Memberdayakan organisasi dengan alat integrasi data adaptif

1 Juli 2025
Selama dekade terakhir, lanskap integrasi data telah mengalami transformasi besar. Pergeseran ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan ketangkasan, skalabilitas, dan biaya kepemilikan yang lebih rendah—yang mendorong ekosistem alat yang baru. Kami telah melakukan perjalanan dari gudang data ke Hadoop, dari data lake ke data warehouse cloud, dan sekarang arsitektur data lake telah menanti.
Tantangan dengan lingkungan teknologi data yang berkembang dalam setiap pergeseran—dari ETL ke data lake era Hadoop ke cloud ELT—telah memaksa integrator sistem dan tim TI untuk memikirkan kembali strategi data mereka dari bawah ke atas. Namun, ketika organisasi ingin mengadopsi platform yang lebih baru, mereka sering kali dihadapkan pada kekacauan teknologi yang tumpang tindih dan utang teknis yang menggunung.
Mitra Bisnis IBM, Dot Group, integrator sistem rekayasa data yang berbasis di Inggris dengan pengalaman lebih dari 27 tahun melihat tantangan ini secara langsung. Untuk membantu perusahaan mengatasi tantangan ini, Dot Group telah bermitra dengan IBM untuk memberikan pendekatan praktis, berorientasi nilai untuk integrasi data menggunakan IBM watsonx.data integration, sebuah alat integrasi data modern yang menyematkan spektrum penuh kemampuan integrasi data untuk mengatur data di semua format dan pipeline.
"Janji untuk mendemokratisasi data dan memberikan akses mandiri ke data tidak pernah benar-benar terjadi," kata Simon Parkinson, Managing Director di Dot Group. "Sebagian besar pelanggan yang kami lihat telah memiliki banyak ERP, alat ETL, database, platform BI—dan mereka masih memiliki ambisi yang sama untuk mendapatkan insight."
Akibatnya adalah lingkungan yang menantang di mana tim menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk memelihara sistem yang ada alih-alih berinovasi. "Banyak perusahaan yang kesulitan untuk menyusun peta jalan langkah demi langkah untuk keluar dari siklus ini," jelas Parkinson. "Pertanyaannya adalah: bagaimana Anda merancang batu loncatan pertama sambil memastikan bahwa setiap batu loncatan setelahnya terus memberikan nilai?"
Dalam lingkungan seperti ini, tantangan terbesarnya bukan hanya menemukan alat bantu yang tepat, tetapi juga mengetahui dari mana harus memulai, bagaimana menyederhanakan, dan bagaimana memberikan nilai tambah tanpa memulai proyek transformasi yang memakan waktu bertahun-tahun.
“Proliferasi alat adalah kuncinya di sini,” lanjut Parkinson, “pelanggan mencari satu alat yang berinteraksi dengan baik, dengan model lisensi sederhana, semuanya tersedia di satu pasar digital. IBM watsonx.data integration memang terasa seperti pelanggan akan dapat memulai dengan contoh penggunaan apa pun—apakah itu ELT/ETL, observabilitas data, streaming real-time atau replikasi data—dan bercabang sesuai kebutuhan,” jelas Parkinson. “Sebelum Anda harus membeli seluruh kapal tanker minyak. Ini jauh lebih ringan dan cair.”
“Idenya adalah pelanggan dapat melisensikan untuk satu bagian dan kemudian dengan mudah memulai pilot mini dan POC untuk kemampuan lain tanpa harus melalui semua dewan ulasan arsitektur dan proses pengadaan yang menjadi sangat memakan waktu dan mahal,” ujar Parkinson.
Sementara adopsi AI benar-benar prioritas utama bagi para pemimpin bisnis di semua industri, integrator sistem dan tim TI tetap terjebak oleh masalah kualitas data mendasar. “Pengalaman kami adalah bahwa perusahaan masih terjebak dalam fase eksperimen AI karena kurangnya kualitas dalam data mereka menghambat mereka,” kata Parkinson. “Sebelum mereka dapat pindah ke fase kematangan AI berikutnya, mereka harus terlebih dahulu memperbaiki data mereka.”
Setelah diimplementasikan, integrasi IBM watsonx.data akan memungkinkan pelanggan Dot Group dan IBM untuk:
“Mudah-mudahan, dengan menawarkan kemampuan integrasi data yang berbeda dalam satu bidang kontrol terpadu, perusahaan dapat menghadirkan ketangkasan, produktivitas, dan skalabilitas. Dengan demikian, dengan pengalaman pengguna baru, berarti insinyur data atau arsitek data Anda tidak perlu menjadi pakar dalam tujuh alat yang berbeda,” lanjutkan Parkinson. “Mereka bisa menjadi satu pakar yang mampu menggunakan tujuh alat yang berbeda. Mereka bisa langsung memulainya.”
Temukan bagaimana watsonx.data integration dapat memberdayakan tim data Anda untuk mempercepat pengiriman data untuk AI dan analitik dengan bidang kontrol terpadu untuk mengintegrasikan data terstruktur dan tidak terstruktur, menggunakan gaya integrasi apa pun.
Coba IBM watsonx.data integration secara gratis.
Tentang Dot Group
Mitra Bisnis IBM Dot Group adalah integrator sistem rekayasa data yang berbasis di Inggris dengan pengalaman lebih dari 27 tahun membantu organisasi mengelola, memindahkan, dan mengoptimalkan data mereka. Berasal dari akuisisi Ascential Software—penulis asli DataStage dan Informix—Dot Group memiliki pengetahuan teknis yang mendalam dan sejarah panjang dalam bekerja dengan sistem data skala perusahaan.
Tentang Simon Parkinson
Simon Parkinson menjabat sebagai Managing Director Dot Group, di mana ia memimpin keahlian perusahaan dalam teknologi IBM dan solusi rekayasa data. Sebagai IBM Champion, Simon mengkhususkan diri dalam membantu organisasi menghilangkan kemacetan data dan mengubah strategi integrasi data mereka untuk menghadirkan insight real-time dan keunggulan kompetitif.