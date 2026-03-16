Dorong AI dalam skala besar dengan kekuatan lingkungan dan dukungan TI Hybrid

Ketika organisasi menskalakan AI di seluruh lingkungan hybrid, beban kerja padat data terus tumbuh lebih cepat daripada dukungan yang dapat diberikan oleh sistem lama. Hasil: meningkatnya tekanan pada infrastruktur, meningkatnya latensi, dan eksposur yang lebih besar terhadap risiko operasional dan keamanan. Untuk mengimbangi kecepatan, bisnis membutuhkan arsitektur yang dapat diskalakan, aman, dan terintegrasi yang mendukung beban kerja berbasis AI dengan kontrol penuh dan kedaulatan—sekaligus mengurangi kompleksitas operasional.

Bagi sebagian besar perusahaan, menerapkan AI dengan sukses membutuhkan modernisasi TI. Integrasi yang lancar dari sistem baru yang dioptimalkan AI dengan lingkungan yang ada adalah salah satu langkah yang paling kritis dan menantang. Bahkan kesalahan konfigurasi yang kecil pun dapat menyebabkan waktu henti yang signifikan. Studi menunjukkan bahwa memanfaatkan pemantauan sistem otomatis yang cerdas dapat secara proaktif mendeteksi masalah sebelum mempengaruhi bisnis, secara signifikan mengurangi risiko operasional.

Jalan ke depan jelas: gabungkan keahlian dengan otomatisasi yang didukung AI di seluruh siklus hidup TI. Pendekatan ini menutup kesenjangan operasional, memperkuat keandalan, dan memberi tim TI lebih banyak waktu untuk berinovasi dan bertransformasi.