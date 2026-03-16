Dorong AI dalam skala besar dengan kekuatan lingkungan dan dukungan TI Hybrid

Selama lebih dari 20 tahun, IBM dan Lenovo telah bermitra untuk menghadirkan infrastruktur tingkat perusahaan. Hari ini, kolaborasi itu berkembang untuk membantu klien mempercepat adopsi AI di hybrid cloud dan lingkungan berdaulat.
Bersama-sama, perusahaan sekarang menyediakan dukungan siklus hidup menyeluruh, diperkuat oleh kemajuan produk utama, termasuk GPU inferensi AI, IBM® Storage Scale, dan teknologi jaringan modern.
Ketika organisasi menskalakan AI di seluruh lingkungan hybrid, beban kerja padat data terus tumbuh lebih cepat daripada dukungan yang dapat diberikan oleh sistem lama. Hasil: meningkatnya tekanan pada infrastruktur, meningkatnya latensi, dan eksposur yang lebih besar terhadap risiko operasional dan keamanan. Untuk mengimbangi kecepatan, bisnis membutuhkan arsitektur yang dapat diskalakan, aman, dan terintegrasi yang mendukung beban kerja berbasis AI dengan kontrol penuh dan kedaulatan—sekaligus mengurangi kompleksitas operasional.
Bagi sebagian besar perusahaan, menerapkan AI dengan sukses membutuhkan modernisasi TI. Integrasi yang lancar dari sistem baru yang dioptimalkan AI dengan lingkungan yang ada adalah salah satu langkah yang paling kritis dan menantang. Bahkan kesalahan konfigurasi yang kecil pun dapat menyebabkan waktu henti yang signifikan. Studi menunjukkan bahwa memanfaatkan pemantauan sistem otomatis yang cerdas dapat secara proaktif mendeteksi masalah sebelum mempengaruhi bisnis, secara signifikan mengurangi risiko operasional.
Jalan ke depan jelas: gabungkan keahlian dengan otomatisasi yang didukung AI di seluruh siklus hidup TI. Pendekatan ini menutup kesenjangan operasional, memperkuat keandalan, dan memberi tim TI lebih banyak waktu untuk berinovasi dan bertransformasi.
Melalui IBM® Technology Lifecycle Services (TLS), organisasi menerima layanan siklus hidup dan dukungan multivendor di seluruh platform Hybrid AI yang sangat penting dari Lenovo, termasuk lingkungan inferensi AI lokal.
Pakar teknis IBM merencanakan, menerapkan, mendukung, mengoptimalkan, dan menyegarkan solusi kelas perusahaan di seluruh infrastruktur hybrid. Kolaborasi ini menggabungkan infrastruktur kelas perusahaan dengan kemampuan layanan global IBM TLS untuk mendukung penerapan, operasi berkelanjutan, dan manajemen siklus hidup lingkungan AI hybrid tingkat produksi.
IBM TLS menyederhanakan dukungan TI multivendor untuk AI dengan berfungsi sebagai titik akuntabilitas tunggal untuk mempercepat hasil bisnis infrastruktur sekaligus mengurangi beban operasional untuk sistem IBM dan multivendor.
IBM TLS mengubah dukungan reaktif tradisional menjadi operasi cerdas dan proaktif menggunakan AI Agen dan otomatisasi.
Klien mendapatkan manfaat berupa:
Untuk organisasi yang mengelola lingkungan hybrid yang kompleks, efisiensi ini diterjemahkan secara langsung ke dalam peningkatan ketahanan, waktu aktif yang lebih tinggi, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik secara konsisten.
Solusi Pemeliharaan Terkelola (MMS) IBM untuk Lenovo menyediakan model dukungan berjenjang yang fleksibel dengan opsi termasuk Manajer Akun Teknis (TAM) IBM khusus. Klien mendapatkan bimbingan yang dipersonalisasi, perencanaan proaktif, layanan prioritas, dan waktu respons yang dipercepat.
Infrastruktur Lenovo, dikombinasikan dengan dukungan IBM TLS, membantu lingkungan perusahaan yang kompleks beroperasi dalam skala besar, dengan resolusi panggilan pertama rata-rata 97%¹ untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan multivendor, dan skor OSAT 92%¹.
Inovasi berkelanjutan IBM baru-baru ini diakui karena keunggulan layanan lapangan berbasis AI, dengan IDC menunjuk IBM sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape: Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment². Pengakuan ini menggarisbawahi kemampuan IBM untuk membantu organisasi menavigasi tuntutan TI yang berkembang dengan percaya diri dan efisiensi.
Bersama-sama, IBM dan Lenovo membantu organisasi dengan percaya diri mengoperasikan beban kerja AI dalam skala besar di seluruh infrastruktur hybrid yang kompleks.
IBM dan Lenovo akan bersama-sama menampilkan kemampuan ini di NVIDIA GTC, yang terletak di The Lenovo Hub di 402 South Market Street, San Jose, CA 95113 (Behind the McEnery Convention Center).
Demo langsung akan menyoroti bagaimana otomatisasi cerdas, analitik prediktif, dan dukungan proaktif dapat mengubah pengiriman layanan, mempercepat penyelesaian masalah, dan meningkatkan efisiensi operasional di seluruh lingkungan TI perusahaan.
