkan 10/09/2025
Amy McCormick

Program Director

IBM MQ Product Management

IBM MQ 9.4.4 kini tersedia, membawa kemampuan baru yang membantu organisasi membangun sistem perpesanan yang lebih berdaya tahan, memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap hukum federal, dan beroperasi lebih efisien di seluruh lingkungan hibrida.  

Rilis Continuous Delivery (CD) keempat dalam aliran MQ 9.4 memperluas ketersediaan tinggi dan pemulihan bencana di luar kontainer ke Linux native, mesin virtual, dan lingkungan bare metal, menghadirkan peningkatan keamanan untuk beban kerja yang diatur dan menyederhanakan administrasi untuk platform MQ Appliance dan z/OS yang terdistribusi. 

3 manfaat baru IBM MQ 9.4.4

Secara resmi diumumkan pada 2 Oktober 2025, dan tersedia untuk umum mulai 16 Oktober 2025, rilis ini menyertakan berbagai peningkatan dan fitur baru, yang memungkinkan klien untuk: 

  • Dibangun berbasis kemampuan Native HA dan CRR yang diperkenalkan di MQ 9.4.3, rilis ini membawa fitur yang sama ke VM Linux dan lingkungan bare metal serta implementasi berbasis kontainer aslinya. Anda sekarang dapat menerapkan Native HA dan CRR tanpa ketergantungan apa pun, karena replikasi sepenuhnya dilakukan oleh IBM MQ sendiri. Solusi sebelumnya untuk ketersediaan tinggi dan pemulihan bencana pada VM Linux (multi-instance, RDQM) memiliki penyimpanan bersama atau penambahan sistem operasi.
  • Memfasilitasi kepatuhan terhadap hukum federal dengan peningkatan yang membantu klien memenuhi standar federal AS dengan lebih mudah. Lindungi data sensitif, bantu memenuhi persyaratan audit, dan terapkan dengan percaya diri di lingkungan yang diatur.
  • Membantu mengurangi overhead operasional dengan pemulihan saluran otomatis di MQ for z/OS dan pemfilteran objek yang ditargetkan sehingga MQ lebih mudah dikelola dalam skala besar.

8 fitur baru di IBM MQ 9.4.4

Rilis ini memperkenalkan berbagai peningkatan teknis dalam hal ketahanan, kepatuhan, dan administrasi, membantu organisasi memperkuat tulang punggung perpesanan mereka sekaligus mengurangi kerumitan.

  1. Native HA dan CRR pada VM Linux dan bare metal: Mendukung ketersediaan tinggi dan pemulihan bencana yang bebas dari ketergantungan pada penyimpanan atau spesifikasi sistem operasi, menggunakan kemampuan native MQ yang sebelumnya hanya tersedia di kontainer. 
  2. Mode FIPS untuk Advanced Message Security (AMS): Advanced Message Security sekarang berjalan dalam mode FIPS penuh di seluruh komponen terdistribusi, sehingga memungkinkan penerapan di AWS GovCloud dan mendukung beban kerja FedRAMP. 
  3. Lalu lintas replikasi RDQM yang dienkripsi saat transit: Menambahkan enkripsi default ke replikasi RDQM, yang memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap hukum federal dan mengurangi risiko eksposur data.
  4. Global Security Kit (GSKit) v9: Meningkatkan protokol TLS dan dukungan sandi di seluruh distribusi Linux tertentu, yang meningkatkan kinerja kriptografi dan menyelaraskan dengan keamanan yang berkembang  
  5. Saluran penyembuhan mandiri di z/OS: Secara otomatis pulih dari ketidakcocokan urutan, mengurangi reset manual dan mempercepat pemulihan. 
  6. Filter MQ Console: Memungkinkan administrator untuk fokus pada objek yang relevan dengan filter yang dapat disesuaikan dan digunakan kembali—sehingga menghemat waktu di lingkungan yang kompleks. 
  7. Dukungan Java Semeru 21: Semua komponen non-z/OS sekarang berjalan pada waktu proses Java terbaru IBM, sehingga meningkatkan kinerja, kompatibilitas, dan postur keamanan. 
  8. Peningkatan .NET6: Dukungan untuk jalur sertifikat khusus meningkatkan fleksibilitas untuk penerapan berbasis Windows. 

Pratinjau: Agen IBM MQ

Meskipun bukan bagian dari rilis 9.4.4, IBM memperkenalkan pratinjau IBM MQ Agent, asisten yang didukung AI untuk membantu administrator memecahkan masalah menggunakan bahasa alami. Agen terhubung ke pengelola antrean apa pun di seluruh jaringan MQ dan menyediakan analisis akar masalah dalam hitungan detik—dirancang untuk membantu mengurangi waktu pemulihan secara signifikan. 

Memodernisasi pesan Anda

IBM MQ 9.4.4 memperkuat peran MQ sebagai platform pengiriman pesan dengan keamanan lengkap, tangguh, dan modern untuk lingkungan hybrid cloud. Hal ini dicapai dengan memperluas HA dan DR kelas enterprise ke penerapan tradisional, meningkatkan fitur kepatuhan, dan menyederhanakan operasi.  

Hubungi perwakilan IBM Anda untuk mempelajari bagaimana rilis CD terbaru dapat membantu bisnis Anda tetap aman, tangkas, dan siap menghadapi perubahan 

Pelajari lebih lanjut tentang IBM MQ  

Mulai uji coba gratis 

