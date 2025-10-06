TI Perusahaan sudah berjuang di bawah beban kerumitan dengan laporan terbaru yang menunjukkan dua dari tiga tugas terkait observabilitas terpenting yang harus diselesaikan mencakup beradaptasi dengan alat observabilitas untuk menangani pola arsitektur baru dan memastikan cakupan observabilitas yang konsisten di berbagai lingkungan.

Selain itu, AI telah sepenuhnya merombak definisi aplikasi. Aplikasi tidak lagi memiliki cakupan yang baik dan digerakkan oleh pengguna dengan hasil yang sudah ditentukan sebelumnya; aplikasi kini mengarahkan dirinya sendiri, digerakkan oleh tujuan, dan menyertakan penalaran kontekstual. Risikonya tinggi. Biaya rata-rata waktu henti TI yang tidak direncanakan sebesar USD 14.056 per menit—setara dengan USD 218 ribu–1,425 juta per jam, tergantung pada ukuran perusahaan, dan tanpa visibilitas tentang sistem berbasis AI organisasi dapat berisiko mengalami biaya melambung secara tidak terkendali dan kerusakan reputasi.

Perusahaan tanpa intervensi manusia menunjukkan jalan menuju masa depan, ketika menggunakan alat observabilitas yang berpotensi mencapai pengurangan biaya TI dan ROI tinggi dari transformasi digital yang didukung AI.