Memberdayakan Perusahaan: Memperkenalkan Katalog aplikasi IBM® MaaS360 untuk iOS

Kecerdasan Buatan Komputasi dan server Otomatisasi IT

22 Juli 2025

Penulis

Deviprasad Shetty

R&D Leader for MaaS360 Engineering

IBM

Khushi Kumari

IBM MaaS360 Software Development Engineer

IBM

Kami dengan senang hati memperkenalkan Katalog Aplikasi IBM MaaS360, yang membantu bisnis dengan mudah berbagi dan mengelola aplikasi perusahaan di perangkat iOS. Katalog aplikasi baru ini mengikuti standar desain IBM dan memberikan keamanan yang kuat, kemudahan penggunaan, dan kemampuan untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Katalog MaaS360 mendukung Strategi mobile Anda dengan memungkinkan Anda meluncurkan alat produktivitas khusus dan memberi tim Anda akses mudah ke aplikasi internal.

Mengapa katalog native aplikasi perusahaan penting?

Mengelola aplikasi iOS internal melalui alat lama atau tampilan web tidak lagi cukup. Dengan Katalog Aplikasi MaaS360, kami telah menata ulang pengalaman penemuan dan pengiriman aplikasi dari bawah ke atas, memastikan:

  • Performa native di iOS/iPadOS 15.0 dan yang lebih baru
  • Autentikasi aman dan kontrol akses
  • Merek khusus dan dukungan multibahasa
  • Kompatibilitas mode terang/gelap yang lancar
  • Kepatuhan aksesibilitas sejak awal

Tampilan pertama yang mulus

Dari saat pengguna membuka Katalog Aplikasi MaaS360, mereka diperkenalkan dengan antarmuka bermerek yang rapi dan dirancang untuk menyederhanakan penemuan aplikasi sejak awal.

  • Bagian Unggulan: Bagian ini memudahkan Anda menemukan alat bantu yang benar-benar digunakan oleh tim Anda. Di bagian atas, mereka akan menemukan daftar Aplikasi Unggulan, Bundel yang dipilih sendiri oleh administrator untuk memastikan akses cepat ke alat yang paling berharga.
  • Paling Banyak Diunduh: Tepat di bawah, bagian Paling Banyak Diunduh menampilkan aplikasi populer berdasarkan penggunaan di seluruh organisasi Anda. Bagian ini membantu pengguna baru menemukan aplikasi yang sudah bekerja dengan baik untuk rekan-rekan mereka.
  • Bundel Aplikasi: Bundel Aplikasi, seperti kumpulan aplikasi untuk alur kerja tugas tertentu, disajikan sebagai satu set terpadu—sehingga memudahkan untuk menginstal semuanya dengan satu ketukan.
  • Aplikasi Saya dan Perbarui Semua: Dan bagi pengguna yang ingin melacak aplikasi yang sudah mereka instal atau melihat pembaruan yang tersedia, tampilan Aplikasi Saya menyediakan daftar aplikasi terinstal yang dipersonalisasi, lengkap dengan pemberitahuan pembaruan. Baik melakukan pembaruan satu aplikasi atau mengetuk Perbarui Semua, pengguna dapat terus mengikuti pembaruan dengan cara yang mudah dan intuitif.

Peningkatan utama untuk Katalog Aplikasi MaaS360

Pencarian dan navigasi yang disempurnakan

Menemukan aplikasi yang tepat menjadi mudah dengan mesin pencari kami yang kuat. Apakah pengguna mengetahui nama aplikasi atau hanya fungsinya, katalog kami menyarankan kecocokan yang relevan di seluruh kategori, judul, dan kata kunci.

Sekilas tentang detail aplikasi

Setiap aplikasi dalam katalog menyertakan halaman detail lengkap yang memenuhi semua kebutuhan pengguna untuk membuat keputusan yang tepat—disertai dengan deskripsi lengkap, tangkapan layar pratinjau, info terbaru, versi OS yang didukung, dan statistik unduhan.

Untuk mendukung transparansi dan kualitas lebih lanjut, pengguna juga dapat melihat peringkat dan ulasan secara langsung di halaman detail aplikasi. Hanya pengguna yang telah menginstal aplikasi yang dapat mengirim masukan, sehingga memastikan relevansi dan keaslian. Admin, pada gilirannya, dapat menggunakan input ini untuk terus meningkatkan pengalaman aplikasi.

Pengaturan dan dukungan

Aplikasi ini memberi pengguna kendali atas pengalaman mereka dengan akses mudah ke detail akun, preferensi pembaruan, dan alat pendukung. Baik itu mengaktifkan pembaruan otomatis, mengelola Pemberitahuan Aplikasi, atau mengunjungi kembali Tur Selamat Datang, semuanya dapat dilakukan dengan sekali sentuh. Hal ini memudahkan personalisasi cara kerja Katalog Aplikasi bagi mereka.

Dirancang untuk perusahaan global

  • Dukungan untuk 16 bahasa global
  • Sepenuhnya kompatibel dengan fitur aksesibilitas Apple
  • Operasi yang mulus dalam mode terang dan gelap

Dibuat untuk kemudahan penskalaan, dibangun untuk keamanan

Aplikasi Katalog Aplikasi IBM MaaS360 dibuat untuk semua jenis organisasi, dari tim kecil hingga perusahaan besar. Aplikasi ini dirancang untuk tumbuh dengan kebutuhan Anda sambil menjaga keamanan dan kinerja tetap kuat. Dengan terhubung langsung ke Portal MaaS360 Anda, aplikasi ini memungkinkan tim TI untuk mengontrol penerapan, akses, dan pembaruan dengan mudah. Katalog Aplikasi IBM MaaS360 ini:

  • Tersedia pada perangkat yang menjalankan iOS/iPadOS 15.0 dan yang lebih baru;
  • Didistribusikan melalui Portal IBM MaaS360 dan juga dapat diunduh dari App Store; dan
  • Siap untuk disesuaikan untuk organisasi Anda yang memberikan dukungan branding.

Katalog aplikasi IBM MaaS360 untuk iOS adalah perubahan besar dalam manajemen aplikasi mobile. Aplikasi ini bukan hanya platform untuk menginstal aplikasi. Aplikasi ini adalah ruang kerja digital dinamis yang dirancang untuk memberdayakan tim Anda, mengefisienkan pengawasan TI, dan meningkatkan keamanan organisasi Anda.

Pelajari secara mendalam, gunakan, dan saksikan kapasitas Anda tumbuh.

Ubah ekosistem aplikasi internal Anda menjadi sumber keunggulan yang lebih cerdas dan lebih efisien. Masa depan produktivitas Anda dimulai dari sini.

Pelajari lebih lanjut tentang IBM MaaS360

Pesan demo IBM MaaS360 langsung

Coba IBM MaaS360 secara gratis

