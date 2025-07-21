Memberdayakan Perusahaan: Memperkenalkan Katalog aplikasi IBM® MaaS360 untuk iOS

22 Juli 2025
Kami dengan senang hati memperkenalkan Katalog Aplikasi IBM MaaS360, yang membantu bisnis dengan mudah berbagi dan mengelola aplikasi perusahaan di perangkat iOS. Katalog aplikasi baru ini mengikuti standar desain IBM dan memberikan keamanan yang kuat, kemudahan penggunaan, dan kemampuan untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Katalog MaaS360 mendukung Strategi mobile Anda dengan memungkinkan Anda meluncurkan alat produktivitas khusus dan memberi tim Anda akses mudah ke aplikasi internal.
Mengelola aplikasi iOS internal melalui alat lama atau tampilan web tidak lagi cukup. Dengan Katalog Aplikasi MaaS360, kami telah menata ulang pengalaman penemuan dan pengiriman aplikasi dari bawah ke atas, memastikan:
Dari saat pengguna membuka Katalog Aplikasi MaaS360, mereka diperkenalkan dengan antarmuka bermerek yang rapi dan dirancang untuk menyederhanakan penemuan aplikasi sejak awal.
Menemukan aplikasi yang tepat menjadi mudah dengan mesin pencari kami yang kuat. Apakah pengguna mengetahui nama aplikasi atau hanya fungsinya, katalog kami menyarankan kecocokan yang relevan di seluruh kategori, judul, dan kata kunci.
Setiap aplikasi dalam katalog menyertakan halaman detail lengkap yang memenuhi semua kebutuhan pengguna untuk membuat keputusan yang tepat—disertai dengan deskripsi lengkap, tangkapan layar pratinjau, info terbaru, versi OS yang didukung, dan statistik unduhan.
Untuk mendukung transparansi dan kualitas lebih lanjut, pengguna juga dapat melihat peringkat dan ulasan secara langsung di halaman detail aplikasi. Hanya pengguna yang telah menginstal aplikasi yang dapat mengirim masukan, sehingga memastikan relevansi dan keaslian. Admin, pada gilirannya, dapat menggunakan input ini untuk terus meningkatkan pengalaman aplikasi.
Aplikasi ini memberi pengguna kendali atas pengalaman mereka dengan akses mudah ke detail akun, preferensi pembaruan, dan alat pendukung. Baik itu mengaktifkan pembaruan otomatis, mengelola Pemberitahuan Aplikasi, atau mengunjungi kembali Tur Selamat Datang, semuanya dapat dilakukan dengan sekali sentuh. Hal ini memudahkan personalisasi cara kerja Katalog Aplikasi bagi mereka.
Aplikasi Katalog Aplikasi IBM MaaS360 dibuat untuk semua jenis organisasi, dari tim kecil hingga perusahaan besar. Aplikasi ini dirancang untuk tumbuh dengan kebutuhan Anda sambil menjaga keamanan dan kinerja tetap kuat. Dengan terhubung langsung ke Portal MaaS360 Anda, aplikasi ini memungkinkan tim TI untuk mengontrol penerapan, akses, dan pembaruan dengan mudah. Katalog Aplikasi IBM MaaS360 ini:
Katalog aplikasi IBM MaaS360 untuk iOS adalah perubahan besar dalam manajemen aplikasi mobile. Aplikasi ini bukan hanya platform untuk menginstal aplikasi. Aplikasi ini adalah ruang kerja digital dinamis yang dirancang untuk memberdayakan tim Anda, mengefisienkan pengawasan TI, dan meningkatkan keamanan organisasi Anda.
Pelajari secara mendalam, gunakan, dan saksikan kapasitas Anda tumbuh.
Ubah ekosistem aplikasi internal Anda menjadi sumber keunggulan yang lebih cerdas dan lebih efisien. Masa depan produktivitas Anda dimulai dari sini.
Pelajari lebih lanjut tentang IBM MaaS360
Pesan demo IBM MaaS360 langsung