Memberdayakan organisasi dengan alat integrasi data adaptif

Selama dekade terakhir, lanskap integrasi data telah mengalami transformasi besar. Pergeseran ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan ketangkasan, skalabilitas, dan biaya kepemilikan yang lebih rendah—yang mendorong ekosistem alat yang baru. Kami telah melakukan perjalanan dari gudang data ke Hadoop, dari data lake ke data warehouse cloud, dan sekarang arsitektur data lake telah menanti.

Tantangan dengan lingkungan teknologi data yang berkembang dalam setiap pergeseran—dari ETL ke data lake era Hadoop ke cloud ELT—telah memaksa integrator sistem dan tim TI untuk memikirkan kembali strategi data mereka dari bawah ke atas. Namun, ketika organisasi ingin mengadopsi platform yang lebih baru, mereka sering kali dihadapkan pada kekacauan teknologi yang tumpang tindih dan utang teknis yang menggunung.

Mitra Bisnis IBM, Dot Group, integrator sistem rekayasa data yang berbasis di Inggris dengan pengalaman lebih dari 27 tahun melihat tantangan ini secara langsung. Untuk membantu perusahaan mengatasi tantangan ini, Dot Group telah bermitra dengan IBM untuk memberikan pendekatan praktis, berorientasi nilai untuk integrasi data menggunakan IBM watsonx.data integration, sebuah alat integrasi data modern yang menyematkan spektrum penuh kemampuan integrasi data untuk mengatur data di semua format dan pipeline.