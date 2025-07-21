Memberdayakan Perusahaan: Memperkenalkan Katalog aplikasi IBM® MaaS360 untuk iOS

Aplikasi Katalog Aplikasi IBM MaaS360 dibuat untuk semua jenis organisasi, dari tim kecil hingga perusahaan besar. Aplikasi ini dirancang untuk tumbuh dengan kebutuhan Anda sambil menjaga keamanan dan kinerja tetap kuat. Dengan terhubung langsung ke Portal MaaS360 Anda, aplikasi ini memungkinkan tim TI untuk mengontrol penerapan, akses, dan pembaruan dengan mudah. Katalog Aplikasi IBM MaaS360 ini:

Tersedia pada perangkat yang menjalankan iOS/iPadOS 15.0 dan yang lebih baru;

Didistribusikan melalui Portal IBM MaaS360 dan juga dapat diunduh dari App Store; dan

Siap untuk disesuaikan untuk organisasi Anda yang memberikan dukungan branding.

Katalog aplikasi IBM MaaS360 untuk iOS adalah perubahan besar dalam manajemen aplikasi mobile. Aplikasi ini bukan hanya platform untuk menginstal aplikasi. Aplikasi ini adalah ruang kerja digital dinamis yang dirancang untuk memberdayakan tim Anda, mengefisienkan pengawasan TI, dan meningkatkan keamanan organisasi Anda.

Pelajari secara mendalam, gunakan, dan saksikan kapasitas Anda tumbuh.

Ubah ekosistem aplikasi internal Anda menjadi sumber keunggulan yang lebih cerdas dan lebih efisien. Masa depan produktivitas Anda dimulai dari sini.

Pelajari lebih lanjut tentang IBM MaaS360

Pesan demo IBM MaaS360 langsung

Coba IBM MaaS360 secara gratis